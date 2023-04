ARTICLE MIS À JOUR LE 22 avril 2023

Le streaming est un concept révolutionnaire. Il permet de regarder des séries et des films de haute qualité, gratuitement ou moyennant paiement, et en ligne ! De quoi attirer des millions d’internautes ! Les films en streaming leur sont accessibles via de nombreuses plateformes. Les plus populaires étaient MegaUpload et Zone Téléchargement. « Étaient » ? Oui, car ces deux plateformes n’existent plus aujourd’hui… Ou pas. Pour le cas de MegaUpload, nous avons la confirmation qu’il est définitivement fermé. Zone Téléchargement par contre est encore accessible, mais sous d’autres noms ! Pour en savoir plus sur ce site, lisez notre article !

Zone Téléchargement / Zone Annuaire : l’adresse URL valide du site en 2023

Après avoir changé à de multiples reprises, la nouvelle adresse officielle en 2023 est désormais Zone-Telechargement.day !

⚠️ Il est possible que la nouvelle adresse officielle 2023 soit bloquée depuis la France. Dans ce cas, elle reste accessible via un VPN. Ne vous étonnez donc pas si le site ne fonctionne pas si vous vous connectez depuis la France. Activez un VPN et configurez votre ip sur un pays étranger et vous aurez de nouveau accès au site !

Notez que l’adresse à beaucoup changée ces derniers mois et il est possible que certaines fonctionnent encore. Parmi les dernière connues, on peut lister : zt-za.net (une contraction de Zone Téléchargement et Zone Annuaire), ou encore zone-annuaire.casa, zone-telechargement.rest, zone-telechargement.cam ou zone-telechargement.one…

Revenons désormais plus en détails sur l’histoire de ce site qui est toujours autant apprécié des internautes malgré une histoire compliquée…

C’est quoi Zone Téléchargement ?

Bref historique du site Zone Téléchargement

Qui ne connaît pas Zone Téléchargement ? Cette plateforme est sûrement la plus célèbre en termes de visionnage direct de films et séries ! Mais pour l’anecdote : Zone Téléchargement est un annuaire de liens de téléchargements directs. En termes plus simples, en cliquant sur le lien que vous présente le site, le téléchargement est immédiatement démarré. Vous ne passez pas par des pages intermédiaires, vous n’êtes pas redirigé vers d’autres structures, vous évitez le téléchargement en pair à pair. En un seul clic, vous avez accès au contenu sans service annexe.

Créé en 2010, il a compté parmi les sites les plus visités dans sa catégorie. Cinq ans après son ouverture, en mai 2015, le site recense plus de 3,5 millions de visiteurs ! Ce nombre record le propulse parmi les sites de téléchargements illégaux les plus adulés. Depuis, ses utilisateurs viennent chaque mois sur le site pour obtenir du contenu vidéo gratuitement.

Fermeture de Zone Téléchargement ?

Zone Téléchargement est cependant illégal. De ce fait, il a été fermé en fin novembre 2016 par la Gendarmerie nationale française. Après sa fermeture, néanmoins, le site renaît de ses cendres sous d’autres acronymes. Vu le nombre très important de visites que le site a obtenu durant son activité, de nombreux pirates tentent de l’imiter pour attirer les utilisateurs. Il faut donc être vigilant quand vous vous rendez sur des clones et vous assurer qu’il s’agit bien du site officiel.

Il est donc important de distinguer les pirates des clones « officiels ». Actuellement, le nom officiel du site zone téléchargement zt za (une contraction de Zone Téléchargement et Zone Annuaire). Mais il faut savoir que ces « noms » changent souvent : zone-annuaire est actif et utilisable au moment où cet article est actualisé (avril 2023), mais plus tard, il se peut que Zone Téléchargement prenne un autre nom.

Pourquoi Zone Téléchargement a été fermé ?

Zone Téléchargement : site illégal

Vous devez d’abord comprendre pourquoi Zone Téléchargement est illégal. En fait, Zone Téléchargement est un ennemi juré des défenseurs du droit d’auteur. Toutes les œuvres y sont vulgarisées : films, séries, dessins animés, musique… Au total, des centaines de milliers de fichiers soumis à des droits d’auteur et de propriétés y sont facilement accessibles. Ce qui n’est pas du goût des entités qui protègent les œuvres audiovisuelles. Selon elles, le portail francophone de téléchargement causerait un préjudice de 75 millions d’euros en droit.

Le droit d’auteur vs Zone Téléchargement

En France, il existe principalement deux entités anti-pirates qui ont Zone Téléchargement dans leur ligne de mire : la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique) et l’ALPA (Association de Lutte contre la Piraterie audiovisuelle). Cette dernière est particulièrement concernée par l’activité de Zone Téléchargement. Sa mission est de signaler les infractions qui sont en rapport avec l’atteinte au droit d’auteur, incluant les activités de Zone Téléchargement. Ce site illégal fait donc l’objet d’une plainte de ces deux associations, ce qui a conduit à sa fermeture en novembre 2016. Le site a déjà fait face à une première panne technique du Service web DL-Protect, qui a totalement handicapé son fonctionnement pendant des heures. Mais sa fermeture par la Gendarmerie nationale française paralysera « définitivement » toutes ses activités.

Zone Téléchargement, renaissance ?

Seulement, 24 heures après sa fermeture, un clone du site voit déjà le jour. Les liens qu’il propose ne sont malheureusement pas fonctionnels. Ces derniers sont soumis à un service de protection des liens et ne sont pas utilisables, pour le plus grand désarroi des abonnés de Zone Téléchargement. Un an plus tard, un autre clone — cette fois avec des liens fonctionnels — reprend le flambeau. Sous l’URL zone-telechargement1.com, le portail de téléchargement gratuit illégal reprend alors ses activités. Plus tard, le nom sera changé en zone-telechargement.net, zone-annuaire.com, zone-annuaire.net, zt-za.com… Mais comme mentionné plus haut, au moment ou nous écrivons cet article l’url officielle a encore changée pour devenir zt-za.net.

Tuto : comment fonctionne le téléchargement sur Zone Annuaire ?

Zone Téléchargement a été apprécié pour sa facilité d’utilisation et pour sa gratuité. En un clic, vous avez directement le fichier de votre choix en téléchargement. Cette plateforme propose un contenu très riche et sous différents formats, de quoi plaire à tous les cinévores.

Comment fonctionne-t-il exactement ? En fait, le site regorge de « warez ». Ces warez sont des liens vers des films, des séries, de la musique, des livres électroniques, ou mêmes des jeux vidéo. Ces fichiers ne sont pas libres de droits. Pour y accéder légalement, il faut donc obtenir une autorisation de l’auteur, ou en faire l’achat. Zone Téléchargement les propose par contre gratuitement.

Le site est configuré en une interface très simple. Chaque visiteur peut naviguer aisément dans les différentes catégories proposées et avoir accès aux derniers contenus proposés. Sur PC, sur le côté droit de la page, vous avez les catégories avec les sous-catégories : les films, les séries les jeux… Au centre, la place est aux derniers contenus, et sur la partie gauche, vous avez les Tops. Rien de difficile, même le plus néophyte des internautes saura s’en servir.

Comment télécharger un fichier sur Zone Téléchargement ?

Vous sélectionnez donc le fichier que vous souhaitez obtenir. En fait, ici vous pouvez avoir le choix :

regarder en streaming sur Zone Téléchargement.

sur Zone Téléchargement. télécharger depuis Zone Téléchargement et stocker dans votre disque dur pour le visionner plus tard.

Une fois que vous avez choisi un film, une série… cliquez sur l’image correspondant (la photo de couverture du DVD). S’il s’agit d’une série, les saisons disponibles s’afficheront sous un bouton « Télécharger » ou « Download », ainsi que les qualités disponibles (HD 720p en VOST, HD 720 en FR, HDTV… En défilant votre écran vers le bas, vous allez voir sur la même page les informations sur l’Upload et le synopsis. Toujours en dessous, vous verrez des liens pour regarder en streaming.

Enfin, toujours plus bas, le nom d’un hébergeur (Uptobox, Uploaded, Turbobit, Nitroflare, 1fichier…) avec chaque lien de chaque épisode. Cliquez sur l’épisode de votre choix et vous accéderez au lien de téléchargement. Il faut que le bloqueur de publicité de votre navigateur soit débloqué pour pouvoir arriver sur la page de lien de téléchargement. Pas besoin d’un mot de passe mais un captcha a été mis en place sur la page d’accueil avant d’y accéder dans le but de valider que vous êtes un humain. Vous ne pourrez le valider que si vous désactivez ce bloqueur de pub. Mais n’oubliez pas de le réactiver une fois que vous accéderez à la zone de téléchargement.

Quels sont les risques de virus et d’amendes ?

Zone Téléchargement reste un site illégal, quel que soit le nom qu’il prend. En vous procurant des fichiers à partir de cette plateforme, vous prenez pleine connaissance des dangers que vous encourez. Sont surtout mis en garde ceux qui mettent des fichiers illégaux à disposition des autres utilisateurs.

Nécessité d’un VPN

Ce leader français de Direct DownLoad (DDL) n’est pas particulièrement menacé par HADOPI, qui s’occupe surtout des peer-to-peer, ou téléchargement de pair en pair. Toutefois, l’utilisation d’un VPN est fortement recommandée. Pourquoi ? Parce que le rôle de la HADOPI peut évoluer : les compétences de la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet vont s’étendre au niveau des téléchargements directs et des streamings. L’utilisation d’un VPN vous permettra de crypter vos données : personne ne pourra voir votre IP réel. Vous obtiendrez une autre adresse IP — qui vous servira si un jour HADOPI vous tombe dessus pendant vos activités de DDL et de streaming.

Utilisation d’antivirus

Les fichiers que vous allez télécharger depuis Zone Téléchargement pourraient être vérolés. Pour éviter d’affecter votre système et de devoir nettoyer son pc, il faut que vous ayez un antivirus à jour. Il en existe beaucoup sur la toile, qui plus est, sont gratuits. Mais pour le maximum de protection, optez pour les versions payantes.

Alternatives à zone téléchargement

Outre le site francophone de DDL Zone Téléchargement, accessible à partir de zone-annuaire.com, il existe d’autres plateformes qui permettent d’obtenir du contenu audiovisuel.

Alternatives gratuites

Pour le téléchargement de musique, vous pourrez utiliser les convertisseurs YouTube To mp3. Ce sont des outils qui récupèrent des vidéos sur YouTube et les convertissent en fichiers mp3.

Pour le téléchargement de films, vous avez :

libertyland.one

emule-island.ru

telechargerfilm.net

Ces plateformes proposent comme Zone Téléchargement du contenu audiovisuel varié (films, série, spectacles, mangas, dessins animés…) en téléchargement direct ou en streaming.

Alternatives payantes

Il existe ce qu’on appelle aujourd’hui les VoD ou Video on Demand. C’est un service de streaming qui propose des vidéos disponibles directement en ligne. Elles sont accessibles via Internet — par le biais de sites web de contenus — ou depuis le décodeur TV du fournisseur d’accès. En VoD, vous avez un large choix de programme et de fonctionnalités, tel que le retour rapide, la pause ou le ralenti.

À la différence de Zone Téléchargement, les plateformes de diffusion VoD permettent un téléchargement légal. Les contenus proposés se rangent presque dans les mêmes catégories (émissions de TV, séries, films, documentaires, reportages, concerts, dessins animés…). Vous n’avez qu’à choisir le programme que vous voulez voir, régler son achat-location (par paypal ou carte bancaire généralement), et le visionner. Pour ce faire, certaines plateformes imposent leur lecteur, d’autres non. Les plateformes de VoD les plus connues sont Netflix, Amazon Prime Video, Vodeo, Canalplay, MYTF1VOD, Videofutur, Filmo TV, UniversCiné.

Netflix

Fondée en 1997, il y a plus de 20 ans, Netflix proposait alors la location de DVD par correspondance. Les abonnés sélectionnaient des films ou séries et les recevaient sur disque optique par la poste. La durée de location n’était pas limitée, mais selon le type d’abonnement choisi, le nombre de contenus accessibles était plafonné. C’est en 2010 que Netflix devient un service de streaming, accessible à partir de votre ordinateur par le biais d’un navigateur web, des smartphones, des téléviseurs connectés, des consoles de jeux vidéo… Il est proposé en abonnement mensuel, sans engagement (SVOD : Subscription Video on Demand).

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video, ou Prime Video, est le service de streaming proposé par Amazon. Principal concurrent de Netflix, il propose des offres similaires. La vidéothèque très remplie de ce SVOD plaira aux cinéphiles. Mais pour profiter au maximum de l’expérience, vous devez avoir une vitesse de connexion de qualité. Le service ajustera la qualité du son et de l’image à la vitesse de connexion. Plus elle est rapide, mieux ce sera.

Disney+

C’est la plateforme de VoD de la compagnie Walt Disney. Elle a récemment été lancée en France, en avril de cette année, pour moins de 7 €/mois. Sans surprise, ce service en streaming propose les films et séries Disney, Pixar, Star Wars et les documentaires National Geographic.

L’avantage du VOD est donc la légalité du process. De plus en plus d’internautes se tournent vers cette alternative pour ne pas courir le risque d’être perquisitionné. Les programmes sont aussi riches que sur Zone Téléchargement, donc les VoD n’ont rien à envier au site de DDL.

Zone-téléchargement.al

Zone-télechargement.al est un site proposant des milliers de films de manière légale ! Il reprend presque le même design que Zone Téléchargement, mais il redirige ses utilisateurs vers des plateformes telles qu’iTunes, Amazon, sur CanalVOD ou le Centre National du Cinéma. En d’autres termes, les téléchargeurs sont amenés vers des sites légaux où ils peuvent se procurer du contenu de manière non véreuse (en l’achetant). L’idée des promoteurs de ce site est de promouvoir l’offre légale.

Quels autres moyens pour télécharger ?

Il est également possible de télécharger des films ou séries en utilisant des torrents. Un lien Torrent permet d’obtenir un contenu sur Internet par le protocole BitTorrent. Les sites qui proposent des torrents sont souvent supprimés de Google. Si vous voulez accéder à ce genre de site, il vaut mieux utiliser d’autres moteurs de recherches, comme duckduckgo.com, darksearch.io.En résumé, le site Zone Téléchargement est bel et bien actif, sous son nom zone-annuaire.com. Malgré la profusion des offres de VoD, il est encore fortement utilisé par les internautes qui n’ont pas l’envie ni les moyens de payer pour obtenir du contenu audiovisuel. Si vous faites partie des grands abonnés de Zone Téléchargement, sachez que son nom actuel, zone-annuaire.com, pourrait encore changer dans le futur. Suivez toujours nos publications pour être informés des éventuels changements !

FAQ : l’essentiel à savoir sur « Zone Téléchargement / Annuaire » :

Zone Téléchargement / Annuaire existe-t-il encore en 2023 ? Oui, Zone Téléchargement / Annuaire existe encore en 2023, mais il a subi de nombreux changements d’adresse en raison de problèmes juridiques et techniques. Quelle est la nouvelle adresse de Zone Téléchargement / Annuaire en 2023 ? La nouvelle adresse de Zone Téléchargement / Annuaire en 2023 est accessible en haut de cet article. Veuillez noter que cette adresse peut changer à tout moment en raison de la nature instable du site. Zone Téléchargement / Annuaire est-il légal ? Non, Zone Téléchargement / Annuaire n’est pas légal, car il propose des fichiers protégés par des droits d’auteur sans autorisation des ayants droit. Est-ce sûr d’utiliser Zone Téléchargement / Annuaire ? L’utilisation de Zone Téléchargement / Annuaire comporte des risques, car les fichiers disponibles peuvent contenir des virus ou des logiciels malveillants. De plus, les utilisateurs s’exposent à des poursuites judiciaires pour violation des droits d’auteur. Existe-t-il des alternatives légales à Zone Téléchargement / Annuaire ? Oui, il existe de nombreuses alternatives légales pour accéder à des films, des séries et de la musique en ligne, telles que Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Spotify et Deezer. Comment accéder à Zone Téléchargement / Annuaire en toute sécurité ? Bien que nous ne recommandions pas d’utiliser Zone Téléchargement / Annuaire en raison de son illégalité et des risques associés, si vous choisissez de l’utiliser, il est préférable d’utiliser un VPN pour masquer votre adresse IP et protéger votre vie privée. Pourquoi l’adresse de Zone Téléchargement / Annuaire change-t-elle fréquemment ? L’adresse de Zone Téléchargement / Annuaire change fréquemment en raison des efforts déployés par les autorités pour lutter contre le piratage et les violations des droits d’auteur. Les administrateurs du site changent l’adresse pour contourner ces mesures et continuer à proposer leurs services.