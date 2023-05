5 sites alternatifs à Zone-Telechargement

À tort, les utilisateurs pensent souvent que Zone-telechargement ne marche plus. Erreur ! En raison de ses nombreux soucis judiciaires, le site change fréquemment d’adresse. Normalement, lorsque vous tentez de vous connecter au site avec l’ancienne adresse, vous devez être automatiquement redirigé sur la nouvelle adresse. Lorsque cela ne marche pas pour vous, c’est tout simplement en raison d’un blocage DNS par votre FAI. Vous devriez alors trouver la nouvelle adresse pour accéder manuellement au site. Cependant, en attendant de la trouver, voici 5 bonnes alternatives à Zone-telechargement pour retrouver vos films, séries TV, jeux et autres.

Wawacity

Si vous n’avez jamais visité le site, vous avez sans doute déjà lu le nom quelque part. Il est responsable de nombreux films et séries TV que vous parvenez à télécharger de manière illégale. Il s’agit d’une grande base de données des films et séries TV illégales en France. Sur le site, vous pouvez télécharger directement des films et séries TV, des logiciels, ebooks, jeux vidéo et de la musique sans passer par les applications torrents.

Tout comme Zone-telechargement, les contenus téléchargés depuis Wawacity sont hébergés sur les serveurs de 1Fichier, Uptobox, Rapidgator, Nitroflare et Turbobit. Aucune inscription n’est requise pour télécharger un fichier sur le site. Néanmoins, vous devriez espacer vos téléchargements.

Lien pour accéder au site : wawacity.pics

Darkino

Connu autrefois sous le nom de Tirexo, Darkino est un site de téléchargement et de streaming illégal pour films, séries, animés, jeux, logiciels, ebooks, etc. Le site dispose d’un catalogue très fourni avec près de 50 millions de contenus composés de productions françaises et internationales.

Darkino est beaucoup plus complet que Zone-telechargement. Vous pouvez y trouver de nombreux fichiers qui sont indisponibles sur les autres sites. Également, télécharger un fichier depuis ce site ne demande pas autant de protocoles, comme sur Zone-telechargement.

Lien pour accéder au site : www2.darkino.net

Alternatif crédible à Zone-telechargement, Zone-annuaire propose pratiquement les mêmes choses que le site principal. La présentation du site est d’ailleurs identique et la catégorisation des fichiers est quasiment la même. La seule chose qui change, c’est que ce site vous met en avant les films et autres fichiers les plus téléchargés du moment.

Lien pour accéder au site : www.zone-annuaire.pics

Contrairement à Zone-annuaire, Annuaire-Telechargement ne reprend pas trait pour trait le design de Zone-telechargement. Néanmoins, le site lui est tout autant identique. Notamment avec la disposition des films et séries. Il est donc clair que vous y trouverez les mêmes fichiers que sur le site principal.

Par ailleurs, ce qui est bien ici, c’est que vous pouvez directement regarder des contenus en streaming sur le site. Il est possible d’y voir par exemple des films en VO, VF, VOSTFR, des séries TV, des animés, etc.

Lien pour accéder au site : Annuaire-Telechargement.moe

Beaucoup moins connu que les quatre premiers, pour les jeunes, eMule-Island est un site de téléchargement illégal très vieux. Il est possible d’y télécharger presque tout ce que vous recherchez. Le seul inconvénient aujourd’hui, c’est qu’il est truffé de publicités qui empêchent quasiment de faire ce que l’on souhaite. Cependant, il s’agit d’un bon site pour du téléchargement direct, du P2P, du streaming et même de regarder la télévision en direct.

Lien pour accéder au site : emule-island.eu

Enfin, retenez que tous ces sites sont illégaux. Ils sont alors susceptibles de changer leur lien. Si un jour l’un d’entre eux ne marche plus, il faudra rechercher la nouvelle adresse.