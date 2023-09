Les 53 sites de téléchargement bloqués par les FAI, mais qui sont contournés

La piraterie n’est jamais finie en France. Elle semble même prendre de l’ampleur avec la diversification des plateformes de streaming légales. Mais les ayants droit ne se reposent pas, non plus. Ils mènent continuellement la guerre contre ces sites pirates comme Zone-Telechargement qui proposent du téléchargement et du streaming des films et séries TV de manière illégale. Sur décision de la justice, les FAI ont décidé de bloquer 53 sites. Mais lesquels ?

Des sites très visités chaque mois par des millions de personnes

Grâce à un accord entre les FAI français et l’Arcom ((Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), ce sont désormais des centaines de sites qui sont traqués par mois et certains sont bloqués. Il s’agit principalement des sites illégaux qui proposent des œuvres protégées telles que des films et séries TV. Selon les chiffres officiels, ces sites pirates sont visités par 2,8 millions de personnes par mois, en moyenne. Des statistiques qui traduisent un problème très important, malgré les différents efforts déjà fournis par le passé.

Cependant, le blocage de ces différents sites par les FAI ne résout vraiment pas le problème. À l’aide d’un VPN, même gratuits, les utilisateurs peuvent y accéder aisément.

Les 53 sites de téléchargement et de streaming bloqués par les FAI

Si vous êtes abonnés SFR, Free, Bouygues ou Orange, vous ne pouvez plus légalement accéder aux différents sites suivants :

1080pfr.xyz

1seriestreaming.net

33french-streaming.com

33seriesstreaming.cc

33seriestreaming.info

3seriestreaming.com

Cocostream.xyz

Cpasfini.net

Dbseries.net

Dpstreams.org

Enstream.rip

Fifostream.rip

Filmoflix.biz

Filmstreaming3.com

Filmstreaming3.tv

Filmvf-streaming.net

Frenchstream.info

French-stream.watch

Hdssfilm.com

Hdstream.cool

Juststream.org

Lesseriestreaming.live

Megastream.bz

Monflix.org

Monstream.org

Ouicbien.com

Papaflix.cam

Papstream.club

Seriecenter.co

Seriesite.org

Series-streamings.net

Seriestream.fun

Servicepourvous.rip

Streamdeouf.biz

Streamees.rip

Streamify.cool

Streamingvf-hds.net

Topfilm.rip

Voirfilms.icu

Voirfilms.site

Voir-films-series.com

Voirseries.la

Voir-stream.me

Wastreaming.com

Wikiserie.me

Wikiseries.info

Wow-films.com

Wow-films.live

Wow-films.me

Wow-films.net

Wow-films.site

Wow-films.xyz

Zaniob.com

La majorité des sites suscités proposent de regarder des films et séries en streaming. Ils sont remplis de pubs intrusifs qui ne vous offrent même pas une bonne expérience d’utilisation.