Les lunettes Android XR de Google ont désormais une fenêtre de lancement officielle. Gentle Monster vient de confirmer leur arrivée en décembre 2026, après plusieurs mois de présentation et de démonstrations. Cette annonce intervient alors que Warby Parker prépare déjà l’ouverture des précommandes de sa propre collection. Google, Samsung et leurs partenaires entrent donc dans une phase concrète de commercialisation.

Android XR mise d’abord sur l’audio et l’intelligence artificielle

Ces lunettes reposent sur une approche différente de celle d’un casque de réalité mixte. Cette première génération ne possède pas d’écran intégré dans les verres. L’interaction passe principalement par les commandes vocales, les haut-parleurs et une surface tactile située sur la branche.

L’assistant Gemini constitue le principal point d’entrée logiciel. Il doit notamment permettre de consulter des informations, recevoir des indications de navigation et traduire des conversations. En outre, il gèrera également certaines notifications. Pour cela, vous n’aurez même pas besoin de sortir votre smartphone.

L’équipement comprend également des caméras permettant de prendre des photos et des vidéos. Selon les informations communiquées sur cette première génération, Samsung travaille avec Qualcomm. Ce dernier fournira alors la plateforme matérielle avec notamment la puce Snapdragon AR1 Gen 1. Ce choix technique présente un avantage : limiter l’encombrement et éviter les contraintes d’affichage permanent. En revanche, l’expérience dépend davantage de la qualité de la reconnaissance vocale, de l’autonomie et de la connexion avec le téléphone.

Gentle Monster’s first Intelligent Eyewear collection

⠀

Joaquin Phoenix stars in a short film directed by Jonathan Glazer—a cinematic journey between reality and dream. Full film releasing mid-November.

⠀

The collection launches this December.

⠀

Register for the collection… pic.twitter.com/UBv6pdHWSW — GENTLE MONSTER (@_GentleMonster_) November 6, 2026

Par ailleurs, les deux marques ciblent aussi des sensibilités différentes. Warby Parker privilégie des montures classiques, tandis que Gentle Monster adopte des formes plus audacieuses.

Le prix, les caractéristiques détaillées de chaque modèle et les marchés concernés restent à préciser. La confidentialité constitue également un enjeu important. En effet, des caméras portées sur le visage imposent des indicateurs d’enregistrement clairement visibles et une gestion rigoureuse des données.

Image : Samsung Image : Samsung

VOIR AUSSI : Google avance prudemment avec ses lunettes connectées

Gentle Monster confirme une arrivée en décembre après une campagne avec Joaquin Phoenix

C’est par une annonce relativement discrète sur X que Gentle Monster a dévoilé son calendrier. La marque sud-coréenne prévoit de lancer sa première collection Intelligent Eyewear en décembre 2026. Elle accompagne cette annonce d’un teaser mettant en scène l’acteur Joaquin Phoenix.

Le court-métrage, réalisé par Jonathan Glazer, est présenté comme un voyage cinématographique entre réalité et rêve. Sa version complète doit être publiée à la mi-novembre. Cette campagne mise sur l’image et l’univers artistique de la marque plutôt que sur une démonstration technique classique.

En parallèle, Warby Parker a annoncé l’ouverture des précommandes de ses premières lunettes le 12 novembre. Les livraisons sont prévues pendant les fêtes de fin d’année. Toutefois, Gentle Monster n’a pas encore communiqué de jour précis pour son lancement. Il serait donc prématuré de considérer les deux calendriers comme identiques.

Noter cet article