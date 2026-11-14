Huawei s’apprête à introduire OSTA, une nouvelle marque de smartphones dont le lancement officiel est prévu le 20 novembre en Chine. Alors que le fabricant entretient encore le mystère sur son positionnement, des fuites révèlent déjà les caractéristiques de son premier appareil. Baptisé OSTA O1 Pro, ce modèle miserait notamment sur un format large assez inhabituel.

OSTA O1 Pro : un smartphone au format large qui se démarque des modèles classiques

L’annonce de cette nouvelle marque vient de Richard Yu, directeur exécutif de Huawei. Dans une publication sur Weibo, le dirigeant a confirmé sa présentation officielle pour le 20 novembre. Le nom chinois Xingmang signifie approximativement « lumière des étoiles », tandis que la marque sera commercialisée sous l’appellation OSTA à l’international.

Un détail a particulièrement attiré l’attention : la publication de Richard Yu aurait été effectuée depuis un OSTA O1 Pro. Ce smartphone, encore non officialisé, pourrait donc être le premier représentant de cette gamme.

D’après les informations relayées par les médias chinois, l’appareil adopterait un écran large et un design proche du Huawei Pura X View. Ce dernier est un smartphone pliable à l’affichage élargi, dont la commercialisation reste limitée à la Chine. Toutefois, le O1 Pro abandonnerait la charnière pour proposer un format monobloc.

Huawei OSTA sub-brand series will debut next week with advanced AI features and smarter capabilities. The company's broader AI strategy will likely take shape with the upcoming sub-brand and its new functions embedded across its devices.https://t.co/zB1Ri8ijs8 pic.twitter.com/4dxfxhhQ7m — HC Newsroom (@HCNewsroom) November 12, 2026

Trois coloris seraient prévus : noir, blanc et violet. Côté mémoire, quatre configurations sont évoquées. On aurait 12 Go de RAM avec 256 Go ou 512 Go de stockage, 16 Go avec 512 Go, ainsi qu’une version de 16 Go et 1 To.

Ces capacités suggèrent un positionnement plutôt haut de gamme. Néanmoins, aucune information fiable ne permet encore de confirmer les autres specs essentiels.

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Huawei cherche un nouveau positionnement après Honor

Cette initiative intervient six ans après la séparation de Huawei et Honor, dans un contexte de sanctions américaines. Lancée initialement sur le segment abordable, Honor a progressivement développé des smartphones premium pour concurrencer Xiaomi et Oppo.

Le positionnement d’OSTA reste cependant à préciser. Son premier modèle pourrait servir de vitrine à des formats expérimentaux plutôt qu’à une gamme généraliste.

Avec OSTA, Huawei semble vouloir explorer une nouvelle voie sur le marché des smartphones. Le O1 Pro attire déjà l’attention grâce à son format atypique et ses configurations mémoire généreuses. Toutefois, son prix, ses caractéristiques techniques complètes et sa disponibilité internationale restent inconnus. La présentation du 20 novembre devrait permettre de mieux comprendre cette stratégie.

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