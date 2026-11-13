Les Samsung Galaxy S27 pourraient décevoir les amateurs de photographie mobile. Selon une fuite relayée par SammyGuru, Samsung étudierait plusieurs configurations photo pour ses quatre futurs modèles. Si les versions Pro et Ultra gagneraient en définition, la disparition d’un téléobjectif supplémentaire soulève déjà des questions sur les ambitions photographiques de la gamme.

Galaxy S27 et S27+ : Samsung reconduit une formule photo déjà vieillissante

Les Galaxy S27 et S27+ conserveraient un capteur principal de 50 mégapixels, avec un Sony IMX955 ou un Samsung S5KGNG. L’ultra grand-angle resterait limité à 12 mégapixels avec le Sony IMX564, un composant déjà présent depuis la série Galaxy S23. Cette continuité laisse peu de place à une véritable évolution matérielle, alors que les attentes progressent sur la photographie mobile.

Les changements concerneraient principalement le téléobjectif et la caméra frontale. Samsung envisagerait un capteur S5K3K1 de 12 mégapixels avec zoom optique 3x. À l’avant, un module de 12 mégapixels, signé Samsung ou Sony, compléterait l’ensemble. Ces nouveaux composants pourraient améliorer certains traitements. Néanmoins, leurs caractéristiques ne suggèrent pas de saut générationnel important.

Le choix de conserver un ultra grand-angle de 12 mégapixels interpelle particulièrement. Cette définition limite les possibilités de recadrage. Il réduit également la marge de manœuvre pour les photographies de paysages ou les scènes architecturales. De même, maintenir un capteur principal de 50 mégapixels pendant plusieurs générations expose Samsung à une comparaison défavorable. Surtout avec des concurrents renouvellant davantage leur matériel.

Il faut toutefois rappeler que le nombre de mégapixels ne détermine pas seul la qualité d’une photographie. La taille du capteur, l’ouverture optique, la stabilisation et le traitement logiciel jouent également un rôle majeur. En l’absence d’informations sur ces paramètres, il reste difficile d’évaluer les performances réelles des futurs appareils.

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Galaxy S27 Pro et Ultra : 200 Mpx, mais un téléobjectif en moins

Les Galaxy S27 Pro et Ultra bénéficieraient d’un capteur principal Samsung S5KHP6 de 200 mégapixels. L’ultra grand-angle passerait également à 50 mégapixels. En revanche, les deux modèles se contenteraient d’un seul téléobjectif de 12 mégapixels. Également présents : un zoom optique 3x sur le Pro et 5x sur l’Ultra.

La suppression d’un second téléobjectif constituerait un recul fonctionnel par rapport au Galaxy S26 Ultra. Elle pourrait limiter la polyvalence du zoom, notamment pour les prises de vue intermédiaires et les sujets éloignés. En outre, la caméra frontale progresserait à 16 mégapixels. Toutefois, augmenter la définition ne suffit pas à garantir de meilleurs portraits.

Ces premières fuites dessinent une évolution contrastée des Galaxy S27. Samsung miserait sur la définition pour ses modèles premium, tout en réduisant les possibilités optiques. Face à des concurrents comme Oppo, cette stratégie pourrait pénaliser son positionnement photographique. Maintenant, attendons les annonces officielles pour confirmer ces choix techniques.

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