Le Poco X8s arrive officiellement sur le marché européen avec une proposition encore peu répandue. Un smartphone compact doté d’une batterie de grande capacité et d’un véritable téléobjectif. Après son lancement en octobre, Xiaomi étend sa commercialisation à plusieurs pays, dont la France. Les premières offres affichent des tarifs inférieurs aux prix catalogue.

Le Poco X8s débarque en Europe avec une réduction de lancement intéressante

Initialement commercialisé en Asie, le smartphone commence son déploiement européen par l’Allemagne avant de rejoindre d’autres marchés, notamment la France et le Royaume-Uni. Xiaomi propose deux configurations : 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM avec 512 Go.

Les prix catalogue sont respectivement fixés à 529,90 et 629,90 euros. Toutefois, une promotion valable jusqu’au 23 novembre sur la boutique officielle Xiaomi ramène ces tarifs à 429,90 et 519,90 euros. Un black Friday s’appliquant sur de nouveaux smartphones, c’est assez rare.Le smartphone est également référencé chez Amazon, à un prix légèrement supérieur.

Trois coloris sont disponibles : noir, blanc et bleu. Cette commercialisation européenne s’accompagne néanmoins d’une absence notable dans la boîte : le chargeur secteur n’est pas fourni.

Image : Xiaomi

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Un téléobjectif inédit dans la gamme, malgré quelques compromis techniques

La principale particularité du modèle concerne sa photographie. Il devient le premier appareil de la série X à intégrer un véritable téléobjectif. Son capteur de 50 mégapixels propose un zoom optique 2,5 x, accompagné d’un module principal de 50 mégapixels. Vous aurez aussi la stabilisation optique OIS et d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Son écran AMOLED LTPO de 6,35 pouces affiche une définition de 2 656 × 1 220 pixels et une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz. Par ailleurs, Xiaomi annonce une luminosité maximale de 3 500 nits.

Sous le capot, le Snapdragon 7 Gen 4 privilégie l’efficacité et les usages polyvalents plutôt que les performances d’un processeur haut de gamme. La batterie silicium-carbone de 6 330 mAh constitue un autre argument : elle accepte une charge filaire de 100 W et une charge inversée de 22,5 W.

Avec 187 grammes et une certification IP68, le smartphone conserve un format relativement maniable. HyperOS 3, basé sur Android 16, complète l’ensemble. En revanche, son ultra grand-angle limité à 8 mégapixels et son processeur moins puissant que celui des versions Pro imposent quelques concessions.

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