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    iPhone Air 2 : une fuite dévoile ses caractéristiques clés

    Écran OLED 120 Hz, puce A20 gravée en 2 nm, double capteur photo de 48 Mpx et batterie revue à la hausse. Une fuite détaille l'iPhone Air 2 d'Apple.
    Akandé Philippe ABIODOUNPar 02 Minutes
    iPhone Air 2 : une fuite dévoile ses caractéristiques clés

    Apple n’en a pas fini avec ses sorties de smartphones. Après les iPhone 18 Pro et le premier pliable, iPhone Duo, les iPhone 18, 18e et 18 Air sont attendus au printemps prochain. C’est ce dernier modèle, successeur du très fin iPhone Air, qui se dévoile aujourd’hui à travers une fuite. On la doit au leaker chinois Digital Chat Station, une source qu’on sait fiable, vu son palmarès.

    La même puissance que les modèles haut de gamme

    Les amateurs de finesse vont apprécier. Contrairement aux rumeurs précédentes, l’iPhone Air 2 embarquerait une dalle OLED de 6,55 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’information la plus marquante concerne toutefois le processeur. L’appareil hériterait d’une puce de la série A20, gravée en 2 nanomètres, la même famille que celle des très performants iPhone 18 Pro et de l’iPhone Duo.

    Plusieurs sources restent prudentes sur ce point, sans trancher entre une A20 classique et une A20 Pro. Toutefois, le gain de puissance serait dans les deux cas notable pour un modèle misant sur la légèreté.

    Un double capteur et une batterie plus endurante

    La partie photo progresse aussi. L’iPhone Air 2 passerait à un double capteur à l’arrière, avec un module grand-angle et un ultra grand-angle, tous deux de 48 Mpx. C’est une réponse directe à l’une des principales critiques adressées au premier Air, qui ne disposait que d’un seul capteur.

    L’autonomie aussi va être corrigée. Pour mémoire, l’iPhone Air d’origine se contentait d’une batterie de 3 149 mAh, souvent jugée trop juste. Son successeur monterait à environ 3 500 mAh, soit une hausse d’un peu plus de 10 %. Mais cette augmentation rime assurément avec celle du châssis.

    Un design qui ne change pas

    Par ailleurs, il ne faut pas s’attendre à une révolution esthétique. Toujours selon la même source, l’iPhone Air 2 reprendrait le design déjà connu de la première génération. Apple semble vouloir conserver l’identité visuelle de sa gamme ultrafine, tout en corrigeant ses deux principales faiblesses, la photo et l’autonomie.

    La commecerialisation est attendue au printemps 2027. Si ces caractéristiques se confirment, l’iPhone Air 2 pourrait devenir un modèle bien plus équilibré que son prédécesseur, en conservant sa finesse remarquable sans ses principaux compromis.

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    Rédacteur passionné par l'innovation. "Le digital est la possibilité de faire plus avec moins." - Nicholas Negroponte

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