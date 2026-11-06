L’attaque contre Binance révèle une méthode de piratage particulièrement élaborée. Il s’agit de faux entretiens d’embauche ayant servi à infiltrer les systèmes internes de la plateforme. Selon le FBI, la Corée du Nord serait responsable de cette opération. Derrière ce vol de 6,34 milliards de dollars se cache une compromission informatique préparée pendant plusieurs mois.

Une opération d’espionnage exploitant les processus de recrutement et les outils de développement

L’intrusion aurait commencé dès juin 2026. Un ingénieur Wallet DevOps a téléchargé une version modifiée d’un outil d’installation utilisé pour un assistant de programmation par IA. Binance avait détecté cette première anomalie. Toutefois, les pirates avaient déjà obtenu des informations sur les collaborateurs de l’ingénieur.

En septembre, un autre développeur a été approché sur une plateforme légitime de recherche d’emploi. Après deux entretiens, dont un en visioconférence, il a reçu un exercice technique transmis par un faux dirigeant. Le fichier téléchargé contenait un logiciel malveillant, exécuté pendant son installation.

Le programme utilisait des techniques d’obfuscation pour contourner les systèmes de détection. Il remplaçait notamment un composant logiciel légitime par une version infectée, exécutait des commandes et effaçait progressivement les traces de son activité.

Update: We’re working to reopen withdrawals for HYPE, INJ, APT, PLASMA, NEAR, LTC by end of next week.



We also aim to reopen withdrawals for all tokens on networks that are already restored (including BSC, ETH, MATIC, ARB, POL, OP, etc.) by then.



Thank you for your patience. pic.twitter.com/eND0Kq6Yl8 — Binance (@binance) November 6, 2026

Le 20 octobre, les attaquants ont exploité cet accès pour prendre le contrôle de plusieurs postes d’ingénieurs grâce à un outil interne d’intelligence artificielle. Le 29 octobre, ils ont finalement utilisé des identifiants compromis pour déclencher le script malveillant à l’origine du vol.

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6,34 milliards de dollars : une réponse technique et financière

Sur les actifs numériques concernés, 2,85 milliards de dollars ont été gelés. Binance précise que certaines transactions ont continué après la suspension des retraits, car elles avaient déjà été autorisées.

Au 3 novembre, la plateforme avait reconstruit ses systèmes de portefeuilles affectés, remplacé les appareils compromis et révoqué les identifiants exposés. Elle a également renforcé la surveillance grâce à la détection d’anomalies assistée par IA.

L’entreprise affirme prendre en charge les pertes et avoir reconstitué 98 % des actifs concernés. Les actifs restants, moins liquides, sont encore en cours d’acquisition.

Cette attaque démontre que la sécurité des plateformes crypto ne dépend pas uniquement du chiffrement ou des protections des portefeuilles. Les collaborateurs, les outils de développement et les procédures de recrutement constituent aussi des points d’entrée. Pour Binance, l’enjeu dépasse donc le remboursement des pertes : il s’agit de limiter les risques liés aux accès internes.

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