Code promo boulanger : 10% de remise sur les casques, enceintes et écouteurs !

Vous connaissez forcément, Boulanger, la fameuse chaine de magasins High-Tech qui possède aussi un site e-commerce de référence ? Ils viennent de nous faire une belle surprise, et quelle surprise ! Vous vous demandez sûrement, de quoi parle-t-on ? Eh bien, de 10% de remise sur une sélection d’articles audio : casques, enceintes et écouteurs. On vous explique comment en profiter dès maintenant !

Comment profiter de ce super bon plan ?

Vous avez certainement déjà les doigts qui frémissent, l’envie de vous jeter sur ce bon plan. Attendez, laissez-nous vous expliquer comment en profiter ! C’est très simple, il suffit de sélectionner votre produit éligible (casques, enceintes, écouteurs), de l’ajouter au panier, et hop ! Collez le code promo AUDIO10 dans le champ prévu à cet effet lors du paiement. Ce code promo est valable jusqu’au 31 décembre 2023 alors notez le bien pour vos prochains achats audio. Qu’attendez-vous pour faire vibrer vos oreilles ?

Quelques pépites éligibles à la promotion

Le casque BOSE Headphones 700 Noir

Avec son autonomie allant jusqu’à 20 heures et sa réduction de bruit active, le casque BOSE Headphones 700 Noir est le compagnon parfait pour s’évader en musique. L’un de ses plus grands atouts ? Sa capacité à personnaliser votre environnement avec 11 niveaux différents de réduction de bruit. Rien que ça ! Et oui, vous pouvez également contrôler les appels et la musique sans avoir à sortir votre téléphone. Avec 10% de réduction, il est encore plus difficile de lui résister. Alors, cap sur Boulanger pour en profiter !

Les écouteurs AirPods Pro

Puis, il y a les AirPods Pro d’Apple. Compact, avec une réduction de bruit active et un son de qualité supérieure, ils seront parfaits pour les nomades et les accros d’Apple parmi vous. Et avec cette réduction, ils sont encore plus séduisants !

L’enceinte JBL Flip 5

Pour finir, ne passons pas à côté de l’enceinte JBL Flip 5. Sa résistance à l’eau et sa batterie longue durée la rendent parfaite pour des soirées endiablées au bord de la piscine. Et avec la promo, c’est encore plus de fun sans casser la tirelire !

Le casque Sony WH-1000XM4

Ce casque Sony WH-1000XM4 est un autre joyau dans notre sélection. Connue pour ses technologies de pointe, Sony a mis la barre très haut avec ce casque offrant une réduction de bruit hors du commun et une autonomie incroyable. C’est le moment de l’essayer, avec 10% de remise !

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds Live

Les Samsung Galaxy Buds Live, avec leur design innovant et leur son de haute qualité, sont une option parfaite pour ceux qui veulent se démarquer. Et la réduction de 10% les rend encore plus attrayants !

Le casque Bose QuietComfort 35 II

Parmi cette sélection, on a littéralement craqué pour le casque Bose QuietComfort 35 II. La réduction de bruit est tout simplement bluffante, et la qualité sonore ? Un véritable plaisir pour les oreilles, croyez-nous. Avec 10% de remise, il serait dommage de passer à côté.

L’enceinte Sonos One

La Sonos One est bien plus qu’une simple enceinte. Grâce à sa compatibilité avec Alexa et Google Assistant, elle peut aussi faire office de hub domotique. De plus, la qualité sonore est à couper le souffle. Avec la promo, c’est le moment de l’adopter !

Le casque Beats Studio3 Wireless

Les amateurs de basses profondes et puissantes adoreront le casque Beats Studio3 Wireless. Sa réduction de bruit adaptative et son autonomie de 22 heures le rendent parfait pour les longues sessions d’écoute. Et avec 10% de réduction, pourquoi résister ?

Les écouteurs Jabra Elite 75t

Compact et doté d’une excellente qualité sonore, les écouteurs Jabra Elite 75t sont parfaits pour ceux qui cherchent des écouteurs sans fil fiables et résistants. Et la remise de 10% les rend encore plus irrésistibles !

L’enceinte UE Boom 3

Pour les fêtes à l’extérieur, l’enceinte UE Boom 3 est ce qu’il vous faut. Avec son design étanche et robuste, elle est prête à mettre le feu à toutes vos soirées. Profitez de la promo pour vous la procurer !

Le casque Sennheiser HD 660 S

Et finalement, le casque Sennheiser HD 660 S. Conçu pour les audiophiles, il offre une restitution sonore précise et naturelle. Avec 10% de remise, c’est l’occasion de se faire plaisir !

Voilà, vous avez maintenant une belle liste de produits à découvrir. Mais dépêchez-vous, cette promo ne durera pas éternellement ! Allez, on se retrouve sur Boulanger pour faire le plein de bonnes affaires.

Boulanger, un site e-commerce high-tech de confiance

Si vous ne connaissiez pas encore Boulanger, laissez-nous vous le présenter. C’est une entreprise française, réputée pour son sérieux et sa fiabilité. Elle offre un large choix de casques, enceintes et écouteurs de qualité. Elle met un point d’honneur à proposer des produits de qualité, tout en offrant un service client de premier ordre. N’oublions pas non plus que le site est totalement sécurisé, alors vous pouvez acheter en toute tranquillité !

Alors mes amis, qu’attendez-vous pour profiter de cette offre ? Cette promotion est l’occasion rêvée de vous offrir ce petit bijou technologique que vous aviez repéré, ou de faire plaisir à un proche. Foncez, et faites vibrer vos oreilles avec Boulanger !