Comparatif 2026 : les grilles tarifaires des outils de signature électronique

Les grilles tarifaires des outils de signature électronique se ressemblent beaucoup et ne disent pas la même chose. À prix affichés identiques, deux éditeurs peuvent proposer des volumes, des plafonds et des niveaux de signature très différents. Voici une lecture comparée des principales offres du marché français en 2026.

Des prix étonnamment convergents

Premier constat : sur les paliers intermédiaire et supérieur, les tarifs des deux acteurs dominants sont identiques au centime. Vingt-trois euros par utilisateur et par mois pour l’offre intermédiaire, trente-huit pour l’offre complète, dans les deux cas avec un engagement annuel, soit 276 € et 456 € par an et par personne.

Le palier d’entrée l’est également : neuf euros par mois pour un utilisateur unique, soit 108 € à l’année. Cette convergence n’a rien d’un hasard : sur un marché devenu une commodité, les positionnements se calquent.

Là où les offres divergent réellement

La différence n’est donc pas dans le prix, elle est dans ce que le prix achète.

Le plafond d’envois. C’est l’écart le plus significatif. Chez DocuSign, les forfaits intermédiaire et supérieur comptent 100 enveloppes par utilisateur et par an : environ huit par mois, sans report du quota non consommé. Chez Yousign, devenu Youtrust, les mêmes paliers n’imposent aucun plafond : les demandes de signature sont illimitées. À budget égal, c’est un avantage substantiel pour un usage soutenu.

L’offre gratuite. Le premier propose un essai de trente jours puis rien ; le second maintient un palier gratuit permanent, limité à un utilisateur et deux demandes de signature par mois, avec l’auto-signature illimitée. Pour un indépendant qui signe peu, la différence est celle entre payer et ne pas payer. Le détail des paliers français est repris ici, chez Certyneo, qui compare les deux grilles ligne par ligne.

Le prix de la signature qualifiée. Aucun abonnement ne l’inclut, chez personne. Mais les tarifs unitaires divergent : autour de 10 € par destinataire d’un côté, jusqu’à environ 15 € l’unité en achat isolé de l’autre, avec une dégressivité vers 10 € en pack annuel de dix signatures ou plus. Pour qui n’en achète qu’une, l’écart est de 50 %.

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Le mécanisme que toutes les grilles partagent

Trois pièges sont communs à l’ensemble du marché, et il vaut mieux les avoir en tête avant de comparer.

Le prix mensuel affiché suppose presque toujours un engagement annuel ; le paiement au mois est sensiblement plus cher, les éditeurs communiquant volontiers sur des économies « jusqu’à 44 % » en passant à l’année.

La facturation par utilisateur transforme un tarif mensuel en budget annuel dès la deuxième personne : 23 € par mois deviennent 828 € par an pour trois collaborateurs.

Enfin, la vérification d’identité renforcée se facture séparément chez la plupart des acteurs, à partir de quelques euros par contrôle, tandis que l’API est généralement incluse dès le premier palier: un point sur lequel le marché est plutôt généreux.

Le critère souverain reste juridique

Un dernier axe de comparaison échappe aux tableaux de prix : la qualification du prestataire qui délivre réellement le certificat. Beaucoup de plateformes s’appuient sur un tiers pour la brique qualifiée, et c’est le nom figurant dans le certificat émis (pas celui de l’interface) que les administrations contrôlent contre la liste de confiance européenne.

Poser la question avant l’achat prend deux minutes et discrimine plus sûrement que n’importe quel comparatif de fonctionnalités : un service dont le prestataire n’apparaît pas avec le statut « granted » sur la liste de son État membre ne produira pas une signature acceptée par le Guichet unique, quel que soit son prix.

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Comment trancher ?

Reconstituez un budget annuel plutôt que de comparer des prix mensuels : nombre d’émetteurs multiplié par le tarif par siège, plus le nombre de signatures qualifiées prévues sur l’exercice. Ce chiffre-là est comparable d’un éditeur à l’autre, contrairement au prix d’appel.

Si votre volume est soutenu et régulier, privilégiez l’absence de plafond d’envois : c’est le critère qui différencie réellement les offres à prix égal. Si votre usage est ponctuel mais exige le niveau qualifié, comparez plutôt le prix unitaire de la signature qualifiée et regardez les offres facturées strictement à l’acte, sans abonnement : elles n’existaient pas il y a trois ans et changent le calcul pour ce profil précis.

Un dernier point, technique mais coûteux quand on le découvre tard : l’obtention d’un certificat qualifié suppose une vérification d’identité à distance, dont la couverture dépend du pays qui a délivré votre pièce d’identité et non de votre pays de résidence. Les listes de documents acceptés sont publiques ; les consulter avant l’achat évite de payer une prestation qu’on ne pourra pas produire.

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