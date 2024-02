9 sites pour télécharger gratuitement des livres audios

Le succès des livres audios ces dernières années est entièrement justifié. Ils permettent de se cultiver tout en étant en déplacement. Popularisés par Amazon, ils ne sont pas toujours payants. Vous pouvez aujourd’hui en télécharger des milliers gratuitement. À cet effet, voici neuf sites sur lesquels vous trouverez de bons livres audios gratuits en français, en anglais, etc.

Audiocité

Avec la plateforme Audiocité, vous pouvez écouter des romans, des nouvelles, des poèmes d’auteurs classiques ou contemporains. Les livres sont classés par thème, sortie du mois, durée et rubrique. Vous pouvez aussi choisir parmi une variété de genres (romans, contes, érotisme, histoire, fantasy, etc.). Sur Audiocité, de célèbres auteurs tels que Maupassant, Fontaine, Rimbaud et d’autres encore vous attendent. Le site est bien organisé, donc vous ne vous perdrez pas dans les rayonnages.

Litterature Audio

Littérature Audio offre une vaste sélection de livres audio gratuits, avec plus de 9 000 titres disponibles. Vous pouvez explorer les livres les plus aimés, les nouveautés, ainsi que les titres par genre, auteur ou donneur de voix. Le site est géré par l’association Des Livres à Lire et à Entendre, qui vise à rendre la littérature accessible à tous, en particulier aux non-voyants et malvoyants.

La Médiathèque Valentin Haüy

La Médiathèque Valentin Haüy propose une large sélection de livres audio (plus de 40 000) pour les personnes ayant des difficultés de lecture en raison de leur handicap. L’accès à la médiathèque nécessite un justificatif (carte d’invalidité, un certificat médical, etc.), mais c’est gratuit. Vous pouvez rechercher un livre audio par titre, résumé, auteur, éditeur, genre ou voix (humaine ou de synthèse). La recherche de livres en braille est également disponible.

Internet archive

Découvrez sur Internet Archive plus de 526 000 livres audio dans plusieurs langues. Vous pouvez choisir la langue qui vous intéresse pour filtrer vos recherches. Bien que l’interface puisse sembler complexe au début, en cliquant sur « Audio » puis sur « Audio Books & Poetry » en haut de la page d’accueil, vous accédez à cette incroyable bibliothèque numérique gratuite.

BibliBoom

Bibliboom vous permet d’accéder à plus de 300 livres audio gratuits dans divers genres. Les bénévoles passionnés donnent vie aux œuvres classiques de Perrault, Zola, Austen, etc. Vous pouvez télécharger vos livres au format MP3 légalement et les écouter partout, même sur la plage ou en voyage. Malgré les publicités, la qualité est au rendez-vous.

LibriVox

Site en anglais, Librivox propose plus de 29 000 livres audio en anglais et plus de 700 en français. De l’action à la poésie, en passant par les arts, la science, la fantasy et la religion, le catalogue satisfait les passionnés de lecture. L’interface épurée facilite la recherche. Vous pouvez trouver un auteur, un titre ou un lecteur spécifique via le champ de recherche en haut de la page.

LoyalBooks

Sur cette plateforme en anglais, vous pouvez accéder à plus de 200 titres en français, ainsi que dans d’autres langues comme l’espagnol, l’allemand, l’italien, etc. Les livres de LoyalBooks sont au format MP3 et sont accompagnés de liens vers les versions électroniques pour suivre l’audiobook avec le texte, ce qui est pratique pour améliorer sa compréhension de l’anglais.

Le Projet Gutenberg

Le site Project Gutenberg, fondé en 1971 par Michael S. Hart, offre une vaste collection de livres électroniques (plus de 70 000) tombés dans le domaine public. En ce qui concerne les livres audio, l’offre peut être limitée, surtout pour les œuvres en français. Une partie desdits livres est générée par des programmes informatiques, ce qui peut ne pas être idéal pour certains auditeurs. Néanmoins, un partenariat récent avec Microsoft promet l’utilisation d’une technologie de synthèse vocale avancée pour augmenter le nombre de livres audio disponibles.

LearnOutLoud

Sur LearnOutLoud, accédez à des milliers des meilleurs livres audio (principalement en anglais) gratuits en ligne. Vous y trouverez une sélection variée de ressources dans des domaines des affaires, de l’éducation, de la technologie, de l’histoire, du développement personnel, etc.