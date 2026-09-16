iPhone Duo : 5 raisons qui font que je ne l’aime pas

Apple a présenté l’iPhone Duo le mercredi 9 septembre, après des mois de rumeurs autour du tout premier smartphone pliant de la marque. L’objet fait beaucoup parler, et pour de bonnes raisons. Mais après m’être laissé emporté par le bon côté des choses, j’arrive à la partie qui fâche. Voici les cinq points qui font qu’en vérité je n’accroche pas avec l’iPhone Duo.

Un sentiment de déjà-vu, malgré la charnière

Commençons par le reproche que j’entends le plus depuis quelques jours, et que je partage largement : l’iPhone Duo sent le réchauffé. Il débarque sept ans après le premier pliable de Samsung, et rien ne justifie vraiment un tel délai à mes yeux. Certes, l’interface a été retravaillée dans ses moindres détails, le design affiné, et l’autonomie comme la puissance annoncées impressionnent sur le papier. Mais au fond, l’iPhone Duo reste un smartphone pliant, ni plus ni moins, sur un marché où la concurrence explore ce format depuis des années.

Les premiers retours confirment d’ailleurs qu’Apple n’a pas révolutionné le genre. Oui, la pliure au centre de l’écran interne est mieux masquée que sur beaucoup de modèles Android, grâce à une couche de polymère avec une texture qui réduit les reflets. Mais elle reste visible sous certains angles, comme le confirment plusieurs journalistes qui ont pu manipuler l’appareil. Et cet écran mat, censé estomper le pli, a un revers : il sacrifie une partie du piqué et de la vivacité des couleurs par rapport à un écran brillant classique. Difficile, dans ces conditions, de parler de révolution.

Un prix qui dépasse l’entendement, pour des sacrifices que je n’attendais pas

Deuxième point qui me pose problème, et pas des moindres : le prix. L’iPhone Duo coûte extrêmement cher, à 2 339 euros. Avec cette somme, je pourrais m’offrir l’essentiel de la gamme d’entrée de gamme d’Apple, entre un MacBook Neo, un iPhone 17e et un iPad 11. Jamais la marque n’avait vendu un iPhone à un tarif aussi élevé de toute son histoire, ce qui en fait un appareil de tous les extrêmes.

Le bloc photo constitue mon troisième motif d’insatisfaction. Je trouve difficile d’accepter qu’un smartphone à plus de 2 000 euros ne propose pas le meilleur capteur disponible chez Apple. C’est pourtant le cas ici : pas de téléobjectif digne de ce nom, seulement un zoom obtenu par recadrage numérique. Ce choix trahit un appareil fait de compromis, ce qui se justifie rarement à ce niveau de prix. La caméra avant m’a également déçu, un point peu évoqué ailleurs : cachée sous l’écran interne, elle se contente de 12 mégapixels, en retrait par rapport aux 18 mégapixels de l’iPhone 17, pourtant bien moins onéreux.

Déverrouiller l’iPhone Duo avec une technologie de 2013

L’absence de Face ID reste, pour moi, le point le plus difficile à digérer. Apple a mis 7 ans de plus que Samsung à sortir son premier pliable, mais sur certains aspects, j’ai l’impression de tenir un appareil sorti tout droit de 2019. Pour des raisons d’espace liées à la finesse du châssis, la reconnaissance faciale a été remplacée par Touch ID, une technologie conçue à l’origine pour l’iPhone 5s en 2013. Déverrouiller l’iPhone le plus cher de l’histoire avec un procédé aussi ancien me paraît difficile à justifier.

Enfin, le poids et l’épaisseur achèvent de me convaincre que ce premier essai reste perfectible. Reprocher au téléphone le plus fin jamais conçu par Apple d’être épais paraît paradoxal, et pourtant l’iPhone Duo réussit ce grand écart. Une fois déplié, il atteint 5,3 millimètres, un record pour la marque. Mais une fois refermé, il dépasse les 11 millimètres, quand le Galaxy Z Fold 8 de Samsung se limite à 9,7 millimètres.

Sur la balance, l’écart se confirme aussi : 254 grammes contre 201 pour son concurrent coréen. Ce delta peut sembler anecdotique, mais le poids joue un rôle décisif dans le confort d’utilisation quotidien d’un pliable, surtout tenu à une main pendant de longues minutes.

À cela s’ajoute un constructeur que l’on mentionne moins souvent dans la comparaison : Honor. La marque propose déjà des pliables plus fins, plus légers, avec une meilleure autonomie, de la charge rapide et un appareil photo réellement premium, le tout pour environ 1 000 euros de moins. Face à ce genre d’alternative, l’iPhone Duo peine à me convaincre qu’il s’agit d’autre chose qu’un très bon prototype, vendu au prix fort pour une première génération.

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