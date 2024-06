OneDrive : Tout savoir sur le stockage cloud de Microsoft!

Alors que le travail à distance devient de plus en plus courant et que la nécessité de stocker des fichiers en ligne augmente, les services de stockage cloud deviennent essentiels. Parmi ces options, OneDrive de Microsoft se démarque. Notamment grâce à ses fonctionnalités solides, son intégration transparente avec les produits Microsoft et sa convivialité. OneDrive propose une solution complète pour vos besoins de stockage en ligne.

Qu’est-ce que OneDrive ?

Microsoft OneDrive est une plateforme de stockage dans le Cloud. Il permet aux utilisateurs de sauvegarder, partager et éditer des fichiers en collaboration. Et le tout indépendamment de leur appareil ou de leur emplacement. Lancé initialement sous le nom de Windows Live Folders en 2007, puis rebaptisé SkyDrive avant de devenir OneDrive en 2014. Ce service illustre l’engagement continu de Microsoft à répondre aux besoins évolutifs en matière de stockage cloud. OneDrive propose désormais une gamme de plans tarifaires. Notamment une capacité allant jusqu’à 6 To pour les abonnés Microsoft 365. Faisant ainsi de lui une solution polyvalente pour les besoins de stockage et de collaboration des utilisateurs.

De plus, OneDrive se distingue par son intégration étroite avec les produits Microsoft. Contrairement à Google Drive ou Dropbox, OneDrive offre une expérience unifiée avec des applications. On retrouve notamment Word, Excel, et PowerPoint, ce qui facilite la collaboration et la productivité.

Les fonctionnalités de OneDrive

Découvrez les fonctionnalités de OneDrive, le service de stockage cloud de Microsoft, qui se démarque par ses options robustes, son intégration avec les produits Microsoft et sa facilité d’utilisation.

Une sauvegarde automatique

Pour une sauvegarde sans effort, OneDrive offre une solution intuitive. En configurant simplement la sauvegarde des dossiers de votre PC, vous permettez à OneDrive de prendre automatiquement le relais, sauvegardant et synchronisant tous les fichiers de vos dossiers Bureau, Documents et Images.

Un accès à distance à vos fichiers

OneDrive facilite l’accès à distance à vos fichiers PC. Que vous soyez en ligne ou sur l’application mobile OneDrive, vos dossiers sauvegardés sont disponibles pour consultation et modification où que vous soyez. Cette fonctionnalité offre une accessibilité totale à vos fichiers.

Une gestion des versions

Avec l’historique des versions de OneDrive, annulez facilement des modifications et restaurez des versions antérieures de vos fichiers jusqu’à 30 jours après. Cette fonctionnalité vous permet de maintenir le contrôle sur vos fichiers, en assurant la possibilité de revenir à une version précédente si nécessaire.

un partage et une collaboration facile

OneDrive simplifie le partage de fichiers et la collaboration en temps réel. Vous pouvez partager des documents avec vos collègues, amis ou membres de votre famille, et travailler ensemble sans vous préoccuper des multiples versions.

Intégration avec Microsoft 365

L’intégration avec Microsoft 365 est l’une des fonctionnalités phares de OneDrive. Elle permet aux utilisateurs d’accéder facilement à leurs documents Office, de les modifier en ligne et de les sauvegarder automatiquement dans le cloud.

Sécurité des documents essentiels

OneDrive assure la sécurité de vos documents les plus importants grâce à la fonction Coffre-fort. Protégez les copies numériques de vos documents essentiels et de fichiers sensibles en les stockant dans ce coffre-fort sécurisé. Vous pouvez même utiliser l’application mobile OneDrive pour numériser directement des documents dans votre Coffre-fort, qui est sécurisé par une vérification d’identité. Avec cette fonctionnalité, vos fichiers sont accessibles sur tous vos appareils, garantissant à la fois leur sécurité et leur disponibilité où que vous soyez.

Quels sont les avantages de Microsoft OneDrive ?

Découvrez les avantages de Microsoft OneDrive, notamment sa convivialité et son interface intuitive pour une gestion aisée des fichiers.

Une expérience utilisateur facile

OneDrive se distingue par sa convivialité, offrant une interface utilisateur intuitive et bien conçue. Cette facilité d’utilisation rend la navigation et la gestion des fichiers accessibles même aux utilisateurs novices, garantissant une expérience sans tracas.

Une productivité accrue

OneDrive, intégré à Microsoft 365, booste la productivité en permettant une collaboration en temps réel sur les documents. Les abonnés Microsoft 365 bénéficient automatiquement des avantages de OneDrive. Dont un coffre-fort sécurisé illimité, une intégration transparente avec les logiciels Office, une protection contre les ransomwares et une récupération des modifications sur 30 jours.

Le rapport qualité / prix

L’un des principaux arguments en faveur de OneDrive réside dans son rapport qualité/prix attrayant pour ses divers abonnements. Par exemple, l’abonnement Standalone offre 100 Go de stockage dans le cloud pour seulement 20 € par an. Pour une offre plus complète, l’abonnement Personnel, à 69 € par an, comprend également les principales applications de bureau ainsi que Skype, en plus d’offrir 1 To de stockage. Si vous avez simplement besoin d’un stockage basique et gratuit dans le cloud, le plan Basic gratuit de 5 Go est un choix idéal.

Support et maintenance

En tant que produit Microsoft, OneDrive reçoit un support technique de qualité et des mises à jour régulières. Cela assure la fiabilité et la sécurité du service, tout en offrant aux utilisateurs les dernières fonctionnalités disponibles.

Les prérequis pour utiliser OneDrive

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de OneDrive, il est impératif de posséder un compte Microsoftpréalablement enregistré.

De plus, votre système doit répondre à certaines exigences techniques : OneDrive est compatible avec Windows 7 ou une version ultérieure. Ainsi que macOS X 10.12 ou version ultérieure, mais il n’est pas compatible avec Linux. Vous aurez besoin d’au moins 1 Go de RAM et d’un accès haut débit à Internet pour une utilisation optimale.

En général, OneDrive fonctionne sans problème sur les ordinateurs, les ordinateurs portables et les smartphones les plus récents. Si vous êtes un utilisateur de Windows 10 ou Windows 11, vous bénéficiez déjà de OneDrive en tant que fonctionnalité intégrée de Microsoft.

Plans et tarifs OneDrive

Microsoft 365 Gratuit

Microsoft 365 Gratuit est une option idéale pour ceux qui souhaitent découvrir les fonctionnalités de base de Microsoft 365. Cette offre gratuite comprend 5 Go d’espace de stockage en ligne et 15 Go d’espace de stockage de boîte aux lettres. Ainsi que diverses autres fonctionnalités telles que la sauvegarde de photos et de fichiers OneDrive sur tous les appareils, et des versions web et mobile des applications Microsoft.

Microsoft 365 Basic

Microsoft 365 Basic offre une solution polyvalente pour les utilisateurs. Avec un abonnement annuel de 20,00 € TTC ou un paiement mensuel de 2,00 € TTC. Cette offre comprend 100 Go d’espace de stockage en ligne, ainsi que d’autres fonctionnalités telles que des versions web et mobile des applications Microsoft.

Microsoft 365 Personnel

Microsoft 365 Personnel est idéal pour les utilisateurs individuels. C’est un abonnement annuel de 69,00 € TTC ou un paiement mensuel de 7,00 € TTC. Avec cette offre, les utilisateurs bénéficient de 1 To d’espace de stockage en ligne, ainsi que des mêmes fonctionnalités premium que l’abonnement Famille.

Microsoft 365 Famille

Microsoft 365 Famille est conçu pour répondre aux besoins des familles. Il offre un abonnement annuel de 99,00 € TTCou un paiement mensuel de 10,00 € TTC. Avec cette offre, jusqu’à 6 personnes peuvent bénéficier de 6 To d’espace de stockage en ligne (1 To par personne), ainsi que des versions premium des applications Microsoft telles que Word, Excel et PowerPoint. De plus, elle inclut un courrier et un calendrier Outlook sans publicité, une protection avancée des fichiers et des photos avec OneDrive, et bien plus encore.

Pour conclure,

Microsoft OneDrive se positionne comme un outil incontournable dans le paysage du stockage cloud. Il offre une gamme étendue de fonctionnalités pour répondre aux besoins variés des utilisateurs individuels et des entreprises. OneDrive offre une solution complète et sécurisée pour un travail efficace et une organisation sans faille.

