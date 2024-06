Fibre optique : 5 conseils pour choisir votre box internet

Avec le développement continu de la fibre optique en France, il est crucial de vérifier l’éligibilité de votre domicile pour bénéficier d’une connexion internet ultra-rapide. Cette vérification vous permettra non seulement de comparer les offres des différents fournisseurs d’accès, mais aussi de connaître le débit maximal disponible pour chaque opérateur. Découvrez comment optimiser votre abonnement internet en changeant régulièrement d’opérateur, en combinant vos offres internet et mobile, et en choisissant un Wi-Fi performant. Évitez les services superflus pour profiter pleinement des avantages de la fibre optique sans dépenses inutiles.

1/ Vérifiez l’éligibilité de votre domicile

La France dispose d’une large couverture en fibre optique et les déploiements se poursuivent. Néanmoins, il est essentiel de s’assurer que votre logement est bien raccordable à la fibre. En testant l’éligibilité de votre adresse, vous pourrez également :

comparer les offres fibre des fournisseurs d’accès présents (la fibre d’Orange peut être disponible mais pas encore celle de Free par exemple)

vérifier le débit maximal de chaque opérateur (Orange, SFR et Bouygues Telecom déploient actuellement leurs réseaux de nouvelle génération promettant des débits de 5 à 8 Gb/s).

2/ Soyez infidèle !

La fidélité n’est pas récompensée dans les télécoms ! Les nouveaux clients profitent de tarifs plus attractifs durant une période promotionnelle allant de 6 à 12 mois.

Free, Orange et Bouygues Telecom accordent des remises comprises entre 10 et 15€ par mois. Habituellement facturée 32.99€, la Bbox de Bouygues Telecom passe ainsi à 19.99€ pendant un an par exemple.

Pour changer d’opérateur, c’est simple : il suffit de demander la portabilité de son numéro fixe (code RIO) ou de souscrire un nouvel abonnement puis de résilier votre ancien contrat en ligne sur l’espace client. Les frais de résiliation sont également remboursés sur demande par votre nouvel opérateur.

3/ Associez avantageusement votre offre internet à votre forfait mobile

Une autre astuce consiste à s’intéresser aux formules « box + mobile » de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom. En combinant votre box internet à votre forfait mobile (et même ceux des autres membres de votre foyer), vous réaliserez des économies.

Les remises varient selon les offres mais elles peuvent être très significatives. Associé à l’offre internet Freebox pop, le forfait mobile Free 5G bénéficie d’une réduction mensuelle de 50% : son prix passe de 19.99 à 9.99€ !

4/ Attention : tous les Wi-Fi ne se valent pas

Après le prix, le Wi-Fi est cité comme l’un des principaux critères de choix d’une box internet. Les internautes veulent un matériel facile à paramétrer et une connexion sans fil performante partout chez eux.

Attention donc aux box d’entrée de gamme limitées à la vieillissante norme Wi-Fi 5. Privilégiez plutôt les offres plus performantes avec du Wi-Fi 6 (et même Wi-Fi 7 désormais), et incluant un ou plusieurs répéteurs pour booster votre réseau sans fil dans toutes les pièces de votre domicile.

5/ Avez-vous vraiment besoin de tous ces services ?

Chaînes TV à gogo, plateformes de streaming offertes, antivirus inclus, box 4G de secours… les offres d’abondance sont certes attractives mais elles peuvent parfois inclure des services inutiles ou en doublon.

Si vous cherchez une connexion internet en fibre optique sans fioritures, tournez-vous alors plutôt vers des formules plus simples comme celles de Sosh ou de RED by SFR qui ont le mérite d’être sans engagement et moins chères.

Pour maximiser les avantages de la fibre optique, vérifiez l’éligibilité de votre domicile, comparez les offres, et restez attentif aux promotions. N’hésitez pas à combiner vos abonnements internet et mobile pour faire des économies, et privilégiez un matériel Wi-Fi performant. En sélectionnant judicieusement vos services, vous bénéficierez d’une connexion rapide et adaptée à vos besoins, sans dépenses inutiles.