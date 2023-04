Découvrez Ubuntu Touch, un système d’exploitation pour smartphones et tablettes

Si vous cherchez un système d’exploitation open source pour votre smartphone ou votre tablette, Ubuntu Touch est une excellente option. Ce système d’exploitation mobile est disponible en ligne. Et il offre une multitude d’applications compatibles avec les téléphones et tablettes android et apple.

Qu’est-ce qu’Ubuntu Touch?

C’est un système d’exploitation open source conçu pour les smartphones et les tablettes. Canonical, la même entreprise qui soutient Ubuntu pour ordinateurs, développe actuellement Ubuntu Touch, basé sous le système de Linux. C’est une version mobile du système d’exploitation Ubuntu. Il permet d’utiliser les mêmes applications et les mêmes outils que sur un ordinateur.

Le projet Ubuntu Phone de Canonical dévoile sa première version smartphone en 2013, mais est rapidement interrompu. Incitant certains développeurs de la communauté à établir une organisation à but non lucratif nommée UBPorts, basée en Allemagne.

Aujourd’hui, Ubuntu Touch est maintenu par UBPorts et est devenu un système d’exploitation open source populaire pour les appareils mobiles. Il offre une alternative à Android et iOS pour ceux qui recherchent une expérience mobile différente et plus personnalisable. Avec Ubuntu Touch, les utilisateurs peuvent personnaliser leur interface utilisateur. Mais aussi installer des applications open source, et même utiliser leur smartphone comme un ordinateur de bureau en le connectant à un moniteur, un clavier et une souris.

Installer Ubuntu Touch sur smartphone ou tablette

Installer Ubuntu Touch est une opération relativement simple qui peut être effectuée à partir de n’importe quel ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez télécharger l’application depuis la page de téléchargement officielle, qui est disponible pour Windows, Linux et macOS. Si vous utilisez Linux, vous pouvez installer Ubuntu Touch en utilisant l’un des formats suivants : Snap, deb ou AppImage.

Contrairement à certains systèmes d’exploitation Android, l’installateur UBports officiel permet de simplifier la procédure d’installation d’Ubuntu Touch sur votre appareil. Toutefois, il est important de noter que vous devez disposer d’un terminal débloqué pour installer ce système d’exploitation. Cela signifie que vous devez avoir les autorisations nécessaires pour modifier le système d’exploitation de votre appareil et installer des applications tierces. Avant d’installer Ubuntu Touch, il se peut que vous ayez besoin de déverrouiller votre appareil s’il est verrouillé.

Comment trouver des applications ?

Si vous utilisez Ubuntu Touch, vous pouvez trouver des applications supplémentaires à télécharger sur l‘Open Store. C’est une boutique en ligne de logiciels libres et open source pour le système d’exploitation mobile. Outre les applications officielles de base, vous pouvez y trouver des applications tierces telles que le navigateur Tor (Onion Browser) ou encore Deezer. Bien que le nombre d’applications disponibles soit inférieur à celui des magasins d’applications des systèmes d’exploitation mobiles plus populaires comme iOS et Android, il existe néanmoins une grande variété d’applications disponibles pour ses utilisateurs.

Les avantages d’Ubuntu Touch

Ubuntu Touch est un système d’exploitation open source basé sur Linux qui offre de nombreux avantages pour les utilisateurs de smartphones et de tablettes. Parmi les avantages les plus importants, on peut citer la possibilité de sauvegarder et de restaurer facilement les données, ainsi que la sauvegarde incrémentale et externe pour protéger contre la perte de données. De plus, l’accessibilité 24h/24 et 7j/7, ainsi que la possibilité d’importer et d’exporter des données en font un choix attrayant pour les utilisateurs qui ont besoin de travailler et d’accéder à leurs données à tout moment.

Ubuntu Touch offre une expérience mobile libre et personnalisable pour les utilisateurs de smartphones et de tablettes.

Prix et options

C’est un logiciel SaaS dont le prix dépend des options choisies par l’utilisateur, comme le nombre de licences et les fonctions supplémentaires. Il existe plusieurs forfaits, allant de l’essai gratuit limité dans le temps et les fonctionnalités, jusqu’à la version Premium.

La plupart des éditeurs informatiques proposent une version d’essai gratuite avec toutes les fonctionnalités activées. Cepenant elle est limitée dans le temps (en moyenne 15 à 30 jours). Les abonnements annuels permettent également de réaliser des économies par rapport aux abonnements mensuels, qui sont en général de 10% à 30% moins chers.

Disponibilité d’Ubuntu Touch

Il est actuellement disponible pour certains modèles de smartphones et tablettes. Cependant, tous les appareils ne sont pas compatibles avec le système d’exploitation. Avant de télécharger Ubuntu Touch, assurez-vous que votre appareil est compatible.

En conclusion, Ubuntu Touch est un excellent choix pour les utilisateurs de smartphones et de tablettes qui cherchent un système d’exploitation open source. De nombreux avantages sont offerts aux utilisateurs et aux développeurs par ce système d’exploitation, même s’il n’est pas aussi largement utilisé que les systèmes d’exploitation mobiles les plus populaires. Si vous cherchez un système d’exploitation mobile alternatif, Ubuntu Touch est une option à considérer.

