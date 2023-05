Facturation électronique entre entreprises : ce que vous devez savoir

Le monde des entreprises est en constante évolution. Dans les années à venir, une révolution majeure s’annonce : l’obligation de la facturation électronique. De l’artisan à la multinationale, en passant par les freelances, personne n’échappe à cette transformation numérique. Voici ce que vous devez savoir sur ce bouleversement imminent.

Vers la généralisation de la facturation électronique en France

Qu’est-ce que la facturation électronique ?

La facturation électronique, ou dématérialisation des factures, c’est la transformation du processus de facturation traditionnel en un processus entièrement numérique. Cela signifie émettre, recevoir, et conserver ses factures sous format électronique. Un changement majeur pour toutes les entreprises assujetties à la TVA en France.

Vidéo explicative de l’Agence pour l’Informatique Financière de l’État

Immergez-vous dans cette vidéo pédagogique proposée par l’Agence pour l’Informatique Financière de l’État qui détaille clairement les procédures et les délais à respecter pour la facturation électronique entre entreprises et le e-reporting.

Pourquoi ce passage à la facturation électronique ?

La mise en place de la facturation électronique entre les entreprises s’inscrit dans un objectif de simplification, d’efficacité et de transparence. Elle facilite la gestion des factures, réduit les erreurs et les coûts, tout en garantissant une meilleure traçabilité pour l’administration fiscale. C’est un véritable bouleversement pour les entreprises, quel que soit leur taille ou leur secteur d’activité.

Calendrier de mise en place de la facturation électronique

L’adoption progressive de la facturation électronique par les entreprises françaises soumises à la TVA s’échelonnera de 2024 à 2026, une période durant laquelle elles devront s’aligner sur des protocoles bien définis.

Date Événement Description 17/08/2022 Vote de la loi de finances rectificative pour 2022 Précise le calendrier de la généralisation de la facturation électronique et ses modalités de mise en œuvre. Été 2022 Avancées sur le portail public de facturation Le développement de ce portail a fait de grands pas, avec une expérimentation prévue pour début 2024. 1er juillet 2024 Début de l’obligation de facturation électronique En réception pour tous les assujettis, et pour l’émission, uniquement pour les grandes entreprises. 1er janvier 2025 Extension de l’obligation de facturation électronique L’obligation s’étend aux entreprises de taille intermédiaire. 1er janvier 2026 Généralisation de l’obligation de facturation électronique L’obligation est étendue aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux microentreprises.

Selon l’administration fiscale, la facturation électronique deviendra obligatoire de manière progressive. Cette obligation s’impose à toutes les entreprises, y compris les freelances, qui devront s’adapter à ce nouveau format de facture électronique.

Les futurs outils de la facturation électronique entre entreprises

Pour se conformer à cette obligation de facturation électronique, plusieurs outils seront mis à la disposition des entreprises :

Les plateformes de dématérialisation partenaires (PDP) : Ces plateformes privées, immatriculées par l’administration fiscale, seront habilitées à transmettre les factures électroniques à leurs destinataires et les données de facturation à l’administration.

: Ces plateformes privées, immatriculées par l’administration fiscale, seront habilitées à transmettre les factures électroniques à leurs destinataires et les données de facturation à l’administration. Le Portail Public de Facturation (PPF) : Mis en œuvre par l’administration, ce portail offrira un service minimum de transmission des factures électroniques et des données de transaction.

: Mis en œuvre par l’administration, ce portail offrira un service minimum de transmission des factures électroniques et des données de transaction. Les logiciels de gestion : De nombreux logiciels comptables comme www.jlogiciels.fr proposeront des fonctionnalités de transmission de factures électroniques. Ces outils simplifieront la tâche aux entreprises en automatisant une partie du processus.

FAQ : questions courantes sur la facturation électronique entre entreprises

Qu’est-ce que la facturation électronique ? La facturation électronique est un processus où les factures sont créées, envoyées, reçues et traitées sous format électronique. Cela simplifie le processus de facturation et permet une meilleure gestion des données. Quand la facturation électronique devient-elle obligatoire pour les entreprises assujetties à la TVA en France ? La mise en place de la facturation électronique pour ces entreprises se fera progressivement entre 2024 et 2026. Qu’est-ce qu’une plateforme de dématérialisation ? C’est un service en ligne qui facilite la création, l’envoi, la réception et le stockage de factures sous format électronique. Les plateformes de dématérialisation partenaires (PDP) sont certifiées par l’administration fiscale. Comment les freelances sont-ils affectés par ce changement ? Comme toutes les entreprises, les freelances devront utiliser des plateformes de dématérialisation pour émettre leurs factures. Cependant, beaucoup de solutions logicielles facilitent cette transition. Quel est l’avantage de la facturation électronique ? La facturation électronique permet de gagner du temps, de réduire les erreurs, de simplifier la gestion des factures et d’améliorer la traçabilité. C’est également un pas vers un monde plus écologique en réduisant l’utilisation de papier. Que faire si je n’ai pas de logiciel de gestion comptable ? Si vous n’avez pas de logiciel de gestion comptable, vous pouvez utiliser le Portail Public de Facturation (PPF) qui propose un service minimum de transmission des factures et des données de transaction et de paiement. Vous pouvez aussi opter pour des solutions logicielles dédiées.

La mise en place de la facturation électronique représente un défi majeur pour les entreprises. Il est donc essentiel de bien se préparer et de choisir les outils les plus adaptés à ses besoins. Le passage à la facturation électronique est une opportunité d’optimiser sa gestion et de se conformer à la réglementation en vigueur. Alors, n’attendez plus, lancez-vous dans la facturation électronique !