Les Galaxy Z Fold 9 et Z Fold 9 Ultra pourraient décevoir les amateurs de photographie mobile. Selon de premières fuites, Samsung ne prévoirait aucune évolution majeure de leurs capteurs photo. Une stratégie de continuité soulevant des questions sur le renouvellement annuel des smartphones pliants, notamment face à des prix toujours élevés.

Galaxy Z Fold 9 Ultra : une configuration photo qui resterait identique à celle du modèle précédent

D’après des informations publiées sur Naver, le Galaxy Z Fold 9 Ultra conserverait un triple module arrière. Il embarquerait un capteur principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif offrant un zoom optique 3x. Cette configuration serait alors identique à celle attendue sur le Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Le modèle standard ne bénéficierait pas davantage d’améliorations. Il conserverait deux capteurs arrière de 50 MP, sans changement notable annoncé. Alors, un point toujours à considérer : ces informations proviennent de premières fuites et ne constituent pas des caractéristiques officielles.

Cette absence d’évolution ne signifie toutefois pas que les performances photographiques seront strictement identiques. Samsung pourrait travailler sur le traitement logiciel, la gestion HDR, la photographie nocturne ou encore les algorithmes de zoom. Une optimisation de ces éléments peut améliorer les résultats sans modifier le matériel.

Cependant, sans nouvelle génération de capteurs, les gains potentiels restent difficiles à anticiper. Pour les utilisateurs privilégiant la photographie, cette configuration risque de manquer d’arguments face aux modèles concurrents.

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Le renouvellement des pliants Samsung en question

La stratégie de Samsung semble privilégier la maturation de ses smartphones pliants plutôt qu’une refonte annuelle de leurs composants. Cette approche peut réduire les coûts de développement et permettre de concentrer les efforts sur d’autres aspects, comme la charnière, l’épaisseur ou l’autonomie.

Néanmoins, elle complique aussi la justification d’un changement de modèle chaque année. Avec un tarif de départ supérieur à 1 899 dollars pour certains modèles, la stabilité matérielle devient un argument commercial moins convaincant.

Samsung préparerait également plusieurs nouveaux pliants pour 2027, dont un successeur à son smartphone trifold. La diversification de sa gamme pourrait donc devenir plus importante que les améliorations photographiques annuelles.

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