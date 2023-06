SXO : pourquoi et comment allier UX Design et SEO en 2023 ?

En 2023, il ne suffit pas d’inclure des mots-clés dans votre contenu pour être bien vu par Google. Vous devrez déployer bien plus d’efforts, car les tendances en la matière ont véritablement changé. Le SEO est désormais insuffisant pour mesurer la qualité d’une plateforme web. Aujourd’hui, il faudra également prendre en compte l’UX (expérience utilisateur) pour espérer avoir un bon positionnement. Quelle est donc l’importance de l’expérience utilisateur dans le référencement naturel ?

À propos de l’UX Design

Les entreprises qui souhaitent avoir les meilleures positions en ligne savent que leur stratégie digitale ne doit plus être improvisée. L’idéal serait de la confier à des agences spécialisées SEO, car elles sont informées des pratiques recommandées en la matière. Pour établir un devis SEO Keyweo, les professionnels évaluent en amont toutes les techniques pour optimiser l’UX. Il est aujourd’hui impossible de s’en passer dans une stratégie de référencement naturel efficace.

Qu’est-ce donc concrètement cette expérience utilisateur (UX) ? Il s’agit des différentes émotions que ressentent les internautes en parcourant votre site internet. Les agences spécialisées ont pour but de rendre cette navigation plus agréable, afin de fidéliser les usagers. Ces derniers sont en effet très distraits en ligne, et tout doit être maximisé pour garder leur attention. Cela souligne donc la nécessité de proposer une expérience de navigation caractérisée par :

La fluidité ;

L’esthétique ;

La réactivité ;

La mise en avant de l’offre ; pour capter en peu de temps l’attention de l’usager.

VOIR AUSSI : Comment fonctionne le référencement SEO Google ?

Comment l’UX impacte-t-il le SEO ?

Pendant longtemps, les mots-clés à forte pertinence ont suffi pour bien référencer des sites internet. Les tendances ont changé en 2023, et l’UX s’invite désormais au cœur d’une bonne stratégie SEO. Vous pouvez d’ailleurs vous en rendre compte ici. Toutes les plateformes accessibles en ligne savent qu’elles doivent impérativement améliorer leur expérience utilisateur. Ce n’est qu’ainsi que ces sites pourront attirer favorablement l’attention de Google, et des autres moteurs de recherches.

Les plateformes qui ont les meilleures places dans la SERP sont celles qui ont compris comment combiner :

Le marketing de contenu ;

L’expérience utilisateur.

C’est donc sans surprise que Google valorise énormément l’ergonomie des sites internet. Il leur offre les bonnes places dans les résultats de recherche si :

Les plateformes bénéficient d’une grande facilité d’accès ;

Les temps de chargement sont très courts ;

La connexion sur des terminaux mobiles jouit d’une belle fluidité.

En ayant une position privilégiée dans les résultats affichés en première page, le site concerné est donc gratifié d’une visibilité optimale. Les bénéfices ne s’arrêtent pas là, car le taux de rebond diminue de manière conséquente. En effet, les internautes ont plus de plaisir à rester sur ces plateformes. Ils deviennent ainsi de fidèles visiteurs qui n’hésitent pas à revenir au besoin, car l’expérience utilisateur est satisfaisante.

En travaillant l’UX de votre site, vous pourrez accroitre de façon significative la quantité et les temps de visite. Plus loin, l’expérience utilisateur vous permettra d’améliorer de manière conséquente vos taux de conversion. La rétention des visiteurs sur le site est plus facile, et vous pourrez les pousser à explorer les autres contenus proposés. L’image de marque est également positivement touchée, et gagne en fiabilité.

En somme, une association du SEO et de l’UX augmentera les taux de conversion et le trafic de votre site.

VOIR AUSSI : SEO : quels sont les points essentiels pour réussir son référencement local ?

Amélioration de l’UX et du SEO : quelles sont les bonnes pratiques ?

De nombreuses techniques existent pour implémenter l’UX dans votre stratégie de référencement naturel. Elles consistent entre autres à :

Optimiser la vitesse de chargement du site : plus elle est rapide, et moins les internautes auront le temps de quitter votre plateforme. Travaillez-y ;

Proposer des contenus interactifs : le contenu texte seul ne jouit plus d’une forte popularité. N’hésitez pas à proposer en plus d’autres formats plus dynamiques comme la vidéo, les infographies, et autres ;

Rendre votre site internet responsive : votre plateforme doit pouvoir s’afficher sans aucun bug sur tout type de périphérique utilisé pour s’y connecter. Google y est très sensible lors du positionnement dans la SERP ;

Insérer des liens internes dans les contenus : ils permettent de parcourir plus aisément votre site, et facilitent l’accès à d’autres contenus publiés. Cela impacte grandement la quantité de pages vues, alors ne les sous-estimez pas.

Pour s’assurer d’une parfaite intégration de l’expérience utilisateur dans votre référencement naturel, faites appel à une agence spécialisée SEO. Vous aurez ainsi la garantie que votre site plaira non seulement aux internautes, mais aussi à Google.

VOIR AUSSI : SEO ou SEA : Quelle est la meilleure option pour votre entreprise ?

L’essor du SXO : fusion du SEO et de l’UX

L’année 2023 marque un tournant décisif dans le domaine du marketing digital avec l’émergence du Searh Experience Optimization (SXO), qui intègre à la fois le SEO et l’UX. Ce concept vise à optimiser l’expérience de l’internaute tout en considérant les critères de référencement naturel. Autrement dit, le SXO place l’utilisateur au centre de la stratégie digitale et considère son expérience comme une part essentielle de l’optimisation pour les moteurs de recherche.

SXO : L’internaute au cœur de la stratégie digitale

Il ne s’agit pas seulement de se conformer aux exigences des moteurs de recherche, mais aussi de rendre l’expérience de navigation aussi agréable que possible pour l’utilisateur. Ainsi, un site doit non seulement être facilement accessible et visible pour les moteurs de recherche, mais aussi captiver et satisfaire les utilisateurs pour qu’ils s’y attardent, qu’ils explorent le contenu et, idéalement, se convertissent en clients.

Le design du site web joue un rôle crucial dans cette perspective. Il doit être intuitif, attractif et cohérent pour rendre l’expérience de l’utilisateur fluide et agréable. En outre, le contenu doit être de qualité, pertinent et répondre aux requêtes des utilisateurs.

La nouvelle ère de la rédaction de contenu

La rédaction de contenu s’oriente désormais vers un format plus interactif et engageant. Le texte, bien que toujours essentiel, est complété par d’autres formats de contenu, comme la vidéo, l’audio et les graphiques interactifs.

La promotion du site doit également prendre en compte le SXO. Les efforts de marketing ne doivent pas seulement se concentrer sur le search, mais aussi sur d’autres plateformes, notamment les réseaux sociaux, pour attirer et retenir les utilisateurs.

L’importance des outils de marketing digital dans le SXO

De nombreux outils de marketing digital sont disponibles pour soutenir les efforts de SXO, notamment pour l’analyse des données, l’optimisation de la performance et l’amélioration de l’expérience utilisateur. En outre, le SEA (Search Engine Advertising), bien qu’il ne soit pas directement lié à l’optimisation de l’expérience de recherche, reste un complément important au SXO pour augmenter la visibilité et attirer plus de trafic vers le site.

VOIR AUSSI : Comment devenir consultant SEO ? Missions, qualités, formation et conseils

FAQ : l’essentiel à savoir sur le SXO

Qu’est-ce que le SXO ? Le SXO, ou Search Experience Optimization, est une stratégie qui combine le SEO et l’UX pour offrir une meilleure expérience aux utilisateurs tout en optimisant le site pour les moteurs de recherche. Pourquoi le design est-il important dans le SXO ? Le design contribue à une expérience utilisateur positive, ce qui peut inciter les utilisateurs à passer plus de temps sur le site, à explorer plus de contenu et à revenir ultérieurement. Comment le SXO affecte-t-il la rédaction de contenu ? Le SXO influe sur la rédaction de contenu en exigeant un contenu de haute qualité, pertinent et interactif, qui répond aux requêtes des utilisateurs tout en satisfaisant les critères de référencement naturel. Quel est le rôle des réseaux sociaux dans le SXO ? Les réseaux sociaux sont une plateforme importante pour attirer et engager les utilisateurs, ce qui peut contribuer à une expérience utilisateur positive et donc à une meilleure optimisation de l’expérience de recherche. Comment le SEA s’intègre-t-il dans une stratégie SXO ? Bien que le SEA ne soit pas directement lié à l’optimisation de l’expérience de recherche, il est un complément efficace pour augmenter la visibilité d’un site et attirer plus de trafic, ce qui peut ensuite être converti grâce à une bonne expérience utilisateur. Quels types d’outils peuvent être utilisés pour soutenir une stratégie SXO ? Il existe de nombreux outils de marketing digital, allant de l’analyse de données aux outils d’optimisation de la performance et d’amélioration de l’expérience utilisateur. Ces outils peuvent aider à comprendre les comportements des utilisateurs, à identifier les opportunités d’amélioration et à mettre en œuvre des changements pour améliorer l’expérience de recherche.

En résumé, le SXO est une approche intégrée qui met l’utilisateur au centre de la stratégie digitale. Cela nécessite une connaissance approfondie des besoins et des comportements des utilisateurs, ainsi qu’une utilisation efficace des outils de marketing digital et de l’intelligence des données.