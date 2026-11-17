La Lenovo Googlebook Duet 13 pourrait être présentée dès janvier 2027. Après plusieurs fuites et une absence remarquée lors du premier lancement des Googlebooks, cette tablette hybride revient sous les projecteurs. De nouveaux rendus dévoilés par Evan Blass précisent son design et son nom commercial. Elle pourrait aussi inaugurer un nouveau format pour l’écosystème informatique de Google. Tout ce qu’on sait dans les prochaines lignes.

Un format hybride avec un écran de 13 pouces et des accessoires dédiés

Les nouveaux visuels publiés par Evan Blass montrent une tablette argentée accompagnée d’un clavier détachable et d’un support arrière intégré. L’ensemble reprend certains codes de la gamme Chromebook Duet de Lenovo. Sa conception est pensée pour alterner l’utilisation tactile et travail sur clavier.

Un détail retient particulièrement l’attention : le clavier dispose d’une touche Google dédiée. La tablette serait également accompagnée d’un stylet Lenovo et d’une souris sans fil. Cette dernière présente une bande lumineuse colorée, assortie à la barre lumineuse caractéristique visible au dos de l’appareil.

Les caractéristiques techniques restent toutefois à confirmer. Néanmoins, les précédentes fuites évoquent un écran de 13 pouces, associé à 16 Go de mémoire vive. La puce MediaTek Dimensity CX C10 Max serait aussi de la partie. Ce processeur pourrait permettre de contenir les coûts, contrairement aux premières machines Googlebook potentiellement plus onéreuses.

Cette configuration positionnerait la Lenovo Googlebook Duet 13 sur le segment intermédiaire. Toutefois, 16 Go de RAM ne garantissent pas à eux seuls de bonnes performances. L’optimisation de GooglebookOS et les capacités réelles du processeur seront déterminantes.

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Un lancement stratégique attendu au CES 2027

Le mois de janvier 2027 constitue une période crédible pour cette présentation. Le CES 2027 pourrait servir de vitrine à Lenovo, même si aucune participation ou annonce officielle n’a encore confirmé ce scénario. Ce calendrier correspond également aux déclarations de Google lors de l’Android Dev Summit. L’entreprise avait alors annoncé l’arrivée prochaine de modèles Googlebook à écran détachable.

La Lenovo Googlebook Duet 13 pourrait ainsi devenir la première représentante de ce nouveau format. Son intérêt dépendra notamment de son prix, de son autonomie et de la disponibilité des accessoires. Leur présence dans la boîte reste inconnue.

Son succès dépendra surtout du tarif final et de la maturité de GooglebookOS. Lenovo devra convaincre au-delà du simple changement de format.

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