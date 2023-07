Les 10 tendances technologiques qui vont révolutionner le monde d’ici à quelques années

De l’avis de Bill Gates et de nombreux autres experts, l’intelligence artificielle est la plus grande révolution technologique depuis l’invention des ordinateurs portables. Aujourd’hui, l’IA concentre tous les débats. Mais, dans quelques années, notre vie pourrait connaître une autre révolution. Actuellement, d’autres formes de technologies sont déjà en développement et leur promesse est grande. Retour ici sur 10 innovations à garder en vue.

L’internet des objets (IoT)

L’Ido ou IoT est déjà connu par un grand nombre de personnes grâce aux appareils connectés. Pendant les prochaines années, cette technologie pourrait multiplier le nombre d’objets ou d’appareils susceptibles de collecter et de transmettre des données. De même, les lieux de travail et les espaces du quotidien seront davantage capables de surveiller les mouvements et d’agir en conséquence. Ainsi, l’avènement des villes entièrement intelligentes ou des bureaux et usines intelligents sera une tendance technologique qui pourrait révolutionner le monde.

Les voitures autonomes

Des modèles de voitures qui se conduisent toutes seules feront désormais partie du quotidien. L’utilisateur n’aura qu’à dire ou saisir le nom de la destination afin d’y être transporté. De même, plusieurs grandes marques promettent de rendre plus intelligents divers moyens de transport. Par exemple, Ford, le constructeur automobile américain envisage la conception de voitures qui se retourneront chez le concessionnaire en cas de mauvais payeurs. Pour cela, plusieurs fonctionnalités seront désactivées à distance par le fabricant et le mode fuite du véhicule sera activé.

Outre ce constructeur, Tesla travaille également dans ce domaine. On n’oublie pas l’Apple Car qui arrive à petits pas et aussi les Google Car qui sillonnent déjà quelques routes urbaines. La révolution, chers amis !

La conscience artificielle

Une machine dotée d’une conscience de soi ou d’une conscience artificielle pourrait faire partie de l’existence humaine les prochaines années. Il est vrai que l’intelligence artificielle a révolutionné le monde et apporte déjà des changements dans plusieurs domaines. Cependant, le sujet de la conscience artificielle se révèle assez complexe et est largement débattu par les chercheurs. Ces derniers s’emploient à explorer les théories et la nature de cette technologie.

L’avènement de nouvelles solutions énergétiques

La fusion nucléaire se présente comme la solution énergétique la plus efficace du futur. Cependant, la mise en œuvre d’un tel projet nécessite une grande production d’énergie. Pour cela, le développement de la technologie des aimants pourrait permettre à un réacteur de fusion nucléaire de fournir une puissance produite considérable.

En outre, l’hydrogène vert constitue une autre solution sans carbone. Il est réalisé grâce à l’électricité renouvelable et à travers un processus d’électrolyse de l’eau. Ces nouvelles sources énergétiques apporteront une avancée significative dans plusieurs domaines d’activités.

Un système de dépollution des océans

Les océans regorgent de millions de déchets qu’il va falloir éliminer. Ainsi, la technologie jouera ce rôle primordial visant la protection des écosystèmes. Plusieurs robots sous-marins pourraient être conçus afin de scruter les fonds marins. Ils seront non seulement dotés de capteurs, de caméras, mais également de bras mécaniques en mesure de récupérer les débris. Ce système pourra éliminer tous les déchets tout en épargnant les poissons.

La production d’organes en laboratoire

Depuis plusieurs années, les demandes en don d’organes humains ont considérablement augmenté et les donneurs se font rares. Des millions de familles pourront alors se réjouir de la production d’organes en laboratoire. En réalité, cette biofabrication a connu quelques avancées ces dernières années. Cependant, la production d’organes complexes comme le foie et le cœur reste un défi majeur. C’est pourquoi les chercheurs envisagent d’utiliser des cellules souches, des matrices et l’impression 3D afin de booster le processus de fabrication.

La réalité étendue (extended reality, XR)

La XR rassemble quelques technologies, dont la réalité mixte, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Elle est généralement connue à travers les jeux immersifs et est déjà utilisée au sein de quelques entreprises. Ainsi, la réalité étendue permettra aux clients d’une marque de tester virtuellement ses produits pour une expérience personnalisée. Grâce aux différentes évolutions de cette technologie, les étudiants pourront également apprendre de façon immersive et instructive.

L’évolution de l’impression 3D

Plusieurs types de matériaux (béton, plastique, métal, liquide, poudre, etc.) peuvent aujourd’hui être utilisés pour l’impression 3D. La fabrication des produits pourrait être transformée ces prochaines années par cette technologie. En effet, l’impression 3D donne aux fabricants la possibilité de concevoir des objets difficiles à réaliser avec les méthodes conventionnelles. De plus, elle permettra d’optimiser le processus de fabrication et de faciliter la création de produits personnalisés et uniques.

La nanotechnologie et la science des matériaux

La nanotechnologie et la science des matériaux sont à l’origine de la création des minuscules puces informatiques, des batteries ion-lithium et des écrans de téléphones. Elles pourraient également apporter une contribution optimale à la conception des batteries de voitures électriques. De même, elles pourraient influencer positivement la transformation de l’énergie solaire.

La réécriture génomique et la biologie de synthèse

La lutte contre les maladies humaines, animales et végétales pourrait connaître d’énormes progrès grâce à la réécriture génomique. Cette dernière va intervenir lorsque des gènes dangereux pouvant menacer la santé d’un organisme ou de ses descendants sont détectés. Ainsi, la réécriture génomique peut théoriquement modifier ces caractéristiques malveillantes au niveau de l’ADN.

Par ailleurs, la biologie de synthèse peut aussi regrouper de longs brins d’ADN afin de les déposer dans un organisme. Celui-ci peut radicalement présenter de nouvelles capacités.