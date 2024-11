Les tablettes ne cessent de se transformer en véritables outils polyvalents, capables de rivaliser avec les ordinateurs portables. Elles allient puissance et praticité pour la productivité comme pour le divertissement. Mais quelle est la meilleure tablette du moment ? Que vous soyez professionnel, créatif ou simple utilisateur à la recherche d’un appareil réactif, ce guide est fait pour vous. Il explore notre sélection des trois meilleures tablettes de l’année.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra : la meilleure tablette Android !

Cette tablette séduit avant tout par son design raffiné et robuste. Conçue en aluminium et certifiée IP68, elle résiste à l’eau et à la poussière. Son écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces, avec un ratio écran/corps de 91 %, propose une immersion visuelle exceptionnelle. Sa finesse et sa légèreté étonnent pour une tablette de sa taille, ce qui la rend idéale pour le travail et le déplacement.

Sous le capot, la Galaxy Tab S10 Ultra est propulsée par le dernier processeur MediaTek Dimensity 9300+. Grâce à cette puce, elle est capable de gérer les tâches les plus intensives, sans faire signe de ralentissement. Le multitâche y est même fluide, parfait pour basculer entre applications, travailler en mode multifenêtre ou utiliser des outils créatifs avancés. Samsung intègre également une touche Galaxy AI sur le clavier Book Cover (vendu séparément). Cette fonctionnalité simplifie la prise de notes et optimise les flux de travail. De quoi booster votre productivité.

La Galaxy Tab S10 Ultra se décline en plusieurs configurations de stockage, allant de 256 Go à 1 To. Elle propose même desoptions de connectivité en 5G. Elle démarre à partir de 1349 euros pour la version de base, ce qui en fait l’une des meilleures tablettes en 2024. Les accessoires comme le S Pen, inclus, apportent une véritable valeur ajoutée, en particulier pour les créateurs.

Ci-dessous, la vidéo de présentation de la série Galaxy Tab S10 :

Apple iPad Pro M4 (2024) : le meilleur de l’iOS

L’iPad Pro M4 d’Apple reste fidèle à la finesse et à l’élégance de la gamme. Elle affiche une épaisseur impressionnante de seulement 5,1 mm pour le modèle 13 pouces. Pour la première fois, Apple introduit un écran OLED Tandem pour des couleurs vives et des noirs profonds, avec une luminosité maximale de 1600 nits. Ce rendu visuel rend la tablette parfaite pour les activités créatives comme le montage photo, la retouche d’images et les illustrations.

En matière de performance, la puce M4 gravée en 3 nm apporte une puissance remarquable. Elle intègre 10 cœurs et un GPU performant, idéal pour des tâches exigeantes comme le montage 8K et la modélisation 3D. La présence d’un Neural Engine de 16 cœurs renforce les capacités en intelligence artificielle, facilitant des opérations avancées de traitement d’image et de reconnaissance. En outre, l’iPad Pro prend en charge le DCI-P3, une gamme de couleurs étendue, qui répond parfaitement aux besoins des créateurs.

Cette tablette d’Apple est proposée en deux tailles : 11 et 13 pouces. Elle existe aussi dans plusieurs configurations de stockage, allant jusqu’à 2 To. Les prix débutent à 1219 euros, et le modèle le plus avancé peut coûter jusqu’à 3500 euros. Les accessoires comme le Magic Keyboard (349 euros) et l’Apple Pencil Pro (149 euros) enrichissent l’expérience utilisateur, rendant cette tablette comparable à un poste de travail.

Découvrez l’iPad Pro :

Xiaomi Pad 6 : une tablette avec le rapport qualité-prix

La Xiaomi Pad 6s Pro a un design élégant et fonctionnel, arborant un cadre en aluminium robuste. Cette tablette dispose d’un écran de 12,4 pouces au ratio 3:2 avec une résolution de 295 ppi et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cette dalle assure une excellente fluidité, tant pour le divertissement, les jeux que pour les tâches créatives.

La Pad 6s Pro embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 2, reconnu pour son efficacité et sa rapidité. Elle se révèle capable de gérer les applications les plus exigeantes ainsi que les jeux gourmands en ressources, le tout sans latence. Sa batterie de 10 000 mAh garantit jusqu’à deux jours d’autonomie en usage mixte. Cela fait d’elle une alliée de choix pour les utilisateurs en déplacement. Sa recharge rapide à 120 W constitue un atout précieux pour les utilisateurs pressés. Elle permet en effet une recharge complète en seulement 41 minutes.

Proposée à partir de 699 euros, la Xiaomi Pad 6 S Pro offre un excellent rapport qualité-prix. Des accessoires comme le clavier magnétique et le stylet Focus Pen permettent d’étendre ses capacités et d’améliorer la productivité. Ces accessoires sont vendus séparément.

Découvrez en vidéo la Xiaomi 6s Pro :

Alors, quelle tablette choisir en 2024 ?

Ce top 3 des tablettes de 2024 montre la diversité des options, chacune ayant ses propres avantages. La Galaxy Tab S10 Ultra est faite pour les utilisateurs à la recherche d’une tablette ultra-polyvalente et puissante. Elle est capable de gérer des tâches de productivité et de créativité avancées. L’iPad Pro M4, quant à lui, se destine aux créateurs professionnels qui exigent un appareil performant et complet. Enfin, la Xiaomi Pad 6 S Pro se démarque par son rapport qualité-prix attractif, offrant une puissance et une autonomie impressionnantes. Il ne vous reste plus qu’à choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins et votre budget !