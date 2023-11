La Switch 2 de Nintendo annoncée pour 2024 : Ce que l’on sait !

Lors de la récente annonce des résultats financiers de Nintendo, le président Shuntaro Furukawa a tranché. Aucune nouvelle Switch ni version améliorée ne verra le jour avant avril 2024. Qu’est-ce que cela veut dire pour les fans ? Les rumeurs circulent sur une possible Switch 2 après cette date. Ainsi créant une attente palpable parmi les passionnés de jeux vidéo.

La Switch est un véritable phénomène dans le Jeu Vidéo

Malgré les embûches rencontrées, Nintendo affiche une assurance indéniable, projetant la vente de 15 millions de consoles pour l’année à venir. Ces prévisions audacieuses se dressent comme un défi majeur, surtout à présent où BigN se repose exclusivement sur les ventes de la Switch, sans le soutien d’une nouvelle plateforme ou d’une version améliorée de sa console hybride.

Depuis la date mémorable du 3 mars 2017, marquant le lancement de la Nintendo Switch, s’est écoulé un temps considérable : Plus de six années. Cette console emblématique du géant japonais, qui a conquis le monde, se prépare à prendre sa retraite en 2024 après sept années de loyaux services. Avec plus de 125 millions d’unités vendues à travers le globe, la Switch demeure un triomphe commercial incontesté pour Nintendo.

En scrutant l’historique des sorties de consoles de la firme, la longévité exceptionnelle de la Switch se dévoile, surpassant les cycles de vie de ses prédécesseurs, généralement fixés à environ cinq ans avant l’avènement de nouvelles générations. La Switch, phénomène véritable, laissera assurément une empreinte indélébile dans l’histoire du jeu vidéo.

Vers l’aube de la Switch 2

Les récentes déclarations de Foxconn suggèrent fortement que Nintendo dévoilera sa tant attendue Switch 2 au cours des premiers mois de 2024. Cette nouvelle alimente les spéculations selon lesquelles l’annonce officielle pourrait survenir avant la fin de l’année ou au tout début de 2024. Une rumeur récente, appuyée par un studio espagnol affirmant avoir reçu un kit de développement, ajoute du crédit à cette spéculation. MercuryStream, le studio derrière le jeu renommé Metroid Dread, serait potentiellement impliqué.

L’avenir de la console reste incertain, mais des indications provenant du procès entre Microsoft et la FTC suggèrent que la prochaine génération pourrait rivaliser avec la puissance d’une PS4. Si Nintendo intègre la technologie DLSS de Nvidia pour améliorer les performances, cela pourrait représenter une avancée majeure pour les joueurs. Ainsi offrant une console portable surpassant les générations précédentes de consoles de salon.

À quoi s’attendre de la Nintendo Switch 2 ?

Alors que l’avenir de la console Nintendo est toujours empreint d’incertitudes, l’émergence possible de la Nintendo Switch 2 se dessine à l’horizon. Des kits de développement ont été discrètement distribués à des studios triés sur le volet. Cette nouvelle itération promet une expérience hybride inédite. Ainsi offrant une polyvalence entre une utilisation portable et une connexion en mode dock au téléviseur.

Bien que la console conserve son soutien aux cartouches physiques, une décision importante a été prise en faveur d’un écran LCD plutôt qu’OLED. Une mesure stratégique visant à maîtriser les coûts de production. Cependant, la capacité de stockage devrait connaître une augmentation, apportant une lueur d’espoir aux futurs utilisateurs avides de plus d’espace.

Nintendo tire des leçons des erreurs passées, comme la communication défaillante de la Wii U. Ils sont déterminés à assurer le succès continu de la Switch. Cependant, des questions persistent concernant l’exploitation du concept révolutionnaire qui a redéfini les consoles de salon et portables.

Rumeurs et anticipation

À l’approche du septième anniversaire d’une console Nintendo, les rumeurs fleurissent. Cela créer ainsi une effervescence mondiale alors que chacun espère glaner la moindre information. Ce moment, toujours très attendu par les joueurs, pourrait définir la trajectoire des futurs titres. Comme mentionné précédemment, des rumeurs actuelles disent que des kits de développement sont distribués à des studios tiers. Cela suggère qu’ils commencent à créer des jeux pour la prochaine Nintendo Switch. Cela renforce l’idée d’une évolution prochaine de la console. Si cela se confirme, l’idée d’une annonce officielle en début d’année prochaine gagne en crédibilité.

Dans son dernier rapport financier, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a souligné l’importance du Nintendo Network actuel pour la convivialité de la future console. Il est évident que le constructeur japonais se prépare à relever le défi de séduire les détenteurs de la Nintendo Switch, les guidant ainsi vers son nouveau matériel.

En résumé, l’avenir des initiatives de Nintendo reste quelque peu énigmatique. Les spéculations pointent principalement vers une amélioration des fonctionnalités déjà présentes sur la Switch. L’attente est palpable, et l’excitation règne quant aux prochaines propositions du constructeur japonais. L’avenir de Nintendo s’annonce une fois de plus comme une aventure où l’innovation et l’adaptation demeurent les clés du succès.

