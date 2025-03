Samsung annonce le lancement officiel de One UI 7 à partir du 7 avril. Cette mise à jour majeure introduira une interface repensée et des fonctionnalités dopées à l’IA. Les utilisateurs bénéficieront donc d’une belle personnalisation ainsi que d’une fluidité accrue. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette fameuse nouvelle version.

Les nouveautés majeures : IA, personnalisation et productivité boostée

One UI 7 se distingue par son design audacieux et épuré. L’écran d’accueil, les widgets One UI et l’écran de verrouillage seront simplifiés pour offrir plus de personnalisation. Un meilleur contrôle de l’expérience utilisateur serait aussi au rendez-vous. Le Now Bar affichera des informations en temps réel directement sur l’écran verrouillé. Cela permettant, par exemple, de suivre sa course matinale ou voir le titre du morceau en cours sans déverrouiller l’appareil.

L’intelligence artificielle sera bien évidemment au cœur de cette mise à jour. Galaxy AI facilite les tâches quotidiennes :

AI Select permettra de convertir instantanément une vidéo en GIF via le panneau latéral

permettra de convertir instantanément une vidéo en GIF via le panneau latéral Writing Assist résumera et formatera automatiquement les contenus sélectionnés

résumera et formatera automatiquement les contenus sélectionnés Drawing Assist offrira davantage de liberté créative. Il prendra en charge plusieurs types d’entrées texte, croquis ou images pour donner vie aux idées

offrira davantage de liberté créative. Il prendra en charge plusieurs types d’entrées texte, croquis ou images pour donner vie aux idées L’outil Audio Eraser permettra, quant à lui, de supprimer les bruits indésirables dans les vidéos en isolant différents types de sons.

Autre point fort : l’intégration approfondie de Google Gemini. L’assistant vocal deviendra plus naturel et polyvalent, capable d’exécuter des actions multi-applications. Par exemple, un simple « Trouve des restaurants italiens acceptant les animaux près de chez moi » déclenchera instantanément des suggestions pertinentes.

Enfin, la recherche en langage naturel s’étendra aussi aux paramètres du téléphone. « Mes yeux sont fatigués » suffit à afficher des options comme le réglage de la luminosité ou l’activation du filtre anti-lumière bleue.

Source : Samsung

Quid du déploiement de One UI 7 ?

One UI 7 sera déployée officiellement à partir du 7 avril, débutant en Corée du Sud avant une diffusion progressive à l’international. Les utilisateurs américains, canadiens, norvégiens et suédois recevront l’update dès le 10 avril. Ils seront suivis par d’autres marchés comme la Malaisie le 14 avril. Samsung précise que la disponibilité variera selon les régions.

La mise à jour concernera d’abord les Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6. Elle s’étendra ensuite aux séries Galaxy S23, S23 FE, S24 FE, Fold 5, Flip 5 ainsi qu’aux tablettes Galaxy Tab S9 et S10. Basée sur Android 15, One UI 7 promet une expérience plus intuitive, fluide et personnalisable.

Avec le lancement officiel de One UI 7 à partir du 7 avril, Samsung franchit un cap en intégrant des fonctionnalités IA innovantes et un design plus personnalisable. Les utilisateurs de Galaxy S24 et autres modèles compatibles bénéficieront d’une interface repensée, alliant intuitivité et efficacité. Un déploiement à suivre de près.