OVNI et intelligence artificielle : la Nasa va utiliser l’IA pour les étudier !

Face au mystère des phénomènes aériens non identifiés, la NASA rassemble une équipe d’experts interdisciplinaires pour démêler la complexité de ces observations intrigantes, en s’appuyant sur la technologie avancée et la collaboration scientifique.

Un groupe de travail réunit des experts pour étudier les UAP

L’année dernière, la NASA a formé un groupe de travail composé de scientifiques issus de divers domaines afin de se pencher sur ce qu’elle appelle les phénomènes non identifiés anormaux (UAP). L’idée est de créer un modèle de tous les phénomènes considérés comme normaux qui servirait à entraîner un réseau neuronal et, ensuite, utiliser cette IA pour détecter toute déviation.

Les obstacles rencontrés dans l’étude des UAP

Cependant, les chercheurs sont confrontés à plusieurs problèmes. Le premier obstacle repose sur le fait que ces phénomènes sont généralement détectés par des instruments qui n’ont pas été conçus à cet effet et ne fournissent donc pas les données nécessaires pour leur identification.

De plus, la qualité insuffisante des données recueillies entrave l’utilisation pleine et entière de l’intelligence artificielle pour analyser ces phénomènes étranges. Afin de remédier à ce problème, le rapport préconise d’utiliser :

Des ressources open source,

Leur expertise technologique approfondie,

Des techniques d’analyse de données,

Des partenariats avec les acteurs fédéraux et commerciaux,

Et des outils d’observation terrestre pour créer un ensemble de données plus robuste et permettre de mieux comprendre les futurs UAP.

La proposition de centralisation et d’amélioration des sources de données

Autrement dit, la solution préconisée par ce groupe d’étude serait que la NASA mette en place un système visant à collecter et combiner les données provenant de ses propres sources ainsi que des satellites commerciaux. Cette centralisation pourrait offrir une vue d’ensemble et faciliter grandement l’étude de ces phénomènes aériens non identifiés.

Enfin, les chercheurs recommandent également que la NASA s’appuie sur les rapports émis par les pilotes commerciaux. De plus, ils proposent le développement d’une application qui permettrait aux témoins de partager des images et des données provenant d’autres capteurs afin d’enrichir encore le nombre de sources disponibles pour cette étude.

Un projet ambitieux pour répondre à une question complexe

Il est clair que les phénomènes aériens non identifiés restent un sujet mystérieux et énigmatique. Cependant, les avancées technologiques actuelles offrent de nouvelles possibilités pour tenter de percer le secret de ces occurrences inhabituelles.

Avec la mise en place de ce projet innovant, il est possible que l’on puisse améliorer significativement notre compréhension de ces objets volants mystérieux et peut-être découvrir de nouvelles informations sur leurs origines et leurs intentions. Les scientifiques ont encore un long chemin à parcourir, mais cette approche multidisciplinaire et novatrice semble être un pas dans la bonne direction.

La coopération entre acteurs scientifiques et commerciaux

Ce projet montre également l’importance d’une collaboration entre différents acteurs pour résoudre des problèmes complexes comme celui-ci. En combinant les ressources et les compétences des chercheurs, des techniciens, des pilotes et des observateurs terrestres, on peut espérer réunir assez de données pour décoder les mystères entourant les UAP.

Ainsi, ce modèle pourrait offrir une méthode d’étude et d’analyse inédite et ouvrir de nouvelles perspectives quant au phénomène jusqu’alors inexplicable des objets volants non identifiés. Seul le temps dira si cette approche porte ses fruits, mais il est encourageant de voir que des agences telles que la NASA sont prêtes à investir du temps et des ressources dans des projets aussi ambitieux et visionnaires.