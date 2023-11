E-commerçant : 5 raisons de proposer le paiement en plusieurs fois

Toujours à la recherche de moyens d’améliorer l’expérience client et accroître les ventes, les e-commerçants ont trouvé un allié précieux dans le paiement en plusieurs fois. En effet, cette option de paiement pourrait bien être l’un des meilleurs atouts à adopter sur votre site. Découvrez donc cinq bonnes raisons qui devraient vous convaincre de proposer le paiement en plusieurs fois à vos clients.

ATTENTION : Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

1. Augmenter le taux de conversion et générer plus de ventes

Le premier objectif de tout e-commerçant est d’améliorer son taux de conversion, soit le nombre de visiteurs du site qui passent à l’acte d’achat. L’un des freins majeurs à l’achat est souvent lié au coût total du panier. Un module de paiement en ligne permettant le paiement en plusieurs fois peut constituer une solution efficace pour contourner cet obstacle.

Selon une étude menée par Bain & Company, les clients seraient 62 % plus enclins à réaliser un achat si leur e-commerçant propose une option de financement flexible. En simplifiant ainsi le passage à l’acte d’achat, le module de paiement en ligne proposant le paiement échelonné est susceptible de booster considérablement votre taux de conversion.

2. Augmenter le panier moyen en simplifiant le paiement

En plus d’augmenter le taux de conversion, l’option de paiement en plusieurs fois permet également d’avoir un impact positif sur le panier moyen. Le montant que les clients sont prêts à dépenser pour réaliser une transaction est souvent lié à leur perception du coût et à la facilité avec laquelle ils peuvent assumer cette dépense.

Offrir des choix multiples

En proposant à vos clients différentes options de paiement échelonné (2x, 3x ou 4x sans frais par exemple), vous augmentez leurs possibilités de choisir un produit plus cher et ainsi de maximiser la valeur de leur achat. Cela se traduit alors par une hausse du panier moyen qui peut contribuer à une croissance importante de votre chiffre d’affaires.

3. Renforcer la fidélisation et améliorer la relation client

Une autre raison essentielle pour laquelle il est judicieux de proposer le paiement en plusieurs fois réside dans sa capacité à renforcer la fidélisation des clients. La satisfaction client est en effet intimement liée aux modalités de paiement offertes sur un site marchand et joue un rôle crucial dans la décision de revenir – ou non – effectuer d’autres achats.

Créer un sentiment de confiance et de sécurité

Un e-commerçant qui propose une option de financement flexible témoigne de son engagement à faciliter au maximum le processus d’achat pour sa clientèle. Les clients qui bénéficient de solutions de paiement personnalisées sont ainsi plus susceptibles de développer un sentiment de confiance et de sécurité envers la marque, les incitant à renouveler leur expérience.

4. Se démarquer des concurrents grâce à une offre attractive

Dans un contexte très compétitif où chaque e-commerçant cherche à séduire le plus grand nombre de clients possible, disposer d’un avantage concurrentiel est d’une importance capitale. Le paiement en plusieurs fois peut jouer précisément ce rôle en rendant votre offre commerciale plus attractive que celle de vos concurrents.

En étant l’un des premiers acteurs de votre secteur à proposer cette option de paiement, vous pouvez ainsi rapidement gagner des parts de marché et fidéliser durablement votre clientèle. Attention cependant à ne pas négliger la communication autour de cette possibilité : il est essentiel d’informer clairement vos clients sur les modalités de financement offertes pour optimiser l’impact positif sur vos ventes.

5. Minimiser les risques financiers pour l’e-commerçant

Les solutions de paiement échelonné modernes permettent aux marchands de se protéger contre les risques financiers liés à cette pratique. En effet, de nombreux prestataires proposent désormais des outils garantissant le recouvrement intégral des sommes dues en cas de défaillance de paiement du client.

De plus, ces services prennent généralement en charge toute la gestion administrative liée au paiement en plusieurs fois, ce qui permet à l’e-commerçant de se concentrer pleinement sur sa stratégie commerciale et d’amélioration continue de la qualité de ses produits et services.

En proposant le paiement en plusieurs fois, vous pouvez ainsi offrir une expérience client améliorée et bénéficier d’un réel avantage concurrentiel. N’oubliez pas de bien communiquer cette offre attractive pour maximiser son impact sur vos ventes et votre taux de conversion.