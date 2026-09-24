pearOS : j’ai testé la distribution Linux qui imite macOS mieux que jamais

J’ai un faible avoué pour les belles interfaces. Cela peut sembler superficiel, mais un environnement de bureau soigné rend une journée de travail plus agréable, même quand elle s’annonce difficile. C’est exactement ce qui m’avait frappé quand Apple a lancé son design Liquid Glass, et ce qui m’a immédiatement séduit chez pearOS, cette distribution Linux qui pousse l’imitation de macOS plus loin que n’importe quelle autre. Je l’avais testée une première fois en mai et je l’avais déjà trouvée excellente. Depuis, le développeur a sorti une nouvelle version qui améliore encore ce qui fonctionnait déjà très bien, et je voulais partager mon retour d’expérience complet.

Bien plus qu’un simple thème appliqué sur Linux

Avant d’aller plus loin, il faut comprendre une chose essentielle : pearOS n’est pas un thème que l’on installe par-dessus un bureau KDE Plasma classique. Il s’agit d’un environnement de bureau à part entière, construit sur cette base technique, mais soumis à ce que je qualifierais volontiers de « macification » en profondeur. Le projet a d’ailleurs connu une véritable renaissance grâce à un développeur roumain, qui a repris et reconstruit la distribution sur une base Arch Linux, avec pour objectif affiché de donner l’impression d’un système abouti dans les moindres détails : une vraie barre de menus, un vrai dock, et surtout un système qui ne se met jamais en travers de mon chemin.

Deux versions principales sont aujourd’hui disponibles selon les préférences de chacun, l’une baptisée NiceC0re et basée sur Arch Linux, l’autre construite sur Debian. Une version BSD et une déclinaison pour architecture aarch64 sont également en préparation. L’ensemble du projet reste développé principalement par une seule personne, épaulée par une communauté grandissante qui semble privilégier la qualité de l’expérience à la rapidité de mise à disposition des nouvelles versions, un choix que j’apprécie personnellement.

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Une ressemblance troublante avec macOS

Dès le démarrage sur clé USB, j’ai compris pourquoi je considère pearOS comme la meilleure distribution Linux de type macOS actuellement disponible. Aucun autre bureau ne s’était approché d’aussi près de l’expérience originale d’Apple. Le développeur a manifestement voulu que tout fonctionne dès l’installation, sans réglages fastidieux à effectuer : on installe, on se connecte, et on utilise directement le système.

L’illusion est presque parfaite. Le principal indice qui trahit qu’il s’agit bien de Linux tient à quelques noms d’applications légèrement modifiés, comme Pinder à la place du Finder, ou Seafari en lieu et place de Safari. En dehors de ces clins d’œil assumés, et du gestionnaire de paquets pacman hérité d’Arch Linux, pearOS parvient réellement à me faire oublier quel système d’exploitation je suis en train d’utiliser. Je trouve cela plutôt positif. Les personnes qui cherchent avant tout à quitter Windows, ou à échapper au coût des produits Apple, n’ont pas nécessairement besoin qu’on leur rappelle sans cesse qu’elles utilisent Linux. Elles veulent simplement un système qui fonctionne.

Ce que propose concrètement cette nouvelle version

Au-delà de la seule ressemblance visuelle, la sélection d’applications proposée par défaut reste soignée, même sans suite bureautique complète intégrée. On y retrouve un App Store dédié, un sélecteur d’emojis, KDE Connect, un client mail, une application de cartes, des notes et une liste de tâches, accompagnés de deux widgets de bureau pour le calendrier et la météo.

Cette nouvelle mouture peaufine le thème visuel, désormais tout à fait abouti, ajoute une encoche d’écran façon macOS, et adopte Wayland par défaut plutôt que l’ancien système d’affichage. La prise en charge des cartes graphiques Nvidia fonctionne également directement, tout comme les pilotes libres pour les cartes AMD.

J’ai aussi remarqué l’ajout d’une fonctionnalité d’affichage sous forme d’anneau lumineux, l’intégration d’un assistant vocal basé sur l’intelligence artificielle, ainsi qu’un système baptisé Privacy Bubbles, qui affiche des alertes visuelles dès que le microphone, la webcam ou l’enregistreur d’écran est sollicité par une application. L’ancien navigateur expérimental a par ailleurs été remplacé par Seafari, qui semble plus abouti que sa précédente itération.

Mes quelques réserves malgré tout

Je ne vais pas revenir sans cesse sur l’absence d’une suite bureautique complète. Je sais que tout le monde n’en a pas besoin, et que la plupart des utilisateurs concernés se tournent de toute façon vers des solutions cloud. Mes vraies réserves concernent deux points bien plus concrets.

D’abord, tout ne fonctionne pas systématiquement comme prévu, et le système m’a parfois semblé légèrement instable, sans jamais toutefois planter complètement. Ensuite, et c’est le point qui m’a le plus surpris, je n’ai jamais réussi à ouvrir le gestionnaire de fichiers Pinder. J’ai fini par installer Dolphin, le gestionnaire de fichiers par défaut de KDE Plasma, pour contourner le problème. Cela ne l’a pas résolu à proprement parler, mais cela m’a au moins permis de disposer d’un outil fonctionnel au quotidien.

Ces deux défauts ne sont pas anodins, mais je reste convaincu qu’ils seront corrigés par de prochaines mises à jour. Lors de mes tests, j’ai par exemple observé qu’une fenêtre pouvait parfois laisser une traînée d’artefacts visuels en s’ouvrant.

Alors, faut-il l’installer dès maintenant ?

Je serais tenté de recommander pearOS à n’importe qui, quel que soit son niveau d’expérience avec Linux, mais les deux petits problèmes rencontrés m’incitent à nuancer ce conseil. Si l’idée d’ouvrir l’App Store pour installer Dolphin à la place du gestionnaire de fichiers par défaut ne vous dérange pas, alors tout devrait bien se passer pour vous. Je conseille malgré tout de commencer par l’installer sur une machine de secours, ou dans une machine virtuelle, avant d’en faire son système principal au quotidien.

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