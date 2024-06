Les meilleures alternatives open-source à powerpoint

Dans un monde en quête de liberté logicielle, les alternatives à PowerPoint se multiplient. Les logiciels propriétaires sont concurrencés par des solutions open-source offrant des fonctionnalités équivalentes, sans contraintes de licence. Créez des présentations dynamiques et professionnelles sans compromis. Découvrez ces alternatives accessibles et entièrement gratuites, pour les entreprises et les indépendants.

Canva

Le premier en matière de référence c’est Canva. Avec Canva, la création de présentations modernes est un jeu d’enfant. Son interface intuitive vous permet de construire des slides attrayantes, que ce soit à partir de modèles préexistants ou d’une page blanche. Profitez d’une vaste bibliothèque d’images, d’icônes et d’illustrations, ou importez vos propres éléments avec facilité. Personnalisez chaque aspect de votre présentation avec la fonction glisser-déposer, ajoutant ainsi une touche personnelle unique. Une fois terminée, téléchargez votre présentation au format PowerPoint ou PDF en un seul clic. Canva offre également des fonctionnalités collaboratives, idéales pour travailler en équipe, ainsi que la possibilité de partager et de collaborer avec des utilisateurs externes. C’est en aucun doute l’une des meilleures alternatives à PowerPoint.

VOIR AUSSI : L’IA de Microsoft 365 Copilot : un outil indispensable pour votre travail quotidien

Google Slides

Google Slides, l’outil de présentation de la suite Google, se distingue par sa simplicité et sa collaboration efficace. Accessible depuis n’importe quel navigateur web, il permet de créer, modifier et partager des présentations en temps réel, sans nécessiter de logiciel spécifique. Son interface intuitive facilite la mise en forme des slides et l’ajout de contenu varié, comme du texte, des images, des graphiques et des vidéos. Un avantage majeur de Google Slides est sa nature basée sur le cloud. Ce qui signifie que les présentations sont automatiquement sauvegardées et accessibles depuis n’importe quel appareil connecté à Internet. De plus, la fonction de collaboration en temps réel permet à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble sur une même présentation.

Bien que Google Slides ne soit pas open-source, il est inclus gratuitement dans le suite Google. Ce qui le rend largement accessible à tous les utilisateurs disposant d’un compte Google.

LibreOffice impress

LibreOffice Impress est l’alternative open-source la plus directe à PowerPoint, faisant partie de la suite LibreOffice. Avec des fonctionnalités telles que le support de l’animation, une variété de modèles, et une compatibilité robuste avec les formats de fichiers de PowerPoint, Impress facilite la création de présentations professionnelles. Bien qu’il rivalise étroitement avec PowerPoint en termes de fonctionnalités, son interface peut sembler moins moderne. Cependant il offre une personnalisation plus poussée. Son utilisation est populaire parmi les éducateurs et les organisations à but non lucratif en raison de son absence de frais de licence. Mais également de sa compatibilité avec d’autres logiciels de la suite LibreOffice, facilitant ainsi le passage de PowerPoint à Impress.

Keynote

Proposé par Apple, Keynote est une des alternatives à PowerPoint qui incarne parfaitement les valeurs de la marque : élégance, sophistication et intuitivité. Doté de fonctionnalités puissantes telles que la création de graphiques interactifs, l’ajout de reflets et de bordures d’image, Keynote facilite la création de présentations avec des transitions cinématiques entre les diapositives. Parmi ses fonctionnalités, on trouve plus de 30 effets cinématiques pour le texte et les objets, la création de graphiques animés, la compatibilité avec PowerPoint, et bien plus encore. Bien que gratuit pour tous les ordinateurs Mac, Keynote est un logiciel de bureau sans option en ligne et ne propose pas de bibliothèque de diapositives. Ce qui peut être considéré comme un inconvénient pour certains utilisateurs.

VOIR AUSSI : Comment convertir un fichier PDF en Word ?

Visme

Visme se démarque comme une alternative performante à PowerPoint. Il permet de créer des présentations professionnelles en seulement 5 minutes grâce à une vaste sélection de modèles et de ressources graphiques. Bien qu’il soit souvent utilisé pour les infographies, Visme offre également la possibilité de mettre en forme des bilans, études de marché, propositions commerciales et stratégies marketing de manière captivante. De plus, Visme offre la création de présentations privées protégées par mot de passe et une bibliothèque de modèles prêts à l’emploi. Les designs professionnels se démarquent des thèmes traditionnels de PowerPoint.

Slides

Slides se distingue par sa simplicité d’utilisation, offrant un outil puissant pour créer des présentations à partir de zéro. Son intégration de CSS et de HTML offre une flexibilité exceptionnelle, tandis qu’un système de tutoriel guide les utilisateurs pas à pas. L’accès via smartphone ou tablette est un avantage supplémentaire, tout comme la possibilité d’intégrer des graphiques animés pour une interaction accrue avec l’audience. Avec une version gratuite offrant la création de 5 decks et un stockage de 250 MB, Slides est une alternative complète et intéressante.

Zoho Show

Développé par le célèbre CRM Zoho, Show se démarque par sa simplicité d’utilisation. Son interface minimaliste est idéale pour les débutants et les professionnels pressés de créer des présentations rapidement. Avec la possibilité d’importer et de modifier des fichiers PPTX ou PPT, ainsi que d’exporter dans plusieurs formats, Zoho Show offre une flexibilité appréciable. De plus, son intégration avec Slack permet une collaboration en temps réel sur vos slides, améliorant ainsi la productivité de l’équipe.

VOIR AUSSI : Comment réduire le poids de son fichier PDF ?

Calligra Stage

Pour ceux préférant les logiciels libres et n’étant pas fans des déclinaisons Open/Libre Office, Calligra Stage est une option à considérer. Intégré à la suite bureautique Calligra, il offre une sobriété d’utilisation impressionnante tout en fournissant des résultats complets. Il permet également d’intégrer des éléments peu communs dans les présentations classiques via des plug-ins. Calligra est une suite bureautique libre et gratuite offrant un large éventail d’outils, y compris un traitement de texte, un tableur, un éditeur de bases de données, un gestionnaire de projets et une application de dessin vectoriel.

Pitch.com

Pitch se présente comme une des meilleurs alternatives moderne et puissante à PowerPoint. Elle est enrichie par les avantages de l’open source et les dernières innovations en intelligence artificielle. Pitch offre une fonctionnalité révolutionnaire : la génération automatique de slides à partir de simples instructions textuelles. Cette plateforme facilite la collaboration en temps réel et l’édition en ligne. Permettant ainsi, aux équipes de travailler ensemble efficacement, quelle que soit leur localisation.

Genial.Ly

Il vous offre une expérience ludique pour concevoir des présentations interactives et captivantes. Explorez une multitude d’éléments dynamiques tels que des boutons et des pop-ups pour des contenus époustouflants. Personnalisez vos présentations avec des fonctionnalités de branding et convertissez-les facilement en PDF, JPG ou HTML. Vous pouvez même partagez vos créations sur les réseaux sociaux. Un avantage majeur de cet outil est sa capacité à accepter le téléchargement de vos présentations PowerPoint pour y ajouter encore plus d’animations. Il est important de noter que Genial.Ly propose un plan gratuit. Cependant, celui-ci ne permet pas d’ajouter votre logo ou d’autres éléments de marque.

VOIR AUSSI : Les 8 meilleurs outils de création d’images par IA

Pour conclure,

Bien que certaines alternatives à PowerPoint proposent des versions d’essai gratuites, celles-ci présentent des limitations. Cependant, malgré ces restrictions, ces solutions restent disponibles pour une utilisation à long terme. Connaissez-vous d’autres logiciels similaires que vous utilisez ou recommandez ? Quelles sont vos préférences en matière de création de présentations ?