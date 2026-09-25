Il existe une grande variété de logiciels de montage vidéo disponibles pour les ordinateurs PC et Mac. Bien que certains soient très populaires, leur coût élevé et leur courbe d’apprentissage ardue peuvent représenter un frein pour certains utilisateurs. Dans ce guide, nous avons pour objectif de vous aider à trouver le meilleur logiciel de montage vidéo gratuit pour votre ordinateur.

La vidéo est un outil puissant pour raconter une histoire, promouvoir un produit ou une entreprise, et même pour changer le monde.

🎬 Logiciel 👤 Idéal pour ⭐ Point fort CapCut Réseaux sociaux & débutants 🤖 Outils IA et montage rapide Clipchamp Débutants sur Windows 🪟 Simple, intégré à Windows 11 DaVinci Resolve Montage avancé & pro 🎨 Montage, effets et étalonnage poussés Shotcut Utilisateurs polyvalents 🎞️ Nombreux formats + export 4K Kdenlive Montage avancé sans abonnement 🔓 Open source, multipiste et 4K VSDC Video Editor Utilisateurs Windows ✨ Nombreux effets et profils d’export OpenShot Grands débutants 👍 Interface simple et intuitive HitFilm Express Effets spéciaux & compositing 💥 Outils d’animation et VFX iMovie Débutants sur Mac 🍎 Simple, gratuit et compatible 4K

1. CapCut : le montage vidéo gratuit pensé pour les réseaux sociaux

CapCut s’est imposé comme l’un des logiciels de montage vidéo les plus accessibles pour les créateurs de contenu, notamment pour créer rapidement des contenus destinés à TikTok, Instagram, YouTube ou Facebook. Disponible sur Windows, Mac, mobile et navigateur web, il combine une interface intuitive avec de nombreux outils automatisés qui permettent de réaliser des montages efficaces sans connaissances techniques avancées.

Le logiciel propose notamment le découpage et l’assemblage des séquences, les transitions, les effets, les filtres, les animations et l’ajout de musique. CapCut se distingue également par ses nombreuses fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, comme la génération automatique de sous-titres, la suppression de l’arrière-plan ou encore certains outils d’amélioration de l’image et du son.

La version gratuite suffit pour réaliser de nombreux montages, en particulier des vidéos courtes au format vertical. Certaines fonctionnalités, certains effets et outils d’IA sont toutefois réservés à CapCut Pro, accessible avec un abonnement payant.

2. Clipchamp : le logiciel de montage vidéo gratuit de Microsoft

Clipchamp est une solution de montage vidéo particulièrement intéressante pour les utilisateurs de Windows 11, où l’application est directement intégrée. Développé par Microsoft, le logiciel mise avant tout sur la simplicité avec une interface intuitive basée sur le glisser-déposer, adaptée aux débutants comme aux montages rapides.

La version gratuite permet de découper et assembler des vidéos, d’ajouter du texte, des transitions, des filtres, de la musique ou des voix off, mais aussi d’accéder à plusieurs outils automatisés. Clipchamp propose notamment la génération de sous-titres automatiques et différentes fonctionnalités facilitant la création de contenus pour YouTube et les réseaux sociaux. Les vidéos peuvent être exportées gratuitement jusqu’en 1080p, tandis que certaines ressources et fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement payant.

3. Davinci Resolve, le logiciel de montage vidéo professionnel gratuit

On considère DaVinci Resolve comme l’un des meilleurs logiciels de montage vidéo gratuits disponibles sur le marché. Même s’il est plus adapté aux utilisateurs professionnels, il peut être utilisé par tout le monde pour des projets complexes. L’interface du logiciel reste intimidante pour les débutants, même si elle a été simplifiée dans les versions 16 et 17.

On organise le flux de travail en plusieurs pages, chacune ayant une fonction spécifique. Puis on effectue les tâches d’agencement et d’édition sur la page Coupe et Édition. Depuis la page de Fusion, on ajoute les effets visuels et les animations. On réalise les corrections des couleurs sur la page Couleur, et ainsi de suite. La navigation entre les différents flux de travail est très simple et rapide.

DaVinci Resolve est disponible gratuitement, mais une version payante appelée DaVinci Resolve Studio est également proposée. Cette version inclut plusieurs fonctionnalités avancées. Telles qu’un moteur neuronal, des outils de 3D stéréoscopique, des filtres et des plug-ins audio supplémentaires, ainsi que des outils d’étalonnage HDR avancés.

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4. Shotcut : le logiciel de montage vidéo polyvalent

Shotcut est un logiciel de montage vidéo polyvalent qui offre deux méthodes pour réaliser un montage : la liste de lecture et la timeline multipiste. La liste de lecture permet aux utilisateurs de créer un montage vidéo rapidement sans avoir à manipuler la timeline. Les séquences sont glissées-déposées dans le bloc prévu à cet effet et peuvent être éditées indépendamment les unes des autres. Les utilisateurs plus expérimentés peuvent utiliser la timeline multipiste. Elle offre une plus grande liberté d’ajouter du son, des effets, des transitions et des titres pour apporter une plus-value à la vidéo finale.

Shotcut utilise les librairies FFmpeg pour l’encodage, ce qui garantit une compatibilité avec la plupart des codecs. La plupart des formats vidéo sont pris en charge par le logiciel, ce qui élimine les problèmes de compatibilité avec les codecs. En termes d’exportation, le logiciel prend en charge l’UHD 4K pour des vidéos de qualité supérieure.

5. Kdenlive : le logiciel de montage vidéo gratuit et open source

Kdenlive est une excellente alternative pour ceux qui recherchent un logiciel de montage vidéo gratuit et open source sans sacrifier les fonctionnalités avancées. Disponible sur Windows, macOS et Linux, il s’adresse aussi bien aux utilisateurs intermédiaires qu’aux vidéastes souhaitant disposer d’un outil plus complet.

Le logiciel propose une timeline multipiste, de nombreux effets et transitions, des outils de correction colorimétrique ainsi qu’une gestion avancée de l’audio. Grâce à FFmpeg, Kdenlive prend en charge une grande variété de formats et permet de travailler sur des projets en haute définition et en 4K. Son interface demande un peu plus de temps d’apprentissage que CapCut ou Clipchamp, mais il constitue une solution particulièrement complète pour réaliser des montages élaborés sans abonnement.

6. VSDC Vidéo Editor : un logiciel de montage vidéo complet

VSDC Vidéo Editor est un logiciel gratuit de montage vidéo qui conviendra particulièrement aux utilisateurs Windows. Il offre la possibilité de créer des vidéos en utilisant différents profils pour l’exportation finale, adaptés aux plateformes de destination. En matière d’édition, VSDC propose une large gamme de filtres et d’effets applicables aux vidéos et à la bande sonore. Vous pouvez également corriger les couleurs des objets et ajouter des transitions entre les séquences.

Avec VSDC Vidéo Editor, vous pouvez exporter des vidéos en haute définition. Mais également en 4K directement vers YouTube, ainsi que vers Facebook, Twitter, Instagram et d’autres plateformes grâce aux profils prédéfinis. Bien que son interface puisse paraître complexe avec ses barres d’outils encombrantes, le logiciel reste facile à utiliser. Notamment grâce à une présentation classique avec une timeline pour gérer les agencements et une fenêtre de prévisualisation.

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7. OpenShot Video Editor : un logiciel simple pour débutants

OpenShot Video Editor est un logiciel de montage vidéo destiné principalement aux utilisateurs débutants. Il est compatible avec de nombreux formats vidéo grâce à l’utilisation de la bibliothèque FFmpeg. Lors du premier démarrage, le logiciel propose un tutoriel rapide pour présenter les fonctions de base.

L’interface classique de l’éditeur de vidéos comporte une fenêtre de prévisualisation centrale. Et également une fenêtre pour regrouper les vidéos qui constitueront le montage final. La timeline est située en bas de la fenêtre, où les clips peuvent être glissés-déposés pour les intégrer dans le film. L’organisation de la fenêtre et des outils est suffisamment intuitive pour permettre aux débutants de maîtriser facilement le logiciel.

8. HitFilm Express : un logiciel de montage vidéo avec des effets spéciaux

HitFilm Express est un logiciel de montage vidéo gratuit avec des fonctionnalités avancées d’effets spéciaux. Il offre une grande variété d’outils pour la création de vidéos. Notamment des outils d’animation, de compositing et de correction de couleurs. Il dispose également d’une bibliothèque de modèles prédéfinis pour les effets spéciaux et les transitions.

HitFilm Express prend en charge la plupart des formats vidéo, y compris les vidéos en 4K. Le logiciel est compatible avec Windows et Mac. Et, il propose une interface utilisateur intuitive qui facilite la création de vidéos complexes. Cependant, la version gratuite ne permet pas d’exporter directement vers des plateformes de streaming telles que YouTube ou Vimeo. Et certaines fonctionnalités avancées nécessitent une mise à niveau vers la version payante.

Il existe de nombreux logiciels de montage vidéo gratuits disponibles sur le marché, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Les cinq logiciels présentés dans ce guide sont tous performants et offrent des fonctionnalités avancées pour la création de vidéos.

9. iMovie : le logiciel de montage vidéo gratuit pour Mac

iMovie est la solution de montage vidéo gratuite proposée par Apple pour les utilisateurs de Mac, iPhone et iPad. Facile à prendre en main, le logiciel permet de réaliser rapidement des vidéos soignées grâce à une interface intuitive, particulièrement adaptée aux débutants et aux projets ne nécessitant pas les fonctions avancées d’un logiciel professionnel.

iMovie permet de découper et assembler des séquences, ajouter des transitions, des titres, de la musique et des effets, mais aussi de modifier la vitesse ou d’utiliser des outils de correction des couleurs. Il prend également en charge le montage et l’exportation de vidéos en 4K. Son principal inconvénient reste son écosystème fermé : iMovie est exclusivement disponible sur les appareils Apple.

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Aller plus loin avec un logiciel gratuit montage vidéo : la formation à DaVinci Resolve

Parmi les solutions présentées, DaVinci Resolve reste celle qui offre le plus de possibilités, mais cette richesse a un revers connu de tous ceux qui l’ont testé pour la première fois : une prise en main qui demande du temps et de la méthode. L’interface multiplie les modules, les réglages d’étalonnage et les options de montage multi-pistes, ce qui peut vite donner l’impression de se disperser sans jamais exploiter l’outil correctement. Beaucoup d’utilisateurs finissent par se limiter aux fonctions basiques, alors qu’il est tout à fait possible de progresser grâce à une formation sur Da Vinci Resolve pour dépasser cette phase de découverte et gagner en autonomie sur des projets plus ambitieux. L’objectif n’est pas de tout apprendre en une seule fois, mais de comprendre la logique du logiciel pour ensuite avancer à son rythme, sans revenir sans cesse aux mêmes blocages.

Se former sur un outil aussi complet présente un intérêt concret : cela permet de gagner un temps précieux sur chaque projet, en évitant les manipulations approximatives qui allongent inutilement le montage. La colorimétrie, souvent perçue comme la fonctionnalité la plus intimidante, devient accessible dès lors que les bases de l’étalonnage sont comprises. Il en va de même pour les effets de fusion ou les réglages audio avancés, qui trouvent leur utilité une fois maîtrisés dans un flux de travail structuré. Passer du statut d’utilisateur occasionnel à celui de monteur capable de produire un rendu réellement professionnel demande un apprentissage progressif, mais change durablement la façon d’aborder chaque nouveau projet vidéo. Choisir un bon logiciel gratuit est une première étape utile, mais c’est la formation sur ses fonctions avancées qui permet d’en tirer pleinement parti, sans dépendre d’un budget supplémentaire pour un logiciel payant.

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Nous allons plus loin avec un logiciel gratuit montage video : notre formation à DaVinci Resolve

Parmi les solutions présentées, DaVinci Resolve reste celle qui offre le plus de possibilités, mais cette richesse a un revers connu de tous ceux qui l’ont testé pour la première fois : une prise en main qui demande du temps et de la méthode. L’interface multiplie les modules, les réglages d’étalonnage et les options de montage multi-pistes, ce qui peut vite donner l’impression de se disperser sans jamais exploiter l’outil correctement. Beaucoup d’utilisateurs finissent par se limiter aux fonctions basiques, alors qu’il est tout à fait possible de progresser grâce à une formation sur Da Vinci Resolve pour dépasser cette phase de découverte et gagner en autonomie sur des projets plus ambitieux. L’objectif n’est pas de tout apprendre en une seule fois, mais de comprendre la logique du logiciel pour ensuite avancer à son rythme, sans revenir sans cesse aux mêmes blocages.

Se former sur un outil aussi complet présente un intérêt concret : cela permet de gagner un temps précieux sur chaque projet, en évitant les manipulations approximatives qui allongent inutilement le montage. La colorimétrie, souvent perçue comme la fonctionnalité la plus intimidante, devient accessible dès lors que les bases de l’étalonnage sont comprises. Il en va de même pour les effets de fusion ou les réglages audio avancés, qui trouvent leur utilité une fois maîtrisés dans un flux de travail structuré. Passer du statut d’utilisateur occasionnel à celui de monteur capable de produire un rendu réellement professionnel demande un apprentissage progressif, mais change durablement la façon d’aborder chaque nouveau projet vidéo. Choisir un bon logiciel gratuit est une première étape utile, mais c’est la formation sur ses fonctions avancées qui permet d’en tirer pleinement parti, sans dépendre d’un budget supplémentaire pour un logiciel payant.

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