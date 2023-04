Il existe une grande variété de logiciels de montage vidéo disponibles pour les ordinateurs PC et Mac. Bien que certains soient très populaires, leur coût élevé et leur courbe d’apprentissage ardue peuvent représenter un frein pour certains utilisateurs. Dans ce guide, nous avons pour objectif de vous aider à trouver le meilleur logiciel de montage vidéo gratuit pour votre ordinateur.

La vidéo est un outil puissant pour raconter une histoire, promouvoir un produit ou une entreprise, et même pour changer le monde.

Davinci Resolve, le logiciel de montage vidéo professionnel gratuit

On considère Davinci Resolve comme l’un des meilleurs logiciels de montage vidéo gratuits disponibles sur le marché. Même s’il est plus adapté aux utilisateurs professionnels, il peut être utilisé par tout le monde pour des projets complexes. L’interface du logiciel reste intimidante pour les débutants, même si elle a été simplifiée dans les versions 16 et 17.

On organise le flux de travail en plusieurs pages, chacune ayant une fonction spécifique. Puis on effectue les tâches d’agencement et d’édition sur la page Coupe et Édition. Depuis la page de Fusion, on ajoute les effets visuels et les animations. On réalise les corrections des couleurs sur la page Couleur, et ainsi de suite. La navigation entre les différents flux de travail est très simple et rapide.

DaVinci Resolve est disponible gratuitement, mais une version payante appelée DaVinci Resolve Studio est également proposée. Cette version inclut plusieurs fonctionnalités avancées. Telles qu’un moteur neuronal, des outils de 3D stéréoscopique, des filtres et des plug-ins audio supplémentaires, ainsi que des outils d’étalonnage HDR avancés.

VOIR AUSSI : DaVinci Resolve : l’outil gratuit complet pour le montage vidéo

Shotcut : le logiciel de montage vidéo polyvalent

Shotcut est un logiciel de montage vidéo polyvalent qui offre deux méthodes pour réaliser un montage : la liste de lecture et la timeline multipiste. La liste de lecture permet aux utilisateurs de créer un montage vidéo rapidement sans avoir à manipuler la timeline. Les séquences sont glissées-déposées dans le bloc prévu à cet effet et peuvent être éditées indépendamment les unes des autres. Les utilisateurs plus expérimentés peuvent utiliser la timeline multipiste. Elle offre une plus grande liberté d’ajouter du son, des effets, des transitions et des titres pour apporter une plus-value à la vidéo finale.

Shotcut utilise les librairies FFmpeg pour l’encodage, ce qui garantit une compatibilité avec la plupart des codecs. La plupart des formats vidéo sont pris en charge par le logiciel, ce qui élimine les problèmes de compatibilité avec les codecs. En termes d’exportation, le logiciel prend en charge l’UHD 4K pour des vidéos de qualité supérieure.

Un logiciel de montage vidéo complet avec VSDC Vidéo Editor

VSDC Vidéo Editor est un logiciel gratuit de montage vidéo qui conviendra particulièrement aux utilisateurs Windows. Il offre la possibilité de créer des vidéos en utilisant différents profils pour l’exportation finale, adaptés aux plateformes de destination. En matière d’édition, VSDC propose une large gamme de filtres et d’effets applicables aux vidéos et à la bande sonore. Vous pouvez également corriger les couleurs des objets et ajouter des transitions entre les séquences.

Avec VSDC Vidéo Editor, vous pouvez exporter des vidéos en haute définition. Mais également en 4K directement vers YouTube, ainsi que vers Facebook, Twitter, Instagram et d’autres plateformes grâce aux profils prédéfinis. Bien que son interface puisse paraître complexe avec ses barres d’outils encombrantes, le logiciel reste facile à utiliser. Notamment grâce à une présentation classique avec une timeline pour gérer les agencements et une fenêtre de prévisualisation.

OpenShot Video Editor : un logiciel simple pour débutants

OpenShot Video Editor est un logiciel de montage vidéo destiné principalement aux utilisateurs débutants. Il est compatible avec de nombreux formats vidéo grâce à l’utilisation de la bibliothèque FFmpeg. Lors du premier démarrage, le logiciel propose un tutoriel rapide pour présenter les fonctions de base.

L’interface classique de l’éditeur de vidéos comporte une fenêtre de prévisualisation centrale. Et également une fenêtre pour regrouper les vidéos qui constitueront le montage final. La timeline est située en bas de la fenêtre, où les clips peuvent être glissés-déposés pour les intégrer dans le film. L’organisation de la fenêtre et des outils est suffisamment intuitive pour permettre aux débutants de maîtriser facilement le logiciel.

HitFilm Express : un logiciel de montage vidéo avec des effets spéciaux

HitFilm Express est un logiciel de montage vidéo gratuit avec des fonctionnalités avancées d’effets spéciaux. Il offre une grande variété d’outils pour la création de vidéos. Notamment des outils d’animation, de compositing et de correction de couleurs. Il dispose également d’une bibliothèque de modèles prédéfinis pour les effets spéciaux et les transitions.

HitFilm Express prend en charge la plupart des formats vidéo, y compris les vidéos en 4K. Le logiciel est compatible avec Windows et Mac. Et, il propose une interface utilisateur intuitive qui facilite la création de vidéos complexes. Cependant, la version gratuite ne permet pas d’exporter directement vers des plateformes de streaming telles que YouTube ou Vimeo. Et certaines fonctionnalités avancées nécessitent une mise à niveau vers la version payante.

Il existe de nombreux logiciels de montage vidéo gratuits disponibles sur le marché, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Les cinq logiciels présentés dans ce guide sont tous performants et offrent des fonctionnalités avancées pour la création de vidéos.

