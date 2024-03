WhatsApp : À quoi sert l’étoile à côté des messages?

WhatsApp, l’application de messagerie très répandue, continue son évolution depuis son rachat par Méta, anciennement Facebook. Malgré les critiques et la multitude d’alternatives disponibles, elle demeure l’une des applications de messagerie les plus prisées aujourd’hui. Cependant, la plupart des utilisateurs n’ont pas encore exploré toutes ces fonctionnalités cachées. Dont cette énigmatique étoile associée à certains messages. Alors, quelle est la signification de cette étoile et comment peut-elle améliorer votre expérience de messagerie ? Découvrez cette fonctionnalité intrigante qui vous permet de marquer et de retrouver facilement des messages importants. Simplifiant ainsi la gestion de vos conversations, en particulier dans les discussions de groupe où des informations essentielles sont échangées.

L’étoile sur WhatsApp : Un marqueur d’importance

WhatsApp offre un moyen efficace de gérer les informations essentielles au sein de discussions bien remplies. L’étoile, ce petit symbole à côté des messages, joue un rôle important. Elle permet de marquer et de mettre en évidence les messages importants, qu’il s’agisse de textes, de fichiers, de photos, de vidéos ou de stickers. En utilisant la fonction « Marquer comme favori », vous pouvez épingler ces messages pour une récupération aisée ultérieure. Avec la quantité de messages que vous recevez quotidiennement, notamment dans les groupes WhatsApp, où la discussion est incessante, cette fonctionnalité se révèle particulièrement utile. Elle vous permet d’organiser et de retrouver rapidement les informations essentielles. Facilitant ainsi votre expérience de messagerie, disponible à la fois sur la version mobile et web de WhatsApp, quelle que soit la plateforme que vous utilisez.

Comment utiliser l’étoile sur WhatsApp ?

Marquer un message comme important sur WhatsApp est une fonctionnalité simple à utiliser, que vous soyez sur smartphone ou sur ordinateur.

Sur Smartphone :

Ouvrez l’application WhatsApp. Accédez à la conversation contenant le message que vous souhaitez marquer. Trouvez le message en question et maintenez votre doigt appuyé dessus. Une série d’options sous forme d’icônes apparaîtra en haut de l’écran. Cliquez sur l’icône en forme d’étoile pour marquer le message comme important.

Sur Ordinateur :

Rendez-vous dans la conversation appropriée sur WhatsApp Desktop. Repérez le message que vous souhaitez marquer. Placez votre curseur sur le message, ce qui fera apparaître un symbole en forme de V. Cliquez sur ce symbole pour afficher les options disponibles. Sélectionnez l’option « marquer comme important » pour mettre en évidence le message.

Comment supprimer une étoile sur un message WhatsApp ?

Si une étoile apparaît à côté de l’un de vos messages WhatsApp sans votre intention, ne vous inquiétez pas, il est possible de la retirer facilement. Voici comment procéder :

Appuyez sur le texte du message contenant l’étoile. Vous verrez alors une barre d’état apparaître en haut de la fenêtre de chat. Cliquez sur l’étoile barrée dans cette barre d’état, et le symbole disparaîtra.

De cette manière, vous pouvez désactiver l’étoile sur n’importe quelle conversation WhatsApp que vous avez épinglée comme favorite. Gardez à l’esprit que marquer un message comme favori est un moyen pratique de le retrouver rapidement lorsque vous ouvrez l’application WhatsApp. Mais vous avez également la possibilité de le désactiver de manière tout aussi simple.

Retrouver vos messages étoilés en un clin d’œil

Après avoir marqué un message comme important sur WhatsApp, le retrouver est un jeu d’enfant. Il vous suffit d’accéder au menu « Messages étoilés ». C’est la seule astuce supplémentaire pour accéder à vos messages importants. Si vous souhaitez consulter tous les messages que vous avez marqués comme importants, indépendamment de la conversation, vous pouvez le faire en accédant à la page d’accueil de WhatsApp. Là, appuyez sur les trois points verticaux, puis sur « Messages importants ». Cela vous permettra de lire tous les messages marqués comme importants, quelle que soit la conversation. Cette méthode est également applicable si vous utilisez WhatsApp sur un ordinateur. Elle vous donne un moyen rapide de retrouver vos messages essentiels, même si vous en avez marqué plusieurs.

L’étoile et la sécurité sur WhatsApp

La sécurité est une préoccupation légitime pour les utilisateurs de WhatsApp. L’action de marquer un message comme favori, bien que pratique pour l’organisation, ne modifie en rien la sécurité ni la confidentialité du message. En d’autres termes, le simple fait d’épingler un message en tant que favori n’affecte pas la protection des données ou des informations échangées. WhatsApp continue de mettre en œuvre ses protocoles de sécurité robustes pour garantir la confidentialité des conversations. Il est donc essentiel de maintenir des pratiques de sécurité appropriées et de ne partager des informations sensibles qu’avec des contacts de confiance, indépendamment de l’utilisation de la fonction étoile.

En conclusion, la fonction étoile sur WhatsApp offre plusieurs avantages significatifs. Elle vous permet d’organiser efficacement vos conversations en marquant les messages importants. Ce qui s’avère particulièrement utile dans les discussions de groupe. De plus, elle garantit une récupération rapide des messages étoilés, éliminant ainsi la nécessité de parcourir de longues conversations pour les retrouver. Enfin, sa polyvalence permet de marquer différents types de messages, qu’il s’agisse de textes, d’images, de vidéos, de liens ou de documents. L’étoile sur WhatsApp est une fonctionnalité pratique qui simplifie la gestion de vos messages et améliore votre expérience de messagerie.

