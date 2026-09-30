Avoir internet à l'étranger : les solutions pour rester connecté

Rester connecté dans un autre pays fait partie de ces détails de voyage que l’on néglige facilement, jusqu’au moment où l’on atterrit et que l’on découvre que son téléphone n’a plus accès à internet. Sans connexion fiable, des gestes simples comme consulter un itinéraire, contacter son hébergement, traduire un message ou confirmer une réservation peuvent vite se compliquer.

Heureusement, les voyageurs disposent de plusieurs solutions pour avoir accès à internet à l’étranger. Le bon choix dépend de la destination, de la durée du séjour, de la compatibilité du téléphone, du budget et de la quantité de données que vous prévoyez d’utiliser. Le département d’État américain recommande d’ailleurs de vérifier son forfait mobile avant le départ et de se renseigner à l’avance sur les cartes SIM locales ou les eSIM internationales.

Anticiper sa connectivité avant de partir permet de gagner du temps et d’éviter des frais d’itinérance inutiles. Voici les solutions les plus simples pour se connecter lors d’un voyage à l’international.

1. Opter pour une eSIM pour accéder rapidement aux données mobiles

Pour les voyageurs équipés d’un téléphone compatible et débloqué, l’eSIM peut être l’un des moyens les plus simples d’obtenir des données mobiles avant ou pendant un voyage à l’étranger. Contrairement à une carte SIM physique, l’eSIM est intégrée à l’appareil et s’active de manière numérique.

Pour ceux qui cherchent à comment avoir internet à l’étranger, l’eSIM présente un avantage pratique : il est souvent possible de souscrire un forfait de données avant même d’arriver à destination. Inutile, dans bien des cas, de chercher une boutique dès l’atterrissage ou de retirer la carte SIM déjà présente dans le téléphone.

L’eSIM peut également s’avérer pratique pour les voyageurs qui enchaînent plusieurs destinations. Selon le fournisseur et l’appareil, il est parfois possible de garder sa SIM habituelle active pour les appels et les SMS tout en utilisant l’eSIM pour les données mobiles.

Avant de faire votre choix, vérifiez que votre téléphone prend en charge la technologie eSIM et qu’il est bien débloqué. Pensez aussi à contrôler les pays couverts et le volume de données inclus.

Holafly fait partie des services que les voyageurs peuvent croiser en comparant les offres d’eSIM internationales, mais le meilleur choix dépend de la destination et des besoins propres à chaque voyageur.

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2. Vérifier votre forfait mobile avant de partir

Votre opérateur actuel propose peut-être déjà l’itinérance internationale. Pour certains voyageurs, c’est l’option la plus simple, car elle ne demande presque aucune configuration.

Avant le départ, vérifiez précisément ce que comprend votre forfait. Les conditions à l’international varient considérablement d’un opérateur et d’un forfait à l’autre. Certains incluent une enveloppe de données internationale journalière, tandis que d’autres facturent séparément les appels, les SMS ou les données mobiles.

Renseignez-vous également sur le mode de facturation. Un forfait en apparence pratique peut comporter des plafonds de données, des frais journaliers ou un débit réduit au-delà d’un certain volume consommé.

Cette option peut être intéressante pour un court séjour, lorsque la simplicité compte davantage que la recherche d’un fournisseur de connectivité distinct.

3. Acheter une carte SIM locale

La carte SIM locale est une autre solution éprouvée, en particulier pour les séjours prolongés.

Selon le pays, elle s’achète auprès des opérateurs mobiles, dans les aéroports, les supérettes ou chez des revendeurs agréés. Elle peut fournir un numéro de téléphone local en plus des données mobiles.

Son principal avantage est de vous permettre d’utiliser un réseau et un forfait locaux. Une solution intéressante pour les voyageurs qui restent plusieurs semaines, voire plus, dans un même pays.

Quelques points pratiques sont toutefois à prendre en compte. Votre téléphone doit généralement être débloqué, et certaines destinations exigent une pièce d’identité pour enregistrer la carte SIM. Vous devrez peut-être aussi retirer votre carte SIM habituelle, ce qui peut compliquer la réception d’appels ou de SMS sur votre numéro principal.

Si vous optez pour cette solution, rangez votre SIM d’origine en lieu sûr et notez votre numéro local.

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4. Miser sur le Wi-Fi quand c’est pertinent

Le Wi-Fi gratuit est largement disponible dans les hôtels, les restaurants, les cafés, les aéroports, les bibliothèques et d’autres lieux publics. Pour les voyageurs qui n’ont besoin d’internet qu’occasionnellement, cela peut suffire.

Le Wi-Fi convient particulièrement aux activités que l’on peut effectuer lorsque l’on dispose d’une connexion. Depuis votre hébergement, vous pouvez télécharger des cartes, envoyer des messages, consulter vos e-mails, partager vos photos de voyage ou passer des appels via internet.

Dépendre entièrement du Wi-Fi a toutefois ses limites. Vous risquez de perdre l’accès dès que vous quittez l’hôtel ou le café, ce qui peut devenir gênant lorsque vous cherchez votre chemin dans une ville inconnue.

La sécurité est un autre point d’attention. La Federal Trade Commission, l’autorité américaine de protection des consommateurs, recommande de vérifier que les sites web utilisent une connexion chiffrée lorsque l’on consulte des informations sur un réseau Wi-Fi public.

C’est pourquoi le Wi-Fi est souvent plus utile en complément d’autres solutions de connexion.

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5. Télécharger l’essentiel avant de vous retrouver hors ligne

Il n’est pas toujours nécessaire d’être connecté en permanence. Bien préparer votre téléphone avant le départ peut réduire vos besoins réels en connexion.

Téléchargez des cartes hors ligne des zones que vous comptez visiter. Enregistrez directement sur votre appareil les adresses de vos hôtels, vos confirmations de réservation, les informations de transport et les numéros de téléphone importants.

Les applications de traduction proposent parfois des packs de langues hors ligne. Une option utile lorsque vous voyagez dans une région où la couverture mobile est limitée ou en cas de perte de connexion inattendue.

Quelques minutes de préparation suffisent pour qu’une coupure temporaire ne soit qu’un simple désagrément plutôt qu’un véritable problème.

6. Privilégier les messageries plutôt que les appels classiques

Si vous avez accès à internet, les applications de messagerie offrent un moyen simple de communiquer sans passer par les appels internationaux traditionnels.

Des applications comme WhatsApp et Signal permettent d’échanger des messages, de passer des appels vocaux et d’utiliser d’autres fonctions de communication dès lors que vous êtes connecté au Wi-Fi ou aux données mobiles.

C’est particulièrement pratique lorsque vous voyagez entre amis ou en famille. Plutôt que d’appeler un numéro étranger, chacun peut communiquer via internet.

Avant le départ, assurez-vous que vos contacts importants sont bien enregistrés dans les applications que vous comptez utiliser. Vérifiez aussi que les personnes que vous devrez joindre utilisent les mêmes services.

Cette approche fonctionne d’autant mieux lorsqu’elle est associée à une eSIM, à une SIM locale ou à une connexion Wi-Fi.

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7. Utiliser un routeur Wi-Fi portable pour plusieurs appareils

Les voyageurs qui emportent un ordinateur portable, une tablette ou plusieurs téléphones peuvent préférer un routeur Wi-Fi portable, aussi appelé hotspot.

Un hotspot se connecte à un réseau mobile et crée une connexion Wi-Fi privée que plusieurs appareils peuvent partager. Une solution utile pour les télétravailleurs, les familles ou toute personne ayant besoin d’internet sur plusieurs appareils.

Son inconvénient : c’est un appareil de plus à recharger et à transporter. La consommation de données peut aussi grimper rapidement lorsque les ordinateurs portables lancent des mises à jour automatiques, synchronisent des fichiers dans le cloud ou diffusent des vidéos en streaming.

Si vous choisissez un hotspot, vérifiez sa couverture, son autonomie, les réseaux mobiles compatibles et les limites de données avant votre voyage.

8. Prévoir une connexion de secours en cas d’imprévu

Des problèmes de connexion peuvent survenir même si votre solution principale fonctionne bien. Votre téléphone peut perdre le signal, un réseau Wi-Fi peut tomber en panne ou vous pouvez consommer plus de données que prévu.

Disposer d’une solution de secours permet de voyager plus sereinement. Il peut s’agir d’une deuxième SIM ou eSIM, d’un accès au Wi-Fi de l’hôtel, d’un hotspot portable ou de copies hors ligne de vos informations essentielles.

Certains fournisseurs de connectivité ont également lancé des fonctionnalités de secours. C’est le cas de la fonction Always On de Holafly, qui offre à ses clients 1 Go de données par mois, utilisable lorsque le forfait principal est épuisé ou en cas de problème de connexion inattendu.

L’essentiel est de ne pas dépendre d’une seule solution de connexion, surtout lorsque vous voyagez dans un endroit que vous ne connaissez pas.

9. Protéger votre téléphone sur les réseaux étrangers

Avoir accès à internet n’est qu’un aspect à prendre en compte. Votre téléphone contient aussi des informations personnelles, des documents de voyage, des données de paiement, des photos et des identifiants de connexion.

Mettez à jour votre système d’exploitation et vos applications importantes avant le départ. Utilisez un verrouillage d’écran robuste et activez la localisation de l’appareil si cette fonction est disponible.

Choisissez avec soin les réseaux auxquels vous vous connectez. Le Wi-Fi public est pratique, mais évitez de saisir des informations sensibles sur des réseaux ou des sites douteux.

Pensez aussi à garder votre téléphone physiquement en sécurité. Un téléphone perdu ou volé peut causer bien plus de soucis lorsqu’il contient vos cartes d’embarquement, les informations de votre hôtel, vos applications bancaires et vos outils de communication.

L’utilisation d’un VPN peut aussi vous aider à sécuriser votre connexion, notamment lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public. Il chiffre les données échangées entre votre appareil et le serveur VPN, ce qui limite les risques d’interception sur un réseau mal sécurisé. Privilégiez toutefois un service VPN fiable et évitez les solutions gratuites dont le modèle économique ou la politique de confidentialité manquent de transparence.

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10. Adapter votre mode de connexion à votre voyage

Aucune solution de connectivité ne convient parfaitement à tous les voyageurs.

Pour une courte escapade en ville, un forfait international existant et le Wi-Fi de l’hôtel peuvent suffire. Pour un séjour plus long, une SIM locale sera peut-être plus pratique. L’eSIM peut convenir aux voyageurs qui souhaitent obtenir des données mobiles de manière entièrement numérique, tandis qu’un hotspot conviendra à ceux qui voyagent avec plusieurs appareils.

Réfléchissez à votre façon de voyager avant de choisir. Demandez-vous combien de temps vous serez absent, si vous visitez un seul pays ou plusieurs, quelle quantité de données vous pensez utiliser et si vous avez besoin d’un numéro local.

Holafly peut faire partie des services que les voyageurs comparent parmi les offres d’eSIM internationales, mais l’important est d’évaluer la couverture, la compatibilité, le volume de données et les conditions de chaque option plutôt que de choisir uniquement par commodité.

Conclusion

Rester connecté à l’étranger n’a pas à être un casse-tête. Selon leur destination et leurs besoins, les voyageurs peuvent choisir entre l’itinérance internationale, les cartes SIM locales, les eSIM, le Wi-Fi, les hotspots portables et les outils hors ligne.

La solution la plus simple est généralement celle que l’on prépare avant le départ. Vérifiez la compatibilité de votre téléphone, informez-vous sur votre forfait mobile actuel, téléchargez les informations essentielles et gardez un moyen de communication de secours à portée de main.

Un minimum de préparation permet de s’orienter plus facilement dans un lieu inconnu, de communiquer avec les autres et de faire face aux imprévus, sans que la connexion devienne un souci supplémentaire pendant le voyage.

FAQ

Quel est le moyen le plus simple d’avoir internet à l’étranger ?

Avec un téléphone compatible et débloqué, l’eSIM peut être une solution pratique pour obtenir des données mobiles sans passer par une boutique. Parmi les autres options figurent l’itinérance internationale, les cartes SIM locales et le Wi-Fi. Le bon choix dépend de la destination, de la durée du voyage, de la compatibilité du téléphone et de la consommation de données prévue.

Peut-on utiliser son téléphone à l’étranger sans acheter de carte SIM locale ?

Oui. Vous pouvez utiliser l’itinérance internationale de votre opérateur actuel, une eSIM ou le Wi-Fi. Vous pouvez aussi préparer des cartes hors ligne et d’autres informations essentielles avant de partir. Vérifiez au préalable les tarifs et la couverture à l’international de votre opérateur pour éviter les mauvaises surprises sur votre facture.

Faut-il utiliser le Wi-Fi public en voyage ?

Le Wi-Fi public peut être utile, à condition de prendre quelques précautions de sécurité raisonnables. Privilégiez les réseaux de confiance, vérifiez que les sites utilisent le protocole HTTPS, maintenez votre appareil à jour et évitez de saisir des informations sensibles sur des réseaux suspects. Les données mobiles constituent une bonne alternative lorsqu’un réseau Wi-Fi ne vous semble pas fiable.

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