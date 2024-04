Le très attendu Google Pixel 8 a déjà fait couler beaucoup d’encre, avant même son lancement. Plusieurs fuites ont récemment enflammé la toile, révélant des détails prometteurs sur le smartphone. Alors que Google a involontairement exposé son produit dans une publicité, voilà qu’une nouvelle vague de rumeurs concernant son design fait surface.

Un design plus arrondi que les autres Pixel ?

Ces multiples fuites nous permettent d’apprendre davantage les choix esthétiques de Google pour son smartphone de milieu de gamme. Les images partagées par @techdroider suggèrent que le Pixel 8a adopterait un look quelque peu différent de son prédécesseur.

Tandis que l’avant garderait des bordures épaisses à l’instar du Pixel 7a, l’arrière présenterait un changement significatif. Le Pixel 8a opterait pour une finition mate, rompant avec le revêtement poli et brillant de son grand frère. Le module photo conserverait sa configuration emblématique, avec deux capteurs à gauche et le flash à droite. Il serait cette fois-ci intégré au châssis, probablement en plastique.

Une teinte gris foncé classique, similaire au « Charcoal » du 7a serait au catalogue. Elle sera rejointe par un coloris bleu vif, dévoilé par erreur dans la publicité sur Fi-Wireless.

D’après les rumeurs, son écran de 6,1 pouces serait rafraîchi à 120 Hz, soit une première sur un modèle « a » de Google. Le design plus arrondi avec des tranches incurvées pourrait apporter un meilleur confort de prise en main.

Le smartphone proposerait les mêmes capteurs 64 + 13 MP que le 7 a. C’est surtout la puce Tensor G3, dopée par l’IA, qui ferait la différence. Elle promet des gains en autonomie et en traitement d’image.

VOIR AUSSI : Ni l’iPhone 16 Pro Max, ni le Galaxy S24 Ultra : voici le meilleur smartphone en photographie

Plus de détails lors du prochain Google I/O 2024 ?

Les fuites d’étuis laissent également entrevoir quelques spécificités intéressantes. Outre la confirmation d’un design plus arrondi, ces accessoires suggèrent que le Pixel 8a serait légèrement plus compact que le 7a. La charge sans fil Qi2 ne serait pas disponible, si l’on se réfère à l’anneau MagSafe

Le Pixel 8a pourrait être proposé aux alentours de 570 euros pour 128 Go, soit 60 euros de plus que son aîné à son lancement. Reste à voir si Google parviendra à justifier ce surcoût avec des améliorations significatives. L’une des nouveautés qui pourraient faire pencher la balance serait la fonctionnalité de localisation sans batterie. Celle-ci étant présente sur les Pixel 8 et 8 Pro. Si ce n’est pas trop demandé, bien évidemment.

Concernant sa date de sortie officielle, la plupart des fuites tablent sur un dévoilement lors de l’événement Google I/O 2024. Prévu le 14 mai prochain, c’est également durant cette conférence que la firme de Mountain View devrait lever le voile sur Android 15.