Samsung vient de dévoiler ses nouveaux smartphones de milieu de gamme, les Galaxy A35 et A55. Ces modèles apportent quelques améliorations par rapport à leurs prédécesseurs tout en restant dans une gamme de prix abordables. Comparons-les pour vous aider à trouver celui qui correspond le mieux à votre budget et à vos besoins.

Design similaire, mais matériaux différents

Les Galaxy A35 et A55 partagent le même design avec un dos plat, des bordures fines et un module caméra en saillie à l’arrière. Cependant, une différence notable entre les deux s’aperçoit au niveau des matériaux employés.

Samsung a opté pour un châssis en métal brossé et un verre Gorilla Glass Victus+ robuste à l’avant comme à l’arrière pour le Galaxy A55. C’est ce qui lui confère une allure premium et une solidité accrue. Le Galaxy A35, quant à lui, se contente d’un châssis en plastique avec un verre standard au dos.

Les deux smartphones sont très proches concernant les dimensions. Avec 161,1 x 77,4 x 8,2 mm pour le A55 pèse 213 g. Le A35 mesure 161,7 x 78 x 8,2 mm pour 209 g. Ils sont, par ailleurs, tous deux certifiés IP67 pour une résistance à l’eau et à la poussière.

Leurs écrans Super AMOLED FHD+ de 6,6 pouces rafraîchis à 120 Hz offrent la même résolution d’image et une excellente fluidité. Ils affichent jusqu’à 1000 nits de luminosité pour une bonne lisibilité en extérieur. Néanmoins, le Galaxy A55 se démarque par sa certification HDR10+. Cela lui permet d’afficher des vidéos HDR avec plus de détails et de contraste, depuis des services comme Netflix ou YouTube.

Exynos 1380 pour le Galaxy A35, contre Exynos 1480 pour l’A55

Sous le capot, on trouve un SoC Exynos 1380 datant de l’année dernière (2023) pour le Galaxy A35. Il s’agit de la même puce que le précédent A54 a eue. Le Galaxy A55 embarque la nouvelle puce Exynos 1480. Ce chipset s’annonce plus puissant, notamment grâce à son GPU Xclipse 530 basé sur l’architecture RDNA2, codéveloppé avec AMD.

Ce processeur gravé en 4 nm permet d’offrir environ 40 % de performances graphiques en plus, par rapport au A35. Avec ses performances accrues, le A55 est mieux armé pour le jeu vidéo et les tâches gourmandes. Le smartphone devrait être capable de supporter les futures mises à jour lourdes d’Android, qui sont plus exigeantes en ressources.

La RAM de base est de 6 Go sur le A35 contre 8 Go sur le A55. Les options de stockage vont de 128 Go à 256 Go, extensibles par le biais d’une carte microSD.

Le Galaxy A55 brille en photo, vidéo et audio

Question photo, les différences sont subtiles, mais notables. Dans le module caméra arrière, on retrouve sur les Galaxy A35 et A55 un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique et un objectif macro de 5 MP.

La principale différence se situe au niveau du capteur ultra-grand-angle :

8 MP sur le A35

12 MP sur le A55.

En ce qui concerne la vidéo, le A55 se montre aussi supérieur en étant capable de filmer en 4K avec son ultra-grand angle. La résolution est cantonnée à 1080 p sur le A35.

Pour les selfies, on trouve un capteur 32 MP sur le A55 et 13 MP sur le A35. Là encore, le A55 a une longueur d’avance.

Sur le plan audio, les haut-parleurs stéréo du A55 sont également de meilleure qualité.

Même capacité de batterie et même logiciel

Ils bénéficient tous deux d’une grande batterie avec une capacité généreuse de 5000 mAh. Les Galaxy A35 et A55 promettent une autonomie d’environ 2 jours en utilisation modérée. Le A55 tire cependant un peu mieux son épingle du jeu grâce à sa meilleure optimisation.

Par ailleurs, aucun des deux n’embarque de chargeur dans la boîte et se contente d’une puissance de charge limitée à 25 W. Les deux modèles supportent une charge rapide, mais le temps nécessaire pour atteindre une charge complète peut varier selon l’adaptateur utilisé.

Le Galaxy A35 et le A55 fonctionnent sous One UI 6, basé sur Android 14. Cette interface utilisateur est conçue pour offrir une expérience fluide et intuitive. Samsung promet 4 années de mises à jour majeures Android et 5 ans de correctifs de sécurité pour ses deux modèles de milieu de gamme.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy A55 5G est disponible à partir de 499 euros pour la version 128 Go. Le Galaxy A35 5G est, de son côté, proposé à partir de 399 euros dans la même configuration. Bien que leurs caractéristiques ne soient pas très éloignées, cet écart de prix de 100 euros n’est pas négligeable.

Le choix entre les Galaxy A35 et A55 dépend principalement de votre budget et de vos utilisations prioritaires. Le second offre de meilleures performances, une meilleure expérience photo/vidéo et un design plus haut de gamme. Cependant, le premier reste un très bon smartphone de milieu de gamme, plus abordable. Il saura, néanmoins, satisfaire la plupart des utilisateurs au quotidien.

À vous de voir si les 100 euros en plus valent vraiment le coup selon vos besoins spécifiques.

