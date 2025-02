Nothing Phone (3a) : c’est confirmé avec une date officielle !

Nothing a officialisé le Nothing Phone (3a) dans une vidéo Community Quarterly Update le 30 janvier, suivie d’un communiqué de presse. Un visuel publié par Flipkart, l’un des principaux revendeurs en Inde, a également confirmé son arrivée pour le 4 mars 2025. Mais la grande surprise vient du mot « série », suggérant non pas un, mais deux modèles : le Nothing Phone (3a) et un probable Nothing Phone (3a) Pro 5 G. Focus sur ce smartphone qui sortira sous peu.

De bons espoirs pour le Nothing Phone (3a) ?

Côté design, une fuite d’images montre un smartphone équipé d’un triple capteur photo positionné horizontalement à l’arrière, marquant une nouveauté majeure. Le Glyph design signature de la marque serait toujours présent.

Les caractéristiques techniques attendues incluent un écran AMOLED de 6,8 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il sera légèrement plus grand que celui du Phone (2a). Sous le capot, les bruits de couloir laissent entendre une collaboration avec Qualcomm avec le Snapdragon 7s Gen 3. Exactement comme pour le Redmi Note 14 Pro+ 5G de Xiaomi. La batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 45 W garantirait une autonomie solide. Le smartphone devrait tourner sous Android 15 avec Nothing OS 3.1, une interface qui pourrait intégrer des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle.

Le smartphone milieu de gamme pourrait séduire, mais quelques limites subsistent

Contrairement à certains concurrents, le Nothing Phone (3a) ne devrait pas bénéficier d’une certification IP68. Cela signifie qu’il pourrait être plus vulnérable à l’eau et à la poussière, ce qui pourrait être un inconvénient pour les utilisateurs recherchant un smartphone durable.

Une charge sans fil probablement absente ? Alors que de nombreux smartphones du segment milieu de gamme intègrent désormais la charge sans fil, Nothing pourrait choisir de ne pas l’inclure. Cette absence pourrait décevoir les utilisateurs habitués à cette option pratique.

Bien que la marque ait pour habitude de proposer des tarifs compétitifs, le prix du Nothing Phone (3a) reste un mystère. Elle devrait toutefois chercher à se positionner en dessous de certains concurrents comme les Pixel 9a, Galaxy A56 et iPhone SE 4, afin de séduire un large public.