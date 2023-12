Désormais, il est possible d’utiliser un même compte WhatsApp sur plusieurs téléphones en même temps. Vous pouvez connecter jusqu’à quatre appareils à l’aide de votre téléphone principal. Cependant, il est important de noter que tous les 14 jours, vous devrez vous reconnecter à votre téléphone principal pour maintenir la connexion des autres appareils à votre compte WhatsApp. Cette nouvelle fonctionnalité offre une flexibilité accrue pour les utilisateurs qui souhaitent rester connectés à leur compte WhatsApp sur plusieurs appareils.

WhatsApp sur plusieurs smartphones : Comment ça fonctionne?

La récente annonce de Meta concernant la possibilité d’utiliser un même compte WhatsApp sur plusieurs smartphones simultanément a créé une vague d’enthousiasme parmi les utilisateurs. Jusqu’à présent, l’application était limitée à un seul smartphone. L’accès depuis des ordinateurs et des tablettes se faisait via WhatsApp Web ou WhatsApp Desktop. Cependant, Meta a repoussé ces limites en étendant cette fonctionnalité « compagnon » à d’autres smartphones. Ce développement tant attendu avait été testé dans une version bêta d’Android. Mais l’entreprise vient d’annoncer sa disponibilité pour l’ensemble des utilisateurs. Le déploiement s’effectuera progressivement sur plusieurs semaines, mais vous pouvez vérifier dès maintenant si l’option est déjà accessible chez vous. Si c’est le cas, vous pourrez aisément connecter votre compte WhatsApp sur un deuxième smartphone.

Connecter un téléphone Android ou iPhone à votre appareil principal sur WhatsApp

La procédure pour connecter un téléphone Android ou iPhone à votre téléphone principal sur WhatsApp est simple et efficace. Voici comment faire :

Étape 1 : Préparation : Assurez-vous d’avoir téléchargé l’application WhatsApp sur le téléphone associé que vous souhaitez connecter. Ouvrez WhatsApp et, lorsque cela est requis, appuyez sur « ACCEPTER ET CONTINUER » pour initier le processus.

Étape 2 : Sur le Téléphone Associé : Accédez au menu sur le téléphone associé et choisissez « Connecter en tant qu’appareil associé ». Un code QR s’affichera, que vous devrez scanner à l’aide de votre téléphone principal.

Étape 3 : Sur le Téléphone Principal (Android) : Allez dans le menu WhatsApp, puis sélectionnez « Appareils connectés » et choisissez « Connecter un appareil ». Suivez les instructions à l’écran.

Étape 3 : Sur le Téléphone Principal (iPhone) : Ouvrez WhatsApp sur le téléphone principal et accédez aux paramètres (« Réglages WhatsApp »). Sélectionnez « Appareils connectés » et optez pour « Connecter un appareil ». Suivez les instructions qui s’affichent.

Étape 4 : Authentification : Pour finaliser la connexion, déverrouillez votre téléphone principal. Si votre appareil est équipé de l’authentification biométrique, suivez les indications à l’écran. Dans le cas contraire, saisissez le code PIN que vous utilisez pour déverrouiller votre téléphone.

En suivant ces étapes, vous pourrez facilement connecter un téléphone Android ou iPhone à votre appareil principal sur WhatsApp. Ce qui vous permettra de profiter pleinement de la messagerie sur plusieurs appareils.

Fonctionnalités limitées et connexion temporaire

Lorsque vous connectez un téléphone associé à votre appareil principal sur WhatsApp, il est essentiel de noter certaines limitations. En effet, des fonctionnalités telles que la localisation en direct et la possibilité d’ajouter un statut ne sont pas disponibles sur les téléphones associés. Cependant, la connectivité multiple offre une grande flexibilité pour la messagerie sur plusieurs appareils.

N’oubliez pas que si votre téléphone principal reste inactif pendant plus de 14 jours, les téléphones associés seront déconnectés automatiquement. Afin de garantir une connexion fluide avec vos appareils associés, il est conseillé d’utiliser régulièrement votre téléphone principal.

Pour obtenir plus d’informations sur les appareils connectés, vous pouvez consulter les paramètres ou les réglages de l’application WhatsApp. Cela vous permettra d’optimiser votre expérience de messagerie multi-appareils.

Gérer les connexions secondaires

Pour mettre fin à l’utilisation de votre compte WhatsApp sur un smartphone secondaire, vous pouvez déconnecter ce dispositif en toute simplicité. Cette procédure est facile à réaliser directement depuis votre téléphone principal. Pour cela, ouvrez WhatsApp sur votre téléphone principal, allez dans les paramètres ou les réglages, puis sélectionnez « Appareils connectés » ou un choix similaire, selon votre système d’exploitation. Là, vous verrez la liste des appareils associés à votre compte WhatsApp. Il vous suffit de choisir le smartphone secondaire que vous souhaitez déconnecter, puis confirmer l’action. Une fois cela fait, le smartphone secondaire ne sera plus en mesure d’accéder à votre compte WhatsApp. Cette démarche vous permet de gérer facilement vos connexions secondaires et d’assurer la sécurité de votre compte.

Gérer les vérifications de compte WhatsApp sur plusieurs téléphones ou numéros

Pour utiliser WhatsApp sur plusieurs téléphones ou avec différents numéros, prenez en compte ces points clés. Chaque compte WhatsApp doit être lié à un numéro de téléphone enregistré, et un même compte ne peut être actif sur deux numéros différents simultanément. Lors du changement de téléphone, WhatsApp permet de transférer le compte sans besoin de code SMS. Si votre numéro est éligible, vous recevrez un code de vérification à six chiffres via notification push, simplifiant le processus. Optez pour la vérification par SMS uniquement si vous avez accès à votre numéro actuel pour recevoir le code.

Des changements fréquents d’appareils ou de numéros de téléphone peuvent compliquer la revérification sur WhatsApp. Il est donc recommandé d’éviter ces modifications excessives pour une expérience fluide.

En conclusion, l’utilisation d’un même compte WhatsApp sur plusieurs smartphones est une avancée majeure, offrant aux utilisateurs une grande flexibilité. Que vous utilisiez un téléphone Android ou iPhone, la connexion de votre appareil principal à WhatsApp est désormais simple et pratique. Toutefois, gardez à l’esprit les limitations et la nécessité de vous reconnecter à votre téléphone principal tous les 14 jours pour maintenir la connexion des autres appareils.

Bonus Vidéo : Utiliser le même compte WhatsApp sur 2 téléphones différents