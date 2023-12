WhatsApp révèle sa fonction cachée : les messages éphémères évoluent

WhatsApp, l’application de messagerie bien connue, a récemment introduit de nouvelles options pour rendre ses messages éphémères encore plus transitoires. Cette évolution est survenue après un premier déploiement de la fonctionnalité en novembre 2020, et a été renforcée en décembre 2021. L’annonce de ces changements a été faite sur le blog officiel de WhatsApp, une filiale de Meta, qui regroupe des plateformes populaires telles que Facebook, Instagram et Threads. Ces ajustements permettent une gestion précise de la suppression automatique des messages, renforçant la confidentialité des discussions.

Le mode éphémère expliqué

WhatsApp offre une fonctionnalité fascinante, baptisée « Messages éphémères« . Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs un contrôle sur la durée de vie de leurs messages. Cela vous permet de décider d’activer ces messages pour l’ensemble de vos discussions ou de les appliquer de manière sélective. Dans les discussions individuelles, chaque participant peut activer ou désactiver cette fonction à sa convenance. En ce qui concerne les groupes, généralement tous les membres peuvent activer ou désactiver les messages éphémères. Cependant, moins que les administrateurs du groupe ne modifient les paramètres pour que seuls les administrateurs aient cette capacité.

De plus, WhatsApp offre la possibilité de définir un délai par défaut pour les nouvelles discussions individuelles, simplifiant ainsi la gestion de votre confidentialité. Actuellement, WhatsApp offre trois choix de durée : 90 jours, 7 jours et 24 heures. Au lancement, seul un délai de 7 jours était proposé. Cependant, il est important de noter qu’un message éphémère transféré dans une discussion où les messages éphémères sont désactivés ne disparaîtra pas dans cette nouvelle discussion. La même règle s’applique aux messages cités dans les réponses, qui peuvent rester visibles même après l’expiration du délai.

Le mode éphémère est une manière astucieuse de maintenir la confidentialité de vos discussions. Il assure que certaines conversations ne restent pas éternellement dans votre historique. C’est idéal pour les échanges sensibles ou pour ceux qui préfèrent garder un certain contrôle sur la durée de vie de leurs messages. WhatsApp vous donne la maîtrise de votre vie privée.

VOIR AUSSI : Sécurité WhatsApp : Agissez rapidement face aux menaces

L’envoi de photos avec le mode éphémère sur WhatsApp

Sachez qu’il est également envisageable d’envoyer des photos en utilisant le mode éphémère sur WhatsApp. Lorsque vous utilisez cette fonction, les photos et les vidéos que vous envoyez ne sont visibles qu’une seule fois. C’est une solution pratique lorsque vous souhaitez partager des informations sensibles. Telles qu’un mot de passe, le code Wi-Fi de votre box, une image privée, ou même une simple liste de courses dont la conservation n’a aucune utilité. Cela vous offre une couche supplémentaire de confidentialité pour des éléments que vous préférez ne pas conserver à long terme.

Comment activer les messages éphémères ?

La fonction des messages éphémères dans les discussions de groupe sur WhatsApp est un moyen de contrôler la durée de vie des messages. Vous pouvez les activer en suivant ces étapes simples :

Commencez par ouvrir la discussion de groupe WhatsApp que vous souhaitez configurer. Cliquez sur le nom du groupe en haut de l’écran pour accéder aux paramètres du groupe. Dans la liste des paramètres, repérez l’option « Messages éphémères » et cliquez dessus. Si l’application vous demande de continuer, appuyez sur « Continuer » pour poursuivre le processus. Choisissez la durée de vie des messages parmi les trois options proposées : 24 heures, 7 jours ou 90 jours. Vous pouvez maintenant sélectionner les discussions spécifiques pour lesquelles vous souhaitez activer les messages éphémères. Cela vous permet de personnaliser cette fonction pour chaque discussion. Une fois que vous avez fait vos choix, appuyez sur « Enregistrer » pour appliquer les paramètres.

N’oubliez pas que vous avez également la possibilité d’activer les messages éphémères lors de la création d’une nouvelle discussion de groupe.

VOIR AUSSI : Transférer WhatsApp vers un nouveau smartphone avec mes conversations : le guide !

Exploration de la fonction des messages gardés sur WhatsApp

Avec cela, WhatsApp propose une fonctionnalité intéressante appelée les « messages gardés, » bien que son accessibilité puisse varier selon votre pays. Lorsque vous utilisez des messages éphémères dans vos discussions, vous avez la possibilité de choisir certains messages à conserver. Ainsi les empêchant ainsi de disparaître à l’issue du délai prédéfini. Les messages gardés resteront visibles pour tous les participants de la discussion, quelle que soit la durée écoulée. Vous pourrez accéder à ces messages gardés dans le dossier dédié, intitulé « Messages gardés, » dans les paramètres WhatsApp.

Sachez que la protection de la vie privée est une priorité sur WhatsApp. Ainsi, si vous envoyez un message que quelqu’un décide de conserver, vous en serez notifié. En tant qu’expéditeur, vous avez le contrôle total sur qui peut garder vos messages. Si vous choisissez de ne plus les conserver, personne d’autre dans la discussion ne pourra les garder à nouveau.

Comment activer l’option messages gardés ?

Garder un message est une option accessible à tous les participants de la discussion, bien que les administrateurs de groupe puissent restreindre cette fonction en fonction des paramètres d’administration.

Pour garder un message, il vous suffit de cliquer ou d’appuyer longuement sur le message en question, puis de sélectionner l’icône du signet. Pour accéder à l’ensemble de vos messages gardés, il vous suffit de cliquer ou d’appuyer sur les informations de la discussion, puis de sélectionner « Messages gardés. »

Cette fonction vous offre un contrôle supplémentaire sur la préservation de vos échanges dans le respect de votre vie privée.

Utilisation prudente des messages éphémères sur WhatsApp

Dernier conseil à retenir concernant cette fonctionnalité : il est impératif de l’utiliser de manière mesurée, en évaluant attentivement la pertinence et la durée de vie de chaque message, afin de préserver la confidentialité de vos conversations. Il est important de garder à l’esprit que les messages temporaires ne constituent pas une garantie de confidentialité absolue. Les destinataires ont la possibilité de prendre des captures d’écran, d’enregistrer des photos, ou de copier/coller des textes pour conserver le contenu avant qu’il ne disparaisse, puis le partager ailleurs.

Il revient donc à l’utilisateur de déterminer la durée de vie appropriée pour ses messages temporaires, en fonction du type de contenu et des risques potentiels en cas de divulgation, quelle qu’en soit la raison. Le niveau de confidentialité varie en fonction de la nature des informations partagées, qu’elles soient banales ou sensibles. Une utilisation avisée des messages éphémères sur WhatsApp est essentielle pour concilier la protection de la vie privée et la préservation des données.

Bonus Vidéo : Nouveaux messages éphémère WhatsApp, expliquer !