Les 5 meilleurs MMORPG gratuits à jouer en 2023

Les MMORPG gratuits sont de plus en plus populaires car ils permettent aux joueurs de vivre des aventures en ligne sans avoir à dépenser de l’argent. Ils offrent une expérience de jeu similaire à celle des MMORPG payants, mais sans les coûts associés. De plus, les MMORPG gratuits sont souvent mis à jour régulièrement avec de nouveaux contenus pour maintenir les joueurs engagés. Dans cet article, nous avons présenté les 5 meilleurs MMORPG gratuits auxquels vous pouvez jouer en 2023. Ces jeux offrent des mondes immersifs, des personnages captivants et des quêtes passionnantes pour vous tenir occupé pendant des heures.

Eve Online

Eve Online est un MMORPG de science-fiction unique en son genre. Il se démarque de la plupart des autres jeux de rôle en ligne par son univers spatial persistant. Mais aussi de sa dimension massivement multijoueur. Bien que cela ne soit pas un jeu de rôle traditionnel dans le sens où il ne s’appuie pas sur un système de niveaux et de classes, il offre aux joueurs un monde entièrement piloté par les joueurs où ils peuvent explorer l’espace. Mais également pouvoir participer à des batailles spatiales, pratiquer la contrebande et le sabotage, et même coloniser des planètes.

Le gameplay d’Eve Online est complexe et riche. Ce qui en fait l’un des MMORPG les plus exigeants et les plus difficiles à apprendre. Mais cela est également ce qui le rend si attrayant pour les joueurs qui cherchent un défi. Les joueurs peuvent se joindre à des alliances et diriger des guerres à grande échelle qui peuvent durer des mois, et leur choix d’actions peut avoir des répercussions à long terme sur l’univers du jeu.

Bien que le jeu ne soit pas gratuit à haut niveau, il est possible de jouer gratuitement en accédant à certaines parties du jeu. Mais les joueurs peuvent débloquer toutes les possibilités du jeu en s’abonnant.

Guild Wars 2

Guild Wars 2 est un MMORPG accessible et innovant, avec des combats PVP passionnants. Le jeu de base est gratuit. Mais pour les joueurs atteignant le haut niveau, l’achat de l’extension Path of Fire est conseillé, offrant également l’extension Heart of Thorns gratuitement. Vous pouvez également profiter de la dernière extension End of Dragon qui vous ouvrira de nouvelles possibilités dans le jeu. Avec des modes instanciés ou des combats contre des centaines d’ennemis dans des cartes gigantesques en mode World versus World. Guild Wars 2 offre une référence PVP parmi les meilleurs MMORPG en 2023. De plus, pour ceux qui cherchent une expérience de jeu plus narrative et dynamique. Il offre une histoire individuelle influencée par les décisions des joueurs.

Même si Guild Wars 2 n’est pas totalement gratuit en niveau avancé, les joueurs ont accès à certaines parties du jeu sans frais. Toutefois, l’achat des trois autres extensions de Guild Wars 2 permet aux joueurs de débloquer toutes les fonctionnalités du jeu.

Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV est un MMORPG de fantasy qui propose une histoire captivante et des personnages bien développés. Le jeu de base est gratuit jusqu’au niveau 60, mais pour continuer à jouer au-delà, il faut s’abonner. Final Fantasy XIV offre une expérience de jeu immersive avec des graphismes époustouflants et un gameplay fluide. Les joueurs peuvent choisir parmi une variété de classes pour personnaliser leur personnage et leur style de jeu. Il y a également de nombreuses quêtes et missions à accomplir, ce qui maintient les joueurs engagés et intéressés.

Le système de classement de Final Fantasy XIV est également très apprécié des joueurs. Il permet aux joueurs de changer de classe à tout moment en fonction de leurs besoins. Cela permet aux joueurs de s’adapter facilement aux différents défis qui se présentent à eux dans le jeu.

En résumé, Final Fantasy XIV est un excellent choix pour les joueurs qui cherchent un MMORPG gratuit de qualité. Avec son histoire captivante, ses personnages bien développés, son système de classement unique et ses événements réguliers, Final Fantasy XIV offre une expérience de jeu enrichissante et engageante.

Star Wars: The Old Republic

Le MMORPG Star Wars: The Old Republic a été lancé en 2011. Il a attiré de nombreux fans de l’univers de Star Wars. Bien que ses graphismes vieillissants, il a toujours une communauté active, alimentée par de nouveaux contenus tels que l’extension Onslaught et « Legacy of the Sith » ajoutés régulièrement par BioWare.

Dans Star Wars: The Old Republic, les joueurs peuvent choisir de jouer du côté de la République ou de l’Empire, chacun ayant son propre scénario et ses quêtes uniques. Les joueurs peuvent également choisir entre huit classes de personnages différentes, chacune ayant ses propres compétences et capacités.

Star War: The Old Republicest un MMORPG unique en son genre. Il propose un mode de jeu gratuit et une histoire scénarisée personnalisée qui vous place au cœur de l’univers de Star War. Vous pouvez incarner un Jedi, un Sith, un Chasseur de primes ou d’autres personnages emblématiques et explorer un univers situé 3000 ans avant la trilogie célèbre. Vous choisissez votre voie du côté lumineux ou obscur de la Force et devenez le héros de votre propre aventure Star Wars.

Elder Scrolls Online

Elder Scrolls Online est un MMORPG de fantasy qui propose un monde ouvert et immersif, avec une histoire riche et des quêtes captivantes. Les joueurs peuvent choisir parmi neuf races différentes et personnaliser leur personnage pour s’adapter à leur style de jeu préféré. De plus, le jeu est régulièrement mis à jour avec de nouveaux contenus, ce qui maintient les joueurs engagés et intéressés.

Le jeu de base d’Elder Scrolls Online est gratuit, mais pour les joueurs atteignant le haut niveau, l’achat de l’extension Greymoor est conseillé, qui offre également l’accès à toutes les autres extensions. Avec des graphismes magnifiques, un gameplay fluide et une grande variété de quêtes et de missions à accomplir, Elder Scrolls Online est un MMORPG de qualité qui vaut la peine d’être essayé en 2023.

En conclusion, ces 5 MMORPG gratuits offrent une expérience de jeu immersive et engageante pour les joueurs en 2023. Eve Online, Guild Wars 2, Final Fantasy XIV, Star Wars: The Old Republic et Elder Scrolls Online proposent chacun un univers unique avec des personnages captivants, des quêtes passionnantes et des mises à jour régulières pour maintenir les joueurs engagés. Que vous soyez un fan de science-fiction, de fantasy ou de Star Wars, il y a un MMORPG gratuit qui convient à votre style de jeu.

