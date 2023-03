Les meilleurs sites torrents en 2023

Pour télécharger des films, séries TV, jeux vidéo et autres, il n’y a pas que Zone Téléchargement. Plusieurs sites torrents existent, mais sont continuellement traqués pour leur atteinte aux droits d’auteurs. Il s’agit en effet de sites internet opérant dans l’illégalité, partageant les œuvres entre les utilisateurs, sans autorisation. S’il arrive que vous manquiez un film, une série TV, un jeu vidéo, un logiciel ou une musique sur Zone Téléchargement, vous pouvez consulter les nombreux sites torrents répertoriés ci-dessous. Veillez toutefois à utiliser un VPN.

The Pirate Bay

Créé depuis 2003, ce site reçoit près de 60 millions de visiteurs par mois. Il s’agit du meilleur site de torrents au monde, car il peut être utilisé en 35 langues différentes. The Pirate Bay a échappé à de nombreuses tentatives de fermeture au fil des années. Vous pouvez y télécharger des millions de torrents.

Contrairement à d’autres sites de téléchargement, The Pirate Bay se concentre sur la sécurité des utilisateurs. En effet, il effectue la vérification des uploaders et vous informe de la fiabilité des torrents. Ainsi, cette mesure de sécurité vous protège contre les malwares et les spywares.

De même, The Pirate Bay dispose d’un système de filtrage ultra-performant. Par ce procédé, vous pouvez trier les torrents par format de fichier, qualité et console. Cela vous permet alors de gagner en temps et d’éviter d’analyser les torrents individuellement pour trouver le bon.

Lien : https://thepiratebay.org/index.html

Oxtorrent

Oxtorrent met régulièrement à jour son catalogue de torrents afin d’en éliminer les mauvais. Il existe depuis 2008 et dispose d’un groupe de modérateurs efficaces et d’une communauté active.

Ce site vous permet de trouver facilement des torrents : films, séries TV, musiques, logiciels et les meilleurs jeux vidéo. Il est également possible d’effectuer un tri par taille, date d’ajout et nombre de seeders. Pour y arriver, vous pouvez cliquer sur les icônes de chaque catégorie.

Lien: https://www.oxtorrent.co

1337x

Ce site présente un énorme catalogue de torrents très variés. Il propose non seulement des films, des séries, de la musique, mais également des jeux. 1337x est créé depuis 2007 et attire 53 millions de visiteurs par mois grâce à la qualité des torrents.

Les spécificités techniques de chaque torrent et d’autres informations importantes sont directement affichées sur l’interface du site. Par exemple, vous pouvez remarquer si le torrent a été nominé pour un prix et le nombre de fois où il a été téléchargé. De même, ce site affiche moins de publicités et accorde du respect aux règles de confidentialité.

Lien : https://www.1377x.to/

VOIR AUSSI : Comment accéder à Netflix US depuis la France ?

YTS

Encore appelé YIFY, YTS est l’un des meilleurs sites de torrents pour télécharger des films en haute qualité. Il propose près de 30 000 titres et plusieurs sous-titres disponibles en 1080p. Sachez que les fichiers sont adaptés à tous les niveaux de bande passante.

Avec plus de 75 millions d’utilisateurs dans le monde entier, ce site propose une interface claire et simple qui facilite les recherches. Des détails importants sur les spécificités techniques, le synopsis, le classement IMBD des films peuvent être consultés. Il faut préciser que la quantité de publicités a considérablement baissé ces dernières années sur ce site dédié aux cinéphiles.

Lien : https://yts.pm/

Torrentz2

Loin d’être un simple site de téléchargement, Torrentz2 est plutôt un moteur de recherche de torrents. Il est principalement utilisé pour la musique. Vous avez accès à un grand catalogue avec de multiples choix de genres. À partir de vos recherches, il liste des torrents issus de plus de 90 sites de téléchargement. De ce fait, vous pouvez vous rendre sur le site concerné pour télécharger votre torrent en accédant au lien magnet.

Torrentz2 a été mis à jour ces dernières années, ce qui l’a rendu plus sûr et plus sécurisé.

Lien : https://torrentz2.org.in/

Limetorrents

Plus de 10 millions de torrents de tous genres sont disponibles sur ce site. Malgré l’immensité de ce catalogue, les recherches sur le site affichent toujours des résultats précis et impressionnants. Son interface propose le top 100 des torrents disponibles pour chaque catégorie. Ceux-ci se concentrent sur les dernières sorties.

Sur Limetorrents, il est possible de télécharger de la musique, des films, des jeux et des applications en toute sécurité.

Lien : https://www.limetorrents.lol/