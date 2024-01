7 fonctionnalités très pratiques, mais moins connues, d’iOS 17

La nouvelle version du système d’exploitation d’Apple a été déployée depuis septembre 2023. Mais près de 4 mois après, les merveilles introduites par iOS 17 ne sont pas toutes reconnues. Mis à part les fonctionnalités vantées par le constructeur durant le WWDC 2023, quelques autres fonctions très intéressantes se cachent sur votre smartphone. Parmi ces dernières, voici 7 à essayer.

Séparer vos activités dans Safari en créant des profils

Sans aucun doute, la grande nouveauté sur le navigateur web mobile. Elle vous permet de créer plusieurs profils distincts dans Safari. Chaque profil aura ses données de navigation à part (favoris, etc.), ainsi que son historique de navigation. Ceci est particulièrement utile dans le cas où vous utilisez votre smartphone pour travailler et pour votre usage personnel. Vous pourrez ainsi séparer les usages pour ne pas vous perdre dans votre historique.

Pour créer un nouveau profil, voici comment vous y prendre :

Rendez-vous dans Réglages et sélectionnez Safari ;

Sélectionnez Nouveau profil et choisissez vos préférences ;

Appuyez sur OK.

Le nouveau profil apparaît dans l’application et vous pouvez passer de l’un à l’autre.

Laisser un message sur FaceTime

Avec iOS 17, Apple a apporté une fonctionnalité de répondeur à son application FaceTime. Après plusieurs minutes sans réponse ou cas où votre appel est rejeté, vous pouvez laisser un message à votre correspondant. Pour cela, il vous suffit d’attendre la fin de l’appel et d’appuyer sur Enregistrer une vidéo.

Partager des mots de passe facilement et de manière sécurisée

Les mots de passe sont des données sensibles. On ne peut donc pas les partager de n’importe quelle manière, au risque de compromettre leur sécurité. C’est pourquoi Apple a décidé d’améliorer les choses avec iOS 17.

Désormais, vous pouvez partager des mots de passe en passant par le trousseau iCloud. Pour cela, il vous suffit d’y créer un groupe et d’ajouter les personnes avec qui vous souhaitez partager le mot de passe. Tout est fait pour limiter les erreurs même dans la saisie des mots de passe les plus complexes.

Créer des autocollants pour SMS

Après la fonction de détourage introduite avec iOS 16, les choses évoluent encore un peu plus dans iOS 17. Dorénavant, vous pouvez utiliser les personnes ou les objets détourés pour faire un autocollant à utiliser pour enrichir vos discussions par SMS. Tout se fait via Photos.

Rendez-vous dans l’application Photos et appuyez durant un petit moment sur le sujet à détourer ;

Ensuite, à côté de Copier, sélectionnez Ajouter un autocollant. Vous pouvez également ajouter un effet au sujet. Il suffit de sélectionner l’option dans le menu contextuel qui s’affiche en bas d’écran ;

Pour utiliser l’autocollant créé, rendez-vous dans SMS et appuyez sur le bouton Plus à côté de la barre de saisie. Sélectionnez Autocollant et faites votre choix.

Télécharger des cartes et l’utiliser hors ligne dans Plans

Il est désormais possible d’utiliser Plans, même si vous n’avez pas accès à internet. Pour cela, il vous suffit de rechercher un lieu et d’en télécharger la carte hors ligne. Même si, après, vous n’avez plus la connexion internet, vous pouvez utiliser votre navigation GPS pour vous repérer dans ladite zone et trouver votre itinéraire.

Pour une meilleure utilisation de la fonction, voici comment vous y prendre :

Rendez-vous dans Plans ;

Recherchez une ville ;

Dans le menu qui s’affiche en bas, appuyez sur Télécharger ;

Repositionnez le rectangle qui apparait autour de la zone dont vous souhaitez télécharger la carte en hors connexion ;

Enfin, appuyez sur l’icône de téléchargement.

Décrypter les consignes de lavage et de préparation

Les vêtements que nous achetons comportent des étiquettes qui nous renseignent sur la juste manière de les laver. Mais ne comprenant pas les symboles, nous ne tenons pas toujours compte de ces consignes. Désormais, avec iOS 17, une simple photo de l’étiquette suffit pour tout savoir sur comment laver vos vêtements et autres accessoires. De quoi simplifier l’existence.

En plus des vêtements, cette fonctionnalité peut être utile à la cuisine. Elle peut reconnaître vos aliments et vous renseigner sur la durée de préparation.

Bloquer les images sexuelles

Vous pouvez bloquer les contenus à caractère sexuel sur votre smartphone. La fonctionnalité les détecte et les floute automatiquement. Pour l’activer, rendez-vous dans les Réglages et dans Confidentialité et Sécurité. Activez l’option Avert. de contenu sensible.

Enfin, sélectionnez les applications auxquelles vous souhaitez que ce réglage s’applique.