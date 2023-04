Le 5 juin 2023, Apple va tenir sa conférence habituelle : la WWDC. C’est aussi la date choisie par la firme de Cupertino pour déployer iOS 17 en bêta. Cette nouvelle version de son système d’exploitation va embarquer de nouvelles fonctionnalités, dont certaines devraient être « agréables à voir ». Néanmoins, comme chaque année, certains iPhone ne bénéficieront pas de cette mise à jour.

Les appareils non compatibles avec iOS 17, dont l’iPhone X

C’est le même refrain avec les mises à jour majeures : certains modèles d’iPhone sont abandonnés en cours de route. Pour iOS 16, les malheureux étaient les possesseurs d’iPhone 6s, iPhone 7 et iPhone SE. Pour l’iOS 17, tous ceux qui ont un iPhone sorti entre 2015 et 2017 ne devraient malheureusement pas bénéficier d’iOS 17. Il s’agit de :

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad 5

Les appareils compatibles avec iOS 17

Tous les modèles d’iPhone supérieurs à iPhone X devraient normalement bénéficier de la mise à jour. Il s’agit de :

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Les nouveautés d’ iOS 17

Selon les indiscrétions de quelques personnes proches d’Apple, la mise à jour iOS 17 ne devait pas apporter de fonctionnalités révolutionnaires. Et pour cause, plusieurs collaborateurs étaient commis pour le développement du casque AR/VR d’Apple, le projet le plus ambitieux du constructeur depuis quelques années.

Apple s’ouvre à d’autres sources d’applications

Depuis des années, Apple a souvent joué à contre-courant. Impossible d’installer sur son iPhone des applications téléchargées hors de l’App Store. Contraint par l’Union européenne, l’iOS 17 devrait permettre d’installer des applications provenant d’autres sources que son magasin d’applications.

De même, le moteur open source WebKit ne sera plus obligatoire pour les navigateurs tiers tels que Chrome et Firefox. L’UE a forcé la main à Apple. Celui-ci va donc permettre aux autres navigateurs de se servir de leur propre moteur.

Relooking du centre de contrôle et de Messages

Le centre de contrôle est un espace vraiment pratique apparu depuis 2013. Un geste est suffisant pour accéder au Bluetooth, au Wi-Fi et d’autres raccourcis. Mais depuis 2017, presque rien n’a changé. Apple s’en est visiblement lassé, puisqu’il va changer complètement le design.

L’application Messages devrait également bénéficier d’une petite nouveauté. Elle va intégrer un nouvel écran d’accueil et la discussion en réalité augmentée.

Compatibilité avec le casque AR/VR

Selon le spécialiste d’Apple Mark Gurman, l’iOS 17 va intégrer une fonctionnalité qui lui permettra d’être relié au casque AR/VR d’Apple.

Cette liaison qui devrait aider à faire plusieurs choses, comme essayer un produit de l’App Store en réalité augmentée avant de passer à l’achat.