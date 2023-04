Les 7 meilleurs émulateurs de consoles de jeux pour Android

Vous avez la nostalgie des jeux de consoles qui ont marqué votre enfance ? Vous n’avez pas nécessairement besoin d’investir dans des consoles retrograming. Il existe de nombreux émulateurs que vous pouvez télécharger et installer sur votre smartphone Android. L’avantage avec ces derniers, c’est qu’il existe des modèles capables de supporter des jeux provenus d’autres plateformes. En plus d’être gratuits, ces émulateurs vous permettent de jouer partout et n’importe où, en toute liberté. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs émulateurs de consoles sur Android. Découvrez-les !

Duckstation : meilleur émulateur PS1

Plusieurs classiques ont tourné sous la bonne vieille PS1. Tomb Raider et Taken 3 restent mémorables. Pour revivre ces frissons qui vous parcouraient, il n’y a pas mieux que Duckstation, fluide et stable. Parmi les options testées, il me semble meilleur que ePSXe, très populaire sur PC qui a aussi une version Android.

Comme la plupart des émulateurs cités ici, Duckstation n’a pas de titres pré-installés. Vous devez donc télécharger la ROM du jeu sur votre Android pour pouvoir y jouer.

Aethersx2 : excellent émulateur pour PS2

Si vous voulez rejouer à Mortal Kombat Shaolin Monks ou GTA PS2, Aethersx2 est le plus abouti des émulateurs PS2 que vous pourrez trouver sur le web. Il fonctionne un peu comme le populaire PCSX2, dont il est le portage. En gros, vous pouvez jouer à presque tous les jeux PS2 sur votre smartphone avec l’émulateur Aethersx2.

Comme configuration, il n’y a pas beaucoup de choses à régler. Néanmoins, vous devez avoir un fichier Bios valide et une ROM des jeux que vous souhaitez. Quelques recherches sur le web et vous trouverez tous ces fichiers indispensables.

Enfin, vous pouvez jouer directement avec les contrôles tactiles. Si vous voulez plus de confort, vous pouvez opter pour une manette. L’expérience est plus incroyable.

Melonds : le bon émulateur pour Nintendo DS

Vous pourrez ne pas connaître Melonds, si vous avez commencé à jouer il y a longtemps. Cet émulateur n’a connu la popularité que dernièrement. La version Android est un portage de celle que l’on connaît déjà sur PC. C’est un émulateur parfait pour les jeux Nintendo DS. Néanmoins, ses performances sont meilleures si vous optez pour les smartphones récents.

Le plus avec cet émulateur, c’est que les mises à jour sont fréquentes. Aussi, vous avez la possibilité de sauvegarder vos différentes parties pour les retrouver après. Si vous ne souhaitez pas les commandes tactiles, vous pouvez opter pour une manette. Toutefois, assurez-vous d’avoir les ROMs de vos jeux.

Citra : le meilleur pour Nintendo 3DS

Tout comme pour Melonds, Cintra est un émulateur récent sur Android. On le connaissait depuis longtemps sur PC. Actuellement, il est uniquement disponible en accès anticipé. Néanmoins, l‘émulateur fonctionne plutôt bien pour tourner les jeux 3DS en retrograming. On apprécie sa bonne résolution, ses graphiques et aussi l’expérience ludique qu’il offre.

Skyline : l’idéal pour la Nintendo Switch

Presque tous les émulateurs de la Nintendo Switch rencontrent le même problème : peu confortable, instable et incompatibilité avec plusieurs jeux. Le meilleur du lot est sans doute Skyline, disponible en Open Source. Les développeurs affirment clairement que l’émulateur ne supporte pas tous les jeux. C’est pourquoi ils tiennent une liste à jour des jeux vidéo Nintendo Switch que vous pouvez y jouer normalement. Entre autres, on a :

Celeste,

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury,

Diablo III,

Bayoneta 2,

HunterX, etc.

En plus des jeux cités, on compte près de 700 autres jeux qui peuvent rencontrer des bugs. Aussi, l’émulateur n’est pas disponible sur Playstore. Vous devez télécharger son APK à l’adresse : https://skyline-emu.one/download/

Dolphin Emulator : l’émulateur parfait pour la Wii et GameCube

C’est en 2003 que Dolphin Emulator a vu le jour sur PC. À l’époque, il ne faisait tourner que les jeux de la GameCube avant de s’étendre à la Wii. Sa version Android sort en 2013 et acquit depuis une solide réputation. C’est un émulateur parfait pour jouer à tous vos jeux Wii et GameCube. La seule condition est d’avoir le fichier des titres en question.

Cependant, vous devez avoir un smartphone puissant pour jouer en tout confort. L’idéal est d’avoir un smartphone récent suffisamment taillé pour le gaming. Vous pouvez y jouer à des titres tels que The legend of Zelda: The Wind Waker, Mario kart Wii, Smash Bros Brawl, etc.

Manette filaire ou sans fil, contrôles tactiles, l’application vous offre le choix pour apprécier les jeux qui ont bercé votre enfance.

Retroarch : l’émulateur multiplateforme

Un seul émulateur pour les gouverner toutes ! Retroarch n’est pas un émulateur à proprement parler. Il s’agit d’un agrégateur qui vous permet de trouver l’émulateur parfait pour la console de votre choix. Tout ce que vous aurez à faire, c’est de télécharger et d’installer l’émulateur, de le configurer pour commencer à jouer à vos différents titres.

Ici, les émulateurs sont désignés sous le nom de cœurs. Ils sont à installer dans Retroarch comme des plugins que vous pouvez utiliser ensuite pour jouer à vos titres. Son fonctionnement pourrait vous paraître bizarre. Mais si vous le maîtrisez, tout se passe bien. Au cas où les problèmes persistent, n’hésitez pas à passer sur un standalone.