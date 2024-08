Airchat : le réseau social vocal qui va vous surprendre !

Les réseaux sociaux traditionnels ont souvent été le théâtre de malentendus et de conflits. Principalement en raison des limitations inhérentes à la communication textuelle. C’est sur ce constat que Airchat a vu le jour ! Un réseau social révolutionnaire qui mise sur la communication orale pour favoriser des échanges plus clairs et authentiques. Airchat propose à ses utilisateurs de s’exprimer exclusivement via des messages vocaux, qui sont ensuite transcrits par une intelligence artificielle pour une lisibilité accrue.

« Just talk. » Le message est clair. Avec Airchat, il va falloir parler !

C’est quoi Airchat ?

Airchat, fondé par Naval Ravikant et Brian Nordgard, est conçu pour transformer la dynamique des réseaux sociaux en mettant l’accent sur la communication orale. Les créateurs d’Airchat décrivent leur plateforme comme un « talkie-walkie social« . Il permet aux utilisateurs de parcourir les messages visuellement à travers les retranscriptions écrites ou de les écouter sous forme audio, similaire à un podcast social.

Airchat se distingue comme un réseau social réminiscent de X anciennement Twitter. Mais avec une approche radicalement différente : aucune écriture n’est permise. Les utilisateurs doivent transmettre leurs messages exclusivement par la voix, captée par leur smartphone et convertie en texte par l’application. Ce changement de paradigme vise à encourager une réflexion préalable avant de s’exprimer, favorisant des conversations plus enrichissantes et moins propices aux tensions.

En éliminant l’écriture, Airchat se métamorphose également en plateforme de radio ou de podcast. Permettant ainsi aux utilisateurs de diffuser et de consommer des contenus audio originaux. Cette approche non seulement conserve l’intonation de l’auteur mais ajoute également du contexte aux messages, réduisant ainsi les malentendus courants dans les communications écrites. De plus, les utilisateurs enregistrent leur voix pour publier des messages, qui peuvent être écoutés et transcrits par une IA pour une accessibilité et une compréhension maximales.

VOIR AUSSI : BeReal : Comprendre le nouveau réseau social en vogue

Les fonctionnalités de l’application Airchat

L’interface utilisateur

L’interface d’Airchat est familière et intuitive pour les utilisateurs de réseaux sociaux comme X. Elle se compose principalement d’un flux principal où apparaissent les publications de vos abonnés et leurs interactions avec d’autres utilisateurs. Des onglets distincts facilitent la recherche de contacts, la gestion des notifications, et des messages privés, tandis qu’une section dédiée présente votre profil. Pour l’instant, les options de personnalisation sont limitées, mais cette simplicité classique ravira les utilisateurs expérimentés.

Interaction simplifiée en deux boutons

Au cœur de l’expérience Airchat se trouvent deux fonctionnalités clés. L’enregistrement de messages vocaux et l’écoute des contributions des autres utilisateurs. En survolant un message textuel, l’application lance automatiquement la voix de l’émetteur, similaire à l’écoute d’un message vocal sur WhatsApp. Avec des indicateurs visuels autour de la photo de profil pour une expérience interactive enrichie. La lecture peut être mise en pause à tout moment, offrant ainsi un contrôle total sur l’interaction audio.

VOIR AUSSI : Threads : 7 options pour bien commencer sur le nouveau réseau social de Meta

Une transcription IA

L’intelligence artificielle intégrée dans Airchat détecte la langue parlée et produit une transcription fidèle du message vocal. L’application ajuste en temps réel les paroles pour fournir une transcription écrite précise. De plus, elle gère efficacement la ponctuation et les hésitations. Airchat démontre une grande qualité pour un service encore jeune, avec un souci prononcé pour l’expérience utilisateur. Cette fonctionnalité permet une accessibilité accrue. Rendant ainsi les messages compréhensibles même pour ceux qui préfèrent lire plutôt qu’écouter.

La politique de modération d’Airchat

La question de la modération est imporant sur les réseaux sociaux, surtout en Europe. Airchat se base sur un système d’automodération communautaire. Elle permet donc aux utilisateurs de signaler et de supprimer directement le contenu malveillant. Les outils classiques de blocage et de mise en sourdine sont également disponibles. Cependant, la plateforme ne supprime pas les comptes pour des désaccords civils ou des raisons politiques. Mais elle agit contre le harcèlement, l’usurpation d’identité, les comportements grossiers et les contenus illégaux.

Les données personnelles

Concernant les données personnelles, AirChat ne présente actuellement aucune publicité. Cependant, la question de la collecte de données des utilisateurs reste d’actualité, surtout pour alimenter l’IA qui assure la transcription des messages audio. Bien que l’entreprise conserve les enregistrements audio des utilisateurs, les développeurs assurent qu’il n’y a pas de collecte de données à cette fin pour le moment.

VOIR AUSSI : Marketing : TikTok, l’incontournable réseau social pour les entreprises

L’avantage principal d’Airchat

Au-delà de son innovation, Airchat vise à offrir une expérience sociale différente et moins toxique que les autres réseaux. Il cherche à favoriser une communication plus authentique et réfléchie grâce à son système vocal unique. La voix humaine apporte un ton et une personnalité aux messages. L’objectif est donc de réduire les risques de malentendussouvent associés à la communication textuelle. L’ironie, le sarcasme et le second degré sont plus facilement perçus.Ce qui peut diminuer les tensions et les conflits.

De plus, Airchat pourrait théoriquement limiter les fermes à trolls et les comportements de harcèlement en ligne. Car l’utilisation de la voix peut dissuader certains utilisateurs de poster des messages haineux ou polémiques.

Comment télécharger et installer Airchat

Pour le moment, Airchat est exclusivement disponible sur les smartphones via l’App Store d’Apple et le Google Play Store. Cependant, l’inscription au réseau social nécessite actuellement une invitation.

Pour conclure,

Bien que l’avenir d’AirChat soit encore imprévisible, les experts des réseaux sociaux s’interrogent sur son impact à long terme. Va-t-il devenir un simple phénomène passager ou réussir à s’établir comme une plateforme de référence ? Les fondateurs, loin de céder à l’euphorie, adoptent une approche prudente. Naval Ravikant, investisseur influent de la Silicon Valley, et Brian Nordgard, ancien développeur de Tinder, apportent leur expérience précieuse à ce projet novateur.

Bonus vidéo : Une prise en main complète du nouveau réseau social Airchat !