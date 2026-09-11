Avec les AirPods 5, Watch Series 12 et Ultra 4, Apple complète sa gamme 2026 sans révolutionner le design de ses accessoires. La firme privilégie plutôt les améliorations internes. Traitement du son, densité des mesures cardiaques, autonomie et nouvelles interactions… Cependant, tous les produits ne profitent pas du même niveau d’évolution ni du même rapport entre nouveautés et prix.

Les AirPods 5 créent la surprise sur le tarif

Ces nouveaux AirPods 5 conservent une silhouette proche de la génération précédente tout en modifiant leur fiche technique.

La réduction active du bruit devient systématique. Apple annonce jusqu’à 50 % de sons parasites supplémentaires filtrés par rapport aux AirPods 4 ANC. Une nouvelle architecture acoustique multiévents accompagne cette évolution, avec une égalisation adaptative recalibrée.

Surtout, le prix baisse : chose rare chez Apple. En effet, les AirPods 5 commencent à 149 euros en France, contre 169 euros pour la version équipée du boîtier de charge sans fil. Cette dernière permet également de régler le volume en faisant glisser le doigt sur la tige.

L’autonomie atteint cinq heures avec l’ANC activée et 22 heures avec le boîtier. Les écouteurs ajoutent aussi la traduction en direct, des interactions avec Siri AI et la validation de certaines commandes par mouvements de tête. La certification IP57 renforce leur protection contre l’eau et la poussière.

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Deux Apple Watch pour des usages différents

Les AirPods 5, Watch Series 12 et Ultra 4 partagent tous une nouvelle génération de traitement avec la puce S11. Les Series 12 et Ultra 4 exploitent surtout cette puissance pour leur système Health Sensing System.

Apple augmente la fréquence d’acquisition de certaines données cardiaques. Le constructeur utilise alors ces informations pour produire un score « Readiness » compris entre 0 et 10. L’objectif est de fournir une indication sur la récupération quotidienne, plutôt qu’une simple accumulation de mesures.

La Series 12 démarre à 449 euros en version GPS 42 mm aluminium. Elle conserve une autonomie annoncée de 24 heures et reçoit le Ceramic Shield 2.

Elle conserve une autonomie annoncée de 24 heures et reçoit le Ceramic Shield 2. L’Ultra 4 à 899 euros vise un autre public. Son boîtier en titane et son GPS double fréquence l’orientent vers les activités extérieures. Apple annonce jusqu’à 50 heures d’utilisation normale , 84 heures en économie d’énergie et 45 heures en entraînement prolongé.

Son boîtier en titane et son GPS double fréquence l’orientent vers les activités extérieures. Apple annonce jusqu’à , 84 heures en économie d’énergie et 45 heures en entraînement prolongé. Les AirPods 5, Watch Series 12 et Ultra 4 illustrent une stratégie désormais familière chez Apple. Celle de conserver les formats connus tout en déplaçant progressivement les performances vers le logiciel et les composants internes. Les AirPods 5 se démarquent toutefois par leur tarif de départ, tandis que les deux montres privilégient la précision du suivi et l’endurance. Tous trois seront disponibles en France le 18 septembre 2026.

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