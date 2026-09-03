Le Huawei Mate XT 2 commence à révéler ses caractéristiques avant même son lancement officiel. En effet, le constructeur chinois a ouvert les précommandes de son nouveau smartphone tri-pliable. Cette génération abandonne toutefois le mécanisme de pliage précédent au profit d’une architecture différente, qui privilégie la finesse et la protection de l’écran.

Un tri-pliable qui change complètement de philosophie avec son mécanisme de pliage

Le Huawei Mate XT 2 adopte un système de pliage vers l’intérieur, contrairement aux précédents Mate XT et Mate XTs. Cette modification transforme directement l’expérience d’utilisation. Une fois complètement déplié, l’appareil dispose toujours d’un écran exploitable sur sa face arrière. Celui-ci est positionné à droite lorsque le smartphone est ouvert. Une configuration différente de celle retenue par Samsung sur son Galaxy Z TriFold.

Ce choix technique signifie également que le Huawei Mate XT 2 ne proposerait plus trois diagonales d’écran utilisables. Les générations précédentes pouvaient être utilisées dans plusieurs positions, avec notamment un format intermédiaire obtenu en ne repliant qu’une partie de l’appareil. Le nouveau modèle se concentre désormais sur deux configurations principales : complètement fermé ou entièrement déplié.

Le constructeur mise parallèlement sur une épaisseur particulièrement réduite. Le smartphone mesurerait seulement 3,5 mm lorsqu’il est totalement ouvert. Une telle finesse constitue un défi pour l’intégration de la batterie, des composants électroniques et des charnières. Les capacités d’endurance, elles, restent à préciser.

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Jusqu’à 2 To de stockage et un stylet pour la configuration la plus complète

Le Huawei Mate XT 2 sera proposé en trois coloris : noir Obsidian, blanc et violet. Quatre configurations sont annoncées, toutes équipées de 16 Go de mémoire vive. Le stockage débuterait à 512 Go et pourrait atteindre 2 To.

Certaines versions intégreront également une fonction d’affichage de confidentialité. La configuration la plus haut de gamme combinera 2 To de stockage, cette technologie et la compatibilité avec un stylet. Le smartphone devrait aussi proposer une reconnaissance faciale 3D et fonctionner sous HarmonyOS 7. Huawei n’a pas encore communiqué le prix de ce nouveau-né. On sait toutefois que le lancement débutera en Chine, avant une disponibilité internationale attendue ultérieurement.

Le Huawei Mate XT 2 se distingue donc surtout par son changement d’architecture. Son pliage vers l’intérieur et sa finesse record pourraient améliorer certains aspects pratiques. Néanmoins, la disparition du format intermédiaire constitue aussi un compromis par rapport aux générations précédentes. Son prix, son autonomie et la résistance de ses charnières seront déterminants pour évaluer réellement son intérêt.

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