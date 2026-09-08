Le Xiaomi 18 Fold est désormais officiel. Ses caractéristiques sont connues et son démarrage commercial apporte un premier indicateur intéressant. Toutefois, pas encore de changement sur un point depuis notre teasing dans le précédent article. Le lancement européen reste encore absent des plans annoncés.

Un pliable plus large, fin et étonnamment léger

Le Xiaomi 18 Fold adopte un format dit « passeport », avec un écran externe AMOLED de 5,38 pouces et une dalle interne de 7,58 pouces. Les deux panneaux proposent une fréquence adaptative jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale annoncée de 4 000 nits. Cette conception vise surtout à rendre l’écran extérieur plus pratique qu’avec certains pliables particulièrement étroits.

Le constructeur revendique également une épaisseur de seulement 5,02 mm ouvert, pour 10,68 mm fermé et un poids de 219 grammes. Ces chiffres placent le modèle parmi les pliables horizontaux les plus légers. Xiaomi utilise une nouvelle charnière à trois liaisons et une structure renforcée afin de préserver la rigidité du châssis.

L’autre élément marquant concerne l’autonomie. Le smartphone embarque une batterie silicium-carbone de 6 000 mAh, compatible avec une charge filaire de 67 W et sans fil de 50 W. La capacité est importante pour un appareil équipé de deux écrans. Néanmoins, son autonomie réelle devra être vérifiée en utilisation intensive.

La partie photo n’a pas non plus été sacrifiée. Le triple module Leica combine :

Un capteur principal de 200 mégapixels ;

Un ultra grand-angle de 50 mégapixels ;

Un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels.

Deux caméras frontales de 16 mégapixels complètent l’ensemble.

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XRING O3 et LPDDR6 pour viser le très haut de gamme

Le Xiaomi 18 Fold inaugure surtout la puce maison XRING O3, gravée en 3 nm. Elle s’accompagne de jusqu’à 16 Go de mémoire LPDDR6 et de 1 To de stockage UFS 4.1. Xiaomi mise ainsi sur une meilleure maîtrise du couple matériel-logiciel avec HyperOS 4.

Les premières ventes semblent confirmer l’intérêt du marché chinois. Xiaomi annonce un démarrage 310 % supérieur à celui de son précédent grand pliable. Ce chiffre doit toutefois être relativisé, faute de volumes de vente communiqués. Commercialisé en Chine à partir de 10 999 yuans, soit environ 1 400 euros, le Xiaomi 18 Fold assume un positionnement premium.

Le Xiaomi 18 Fold ne cherche pas seulement à concurrencer Samsung sur la fiche technique. ll expérimente surtout un format plus large et plus léger. Face à Apple, le calendrier du Xiaomi 18 Fold n’a rien d’anodin. Présenté à Berlin le 3 septembre, lancé en Chine le 7… Il s’invite dans l’actualité seulement deux jours avant la keynote d’Apple du 9 septembre. Xiaomi s’offre ainsi une fenêtre médiatique idéale pour imposer son pliable avant que Cupertino ne monopolise l’attention.

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