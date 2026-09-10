L’iPhone Duo marque l’arrivée d’Apple sur le marché des smartphones pliables, après des années de rumeurs. Présenté lors de la keynote de septembre, il adopte un format livre avec deux écrans et une charnière conçue pour limiter la pliure. Apple mise aussi sur une finesse record, quitte à abandonner certaines technologies habituellement associées à l’iPhone.

Un pliable très fin misant sur deux écrans et une charnière sans pliure

L’iPhone Duo prend la forme d’un smartphone pliable au format livre/passeport, plutôt qu’un modèle à clapet. Il embarque un écran externe de 5,4 pouces et une dalle interne OLED de 7,6 pouces. Cette dernière offre une surface 50 % supérieure à celle de l’iPhone 18 Pro Max.

Apple revendique surtout une pliure quasiment invisible une fois l’appareil déplié. Néanmoins, sur certains points, il faudra rester prudent, car le constructeur reste très discret sur ses fournisseurs. Aussi, la dalle OLED à finition nano-texturée serait fournie exclusivement par Samsung Display. Pas encore de détails sur l’ensemble des composants ni les partenaires impliqués dans la conception du système de pliage en plaque de titane. Les premiers démontages et analyses techniques permettront probablement d’en savoir davantage sur les choix industriels réalisés pour l’iPhone Duo.

La charnière constitue l’autre élément technique majeur. Apple met en avant sa résistance et sa capacité à maintenir l’écran parfaitement plat une fois ouvert. Le châssis en titane permet surtout de contenir l’épaisseur. Avec moins de 5 mm par demi-coque, l’iPhone Duo devient le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple. Il se place même devant l’iPhone Air et ses 5,2 mm.

Cette recherche de finesse entraîne cependant plusieurs compromis. Face ID disparaît au profit de Touch ID intégré au bouton latéral. La partie photo se limite également à deux capteurs arrière de 48 Mpx, avec un grand-angle et un ultra grand-angle. Il n’y a donc pas de téléobjectif.

Image : Apple Image : Apple Image : Apple Image : Apple Image : Apple Image : Apple Image : Apple Image : Apple Image : Apple Image : Apple Image : Apple Image : Apple

VOIR AUSSI : Xiaomi 18 Fold : le pliable passeport est officiel avec le vent en poupe

Apple privilégie la puissance et le stylet malgré plusieurs concessions

La fiche technique repose sur la puce A20 Pro gravée en 2 nm et une batterie répartie dans deux cellules. Apple annonce jusqu’à 31 heures de lecture vidéo sur l’écran interne et 44 heures sur l’écran externe. La recharge permettrait d’atteindre 50 % en 20 minutes, tandis que MagSafe et Qi2 restent disponibles.

L’iPhone Duo accepte également l’Apple Pencil USB-C sur ses deux écrans. Cette compatibilité est toutefois limitée : pas de sensibilité à la pression, de double tap ni de retour haptique. La fonction sera disponible ultérieurement.

Côté tarif, ce premier pliable d’Apple démarre à 2 339 euros avec 256 Go de stockage. La version 512 Go atteint 2 589 euros, tandis que le modèle 1 To est proposé à 3 089 euros. Au sommet de la gamme, la capacité de 2 To fait grimper la facture à 3 839 euros. Les quatre configurations sont proposées dans les coloris blanc stellaire et ciel nocturne, sans différence de prix entre les finitions. Les précommandes ouvriront le 16 octobre, avant une disponibilité prévue le 23 octobre.

Noter cet article