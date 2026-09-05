Le Xiaomi 18 Fold vient de passer du stade des rendus à celui du produit présenté publiquement. Exposé à l’IFA de Berlin le 3 septembre, le nouveau smartphone pliable de Xiaomi adopte un format compact inédit pour la marque. Il inaugure aussi plusieurs technologies ambitieuses et une nouvelle qui ne plaît pas.

Un format compact et une architecture matérielle ambitieuse

Le Xiaomi 18 Fold mise sur un format « passeport » une fois replié. Son écran externe de 5,38 pouces privilégie ainsi une utilisation plus confortable à une main. La dalle interne OLED atteint, quant à elle, 7,58 pouces une fois le smartphone déployé. Cette approche cherche à résoudre l’un des principaux défauts des grands pliants : leur encombrement lorsqu’ils sont utilisés comme téléphone classique.

Sous la coque, Xiaomi mise également sur sa puce maison XRING O3, gravée en 3 nm. Le constructeur l’associe à de la mémoire LPDDR6, une première annoncée sur un smartphone. La bande passante pourrait atteindre 12 800 Mbps. Cette architecture devrait notamment profiter au multitâche et aux traitements d’intelligence artificielle réalisés localement.

Le Xiaomi 18 Fold intégrerait aussi une batterie de 6 000 mAh, avec une recharge filaire de 67 W et sans-fil de 50 W. La partie photo repose sur un triple module optimisé avec Leica, avec notamment un téléobjectif périscopique 3,5 x évoqué par les informations disponibles. Xiaomi introduit enfin une charnière « Dragon Bone » destinée à mieux répartir les contraintes mécaniques.

Ces caractéristiques restent toutefois à confirmer dans des conditions réelles. Les performances d’une puce mobile ne se résument pas aux benchmarks. L’autonomie et la durabilité de la charnière devront également être évaluées après plusieurs semaines d’utilisation.

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Un smartphone présenté en Europe qui n’y sera pas vendu

Le principal problème du Xiaomi 18 Fold concerne finalement sa disponibilité. Xiaomi a confirmé que le modèle sera lancé en Chine le 7 septembre 2026, mais qu’il ne sera pas commercialisé en Europe.

Son prix serait attendu autour de 12 000 yuans, soit environ 1 500 euros. Ce chiffre le placerait parmi les smartphones les plus chers jamais proposés par Xiaomi. Une importation resterait théoriquement possible. Cependant, elle pourrait entraîner des contraintes concernant la garantie, les bandes réseau ou les services logiciels.

Le Xiaomi 18 Fold démontre donc surtout la volonté de Xiaomi de concurrencer Samsung sur le segment des pliants premium. Pour les consommateurs européens, il faudra néanmoins se contenter de l’observer à distance.

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