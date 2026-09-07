Le Poco X8 arrive sur le marché avec une particularité qui pourrait faire la différence : une batterie de 8 340 mAh. Vendu à partir de 400 euros, ce smartphone mise sur l’endurance plutôt que sur le positionnement premium. Il fait également parler de lui pendant le Local Day aka sa période promotionnelle.

Le Poco X8 privilégie clairement l’autonomie avec une batterie de 8 340 mAh

Le principal argument du Poco X8 se trouve sous son châssis. Le constructeur a intégré une batterie de 8 340 mAh. Une capacité nettement supérieure à celle généralement proposée sur les smartphones classiques. Poco annonce par ailleurs qu’elle peut conserver au moins 80 % de sa capacité après 1 600 cycles de charge.

Cette batterie particulièrement imposante a cependant des conséquences sur le format. Le Poco X8 mesure 163,5 mm de haut, 78,3 mm de large et 8,3 mm d’épaisseur, pour un poids de 223 grammes. Il ne s’agit donc pas d’un smartphone particulièrement compact ou léger.

La recharge filaire atteint 67 W. Si cette puissance paraît élevée, elle doit être replacée dans le contexte d’une batterie de plus de 8 000 mAh. Autre détail à prendre en compte, le chargeur n’est pas fourni dans la boîte. En revanche, le Poco X8 peut utiliser sa batterie pour recharger d’autres appareils grâce à la recharge inversée jusqu’à 22,5 W.

L’écran constitue l’autre point fort. La dalle AMOLED de 6,83 pouces affiche une définition de 1280 pixels et bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le format généreux devrait notamment convenir au multimédia et au jeu, tandis que la fréquence élevée améliore la fluidité de l’interface.

Le design reste relativement sobre, avec une finition mate et un module photo travaillé. Le revêtement peut toutefois manquer d’adhérence sans la coque fournie.

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Un smartphone à 400 euros qui profite du Local Day (dernier jour)

Le Poco X8 est commercialisé à 400 euros dans sa configuration 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La déclinaison 12/256 Go atteint 450 euros. Trois coloris sont proposés : noir, blanc et orange.

Son arrivée intervient alors que le Local Day bat son plein sur AliExpress. Cette opération, organisée du 1er au 7 septembre, s’accompagne de différentes remises et codes. Le tarif réellement accessible peut donc varier selon l’offre appliquée et les conditions de l’opération. Vous l’avez compris : plus que ce soir pour en profiter.

Bref, le Poco X8 propose une forte autonomie et un écran AMOLED confortable sans franchir le seuil des smartphones premium. Son poids, son gabarit et l’absence de chargeur constituent toutefois des compromis à ne pas négliger.

Le Poco X8 ne joue pas la carte du prestige, mais avec 8 340 mAh sous le capot, il pourrait bien jouer celle qui compte le plus. Ne plus chercher son chargeur.

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