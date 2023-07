Cette application mobile vous aide à identifier la douleur de votre chat

Quelques Japonais viennent de mettre au point une application qui va permettre d’identifier les douleurs de votre chat. Selon les spécialistes, elle pourrait devenir une aide précieuse pour les vétérinaires et propriétaires, afin de comprendre nos petits amis félins. Lancée durant le mois de mai 2023, l’application a connu un succès rapide au Japon où le marché du chat est évalué à plusieurs milliards d’euros.

Cat Pain Detector pour analyser les grimaces de votre chat

Il s’agit d’une application mobile dopée à l’intelligence artificielle qui va analyser les cris et grimaces de l’animal pour détecter ce dont il souffre. L’application mobile baptisée Cat Pain Detector a été lancée en mai 2023 par l’entreprise Carelogy, basée au Japon. Elle a déjà été adoptée par plus de 100 000 personnes qui s’en servent pour évaluer la souffrance de leur toutou. Mais, comment fonctionne-t-elle ?

Le fonctionnement de CPD est beaucoup plus simple. Vous devez l’utiliser pour prendre une photo de l’expression faciale de votre chat. Si vous utilisez la version web, vous pouvez prendre une photo directement avec la caméra de votre smartphone et l’uploader dans la zone indiquée sur le site. Cette photo sera ensuite analysée par l’intelligence artificielle et comparée aux modèles qu’elle possède déjà dans sa base de données pour vous donner des indications sur le mal de votre animal de compagnie.

Pour se rapprocher le plus possible de la réalité, les développeurs ont travaillé sur près de 6 000 photos de chats malades. De ces derniers, ils ont étudié les paupières, le museau, les moustaches, la position des oreilles, etc., pour construire les modèles utilisés par l’IA.

VOIR AUSSI : Top des applications mobiles pour suivre vos activités sportives

Une meilleure application de jour en jour, avec 90 % de précision

Selon les développeurs de CPD, l’application est précise à environ 90 %. Puisqu’elle est basée sur l’intelligence artificielle, elle ne cesse de s’améliorer, notamment avec les photos qui lui sont envoyées et les retours des utilisateurs. Il possède aujourd’hui près de 800 000 photos de chats qui l’aident à améliorer ses modèles afin de donner de meilleures indications sur la douleur des chats.

L’application mobile n’est pas encore disponible dans tous les pays. Néanmoins, vous pouvez le tester sur le navigateur via cette adresse : https://cpd.carelogy-japan.com/analyse_en.

Cependant, l’application reste encore à une étape d’expérimentation. Les indications qu’elle vous apporte ne servent qu’à vous situer. Il est toujours indispensable de recourir au vétérinaire.