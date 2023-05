Top des applications mobiles pour suivre vos activités sportives

Perdre du poids ou se remettre en forme n’est pas la chose la plus facile du monde ! Mais pour y parvenir, gardez à l’esprit que chaque petit effort que vous faites au quotidien compte dans votre objectif. Si vous n’arrivez toujours pas à voir ce dont vous êtes capable, il existe des applications mobiles de fitness qui peuvent vous aider. Vous pouvez les utiliser pour garder un œil sur vos réalisations et votre position par rapport à l’objectif que vous vous êtes fixé.

Google Fit : pour compter vos pas, les calories que vous perdez et gagner des points cardio

Pour suivre ses petits pas au quotidien, Google Fit est une application formidable. Elle est aux couleurs de Google et présente une interface plutôt épurée, facile à comprendre et qui met en avant les informations essentielles. Dans un rond central, Fit présente le nombre de pas que vous faites durant la journée. Un peu en bas, il affiche le nombre de calories que vous perdez, le nombre de kilomètres parcourus et le nombre de minutes pendant lesquelles vous êtes resté en activité.

Un peu plus en bas, il présente par semaine le nombre de fois que vous avez atteint votre objectif de pas quotidien et les points cardio que vous avez gagnés, par rapport aux recommandations de l’OMS.

Je vous recommande particulièrement Google Fit, car c’est l’application que j’ai longuement gardée sur mon téléphone. Elle respecte le nombre de pas que vous faites, calcule votre rythme et vous donne des conseils à cet effet pour vous améliorer. L’application détecte automatiquement le genre d’activité que vous faites et le moment précis de la journée où vous l’avez fait. Elle est aussi recommandée parce qu’elle met en avant l’essentiel. Pas de publicités dans l’application ni d’options payantes. Google Fit est entièrement gratuit. Aussi, vous n’avez pas besoin de connexion internet pour utiliser l’application.

Par ailleurs, Google Fit permet de suivre son sommeil et son cycle menstruel. Pour plus d’efficacité, vous pouvez le lier à votre montre connectée.

Adidas Running : tout pour la remise en forme dans de bonnes conditions

Application vraiment complète, Adidas Running est le compagnon idéal pour suivre toutes vos activités sportives : course à pied, séance de marche, votre randonnée à vélo, etc.

Il s’agit d’une application précise qui utilise votre GPS pour retracer votre parcours. À cet effet, Adidas Running propose diverses leçons de motivation ainsi que des groupes d’activités. À distance, vous pouvez suivre à plusieurs les mêmes exercices pendant un moment donné. Même sans rejoindre un groupe, vous pouvez bénéficier des plans d’entraînement élaborés par Adidas lui-même, selon vos objectifs personnels.

Pour vos séances d’activités, Adidas vous donne la possibilité de lier votre compte de streaming musical, Spotify, Apple Music ou Deezer pour écouter de la musique tout en pratiquant. Un avantage que je n’ai toujours vu sur aucune autre application de fitness.

Cependant, retenez qu’Adidas Running ne compte pas automatiquement les pas que vous effectuez durant la journée. Si vous voulez qu’il suive vos activités, vous devez ouvrir l’application et lancer la séance. L’autre inconvénient, c’est qu’Adidas Running est limité dans sa version gratuite. Pour en tirer pleinement profit, vous devrez souscrire un abonnement.

Strava : réseau social et journal des efforts quotidiens

Très bonne application mobile pour garder un œil sur ses efforts quotidiens, Strava va au-delà d’une simple application de suivi. Elle fonctionne comme un réseau social qui met en relation des millions de personnes qui partagent les mêmes objectifs de par le monde : cyclistes, coureurs, etc.

Si vous avez besoin de lire de vrais témoignages de personnes qui s’efforcent de garder la forme au quotidien, Strava est une bonne application. Vous pourrez vous inspirer de programmes d’autres personnes ou suivre le même plan que ces derniers. Les performances de chacun sont affichées sur son profil afin de motiver ses abonnés.

En outre, la plateforme vous propose des plans personnalisés que vous pouvez suivre pour la remise en forme. Avec Strava, chaque effort compte ! C’est pourquoi elle prend le soin de comptabiliser même vos pas les plus petits. Aussi, lorsque vous atteignez des objectifs, la plateforme vous récompense. Vous pouvez également lier vos montres connectées pour une synchronisation en temps réel, au cas où vous oubliez votre téléphone à la maison.

Cependant, Strava est une application payante. Vous devriez souscrire un abonnement d’environ 11€ le mois pour profiter de ses meilleures fonctionnalités.

Samsung Health : application de suivi et de programmes d’activité

Samsung Health est la combinaison parfaite entre Google Fit et Adidas Running. Il reprend ce que les deux applications ont de meilleur, mais sans la fonction de liaison musicale.

Avant tout, Samsung Health est une application de suivi. Ceci étant, elle permet de suivre chaque pas que vous faites, chaque course et chacune de vos séances à vélo. Randonnée, natation, entraînement sur circuit, cette application de sport compte tous vos efforts. Elle en élabore des statistiques qu’elle affiche sur la page d’accueil. Vous connaissez directement le nombre de pas que vous avez fait et ce que vous en avez gagné.

L’autre avantage énorme de Samsung Health, c’est qu’il vous propose des plans d’entraînement gratuit. Une variété de programmes conçus par des tiers, et avec démonstration en vidéo. Que ce soit pour vous muscler, pour la course, pour un entraînement d’endurance, pour la perte de poids et même pour la méditation, Samsung Health propose divers plans que vous pouvez suivre à votre rythme.

L’application est gratuite !

Huawei Health : chaque succès rapporte un trophée

Huawei Health est un compagnon fidèle pour compter chaque pas que l’on fait au quotidien. Il encadre chacune de nos activités sportives, en génère des statistiques et nous permet de les visualiser afin de savoir où nous en sommes par rapport à nos objectifs. Vélo, natation, course, vous ne perdez vraiment aucune donnée, puisque vous pouvez lier l’application à vos autres gadgets connectés : balance connectée, montre connectée, cardiofréquencemètres, etc.

En plus de suivre les rythmes des activités, cette application gratuite chiffre la durée et propose un tracé du parcours. Tout ceci donne lieu à des réussites que l’application récompense avec une carte de félicitations.